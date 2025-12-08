Pozitif bir haftaydı, üç hisse yüzde 40’ı aştı

Borsada geçen hafta 324 hisse yükseldi. İlk 10 hissede getiriler yüzde 26’nın üzerinde gerçekleşirken, üç hisse yüzde 40’ı aşarak haft anın en güçlü performansını sergiledi. Aynı sürede 207 hisse geriledi. En sert düşüş yüzde 34’ü buldu.

Geçtiğimiz hafta BIST Tüm Endeksi %1,93 yükseliş kaydetti. Fiyat hareketleri, yükselişin bir önceki haftaya göre yayıldığını gösteriyor. Toplam 324 hissenin artıda kapattığı haftada, 10 hisse%26’nın üzerinde prim yaptı. Yükselenlerin arasında üç hissenin %40’ı aşması dikkat çekti. Karşı tarafta 207 hisse değer kaybederken en sert düşüş %34’e ulaştı.

Haftanın kazandıranları

Haftanın en fazla yükselen hissesi olan Efor Yatırım %42,41’lik performans kaydetti. 20 Kasım’dan bu yana hissede hareketlilik gözlenirken ayın son haftasında %500 bedelsiz sermaye artırımına gitti. Hafta içinde üç tavan gerçekleştirirken büyük ortak İbrahim Akkuş son işlem gününde satışta bulundu. Diğer büyük ortak Efor Holding ise satışı, aynı miktar ve tutarla karşıladı.

Investco Holding %40,09 ile en fazla yükselen ikinci hisse oldu. Haziranın son haftasında en düşük 193,80 TL seviyesinde olan hisse, 15 Eylül’de 822,50 TL’ye kadar çıktı. Ardından kimi zaman tabanlarla olmak üzere sert düşüş yaşadı. Kasımın ikinci yarısı 196,90 TL’ye kadar indi. Dokuz aylık dönemde 1,2 milyar TL zarar açıklayan firmanın hisselerinde sert dalgalanmalar öne çıkıyor. Yüzde 40,07 ile haftanın en fazla çıkan üçüncü hissesi Altınkılıç Gıda oldu, 17 Kasım’dan bu yana yükseliyor.

Haftanın kaybettirenleri

Haftanın en sert düşüşü ise %33,79 ile Destek Finans Faktoring’de yaşandı. 10 Ekim günü 431 TL’den başlayan çıkışı 2 Aralık günü 968 TL’ye kadar sürdü. Buradan gelen kâr satışları sert bir şekilde geri çekilmesine sebep oldu.

ZEYNEP'E SOR

MERAK MI, METOD MU?

Merak; keşif gücü, yaratıcılık, motivasyon, erken sinyal, öğrenme. Dağınıklık, sistem eksikliği, rastlantısallık, zaman kaybı, derinlik açığı.

Metod; tekrarlanabilirlik, disiplin, verimlilik, ölçülebilirlik, risk azaltma. Katılaşma, sınırlı yaratıcılık, yavaşlık, uyum zorluğu, ilk evre engeli.

Kalan sürelerle ilgili Star Rafi neri’den eylülde tek seferde 6,1 milyar TL kira alımı için anlaştı

Petkim eylülde Star’dan toplu kira parası alacaktı, tahsilat gerçekleşti mi acaba? / Erhan Akça

Erhan; Petkim, STAR Rafineri’den kalan sürelerle ilgili toplam 6,1 milyar TL tutarında peşin kira tahsilatı yapacağını eylülde açıklamıştı. Anlaşma, üst hakkı bedellerinin yeniden değerlenmesi, tarafl ar arasındaki görüşmelerin sonuçlanması ve tapu işlemlerinin tamamlanması şartına bağlanmıştı. Yapılan duyuruda, tahsilatın peşin olacağı belirtilse de, sonrasında ödemenin gerçekleştiğine dair ek bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte her iki firmanın da aynı grup içinde yer aldığı nazara alındığında tahsilatta sorun beklenmemeli. Petkim, dokuz aylık mali tablolarında gelirini %16 geriletirken dönem sonunda 4,8 milyar TL zarar yazdı.

Dokuz ayda kârı büyüdü. Bankacılık sektörünün performansıyla paralel hareket ediyor

Bankacılık sektöründe kârlılık arttığına göre TSKB için de bu geçerli olur mu? / Kemal Babalık

Kemal, TSKB, ticari bankalardan farklı bir iş modeline sahip olsa da, faiz gelirleri ve kredi büyüklüğü üzerinden sektörle paralel bir seyir gösterme eğiliminde. Sektör genelinde ekim itibarıyla ulaşılan 751,6 milyar TL’lik net kâr, yılın ikinci yarısında marjların toparlandığını ve kredi mevduat dengesinin iyileştiğini ortaya koyuyor. TSKB’nin dokuz aylık verileri, bu eğilimin bankanın kendi sonuçlarına da belirli ölçüde yansıdığını gösteriyor. Faiz gelirleri %21 artarken, net faaliyet kârı %22 ve net dönem kârı %32 yükseldi. Bankanın kârlılığının yılın ilk dokuz ayında güçlü seyri sektörün performansıyla uyumlu hareket ediyor.

YATIRIM FONLARI

HAM fonu %41 ile kategorisinde ortalama üstü kazandırdı

Hedef Portföy’ün yönettiği Altın Katılım Fonu (HAM), eylülden bu yana artış göstererek 1,1 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Portföyün %85,70’i kıymetli madenlerde, %6,81’i kamu kira sertifikalarında ve %5,43’ü altın katılma hesaplarında bulunuyor. Aralığın ilk günlerinde 2,8 milyon TL nakit girişi gerçekleşirken yatırımcı sayısı 8.864’e çıktı. Bu durum fona yönelik ilginin sürdüğünü gösteriyor. Haziran 2024’te işlem görmeye başlayan HAM, %8,38 doluluk oranına sahip. Altın ve altına dayalı faizsiz araçlara odaklanıyor. Son altı ayda %40,5 getiri ile altın temalı fonların ortalaması olan %36’nın üzerinde bir performans sergiledi. Global ölçekte altının yükselişinden istifade ediyor. Yıllık %1,5 yönetim ücretiyle 37 fon arasında ortalama üstü duruyor. Altın fonlarda ücret %0,3 ile %2,1 arası değişiyor.

TAHVİL

Koç Stellantis, %39,45 bileşik faizle 800 milyon TL borçlandı

Koç Stellantis, 05.12.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihracını tamamladı. Toplam tutarı 800.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %41,21, bileşik faiz oranı ise %39,45 olarak belirlendi. 455 gün vadeli ve tek kupon ödemeli tahvil, 05.03.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %51,37 düzeyinde.

%41,21 YILLIK BASİT FAİZ

5 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %39,37 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Koç Stellantis’in sunduğu %41,21 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 1,84 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu ihraç, firmanın uzun vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Tahvil, piyasada TRSKFTF32710 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

FONET

Kahramanmaraş’taki 113,4 milyon liralık kamu ihalesini kazandı. Gelirini destekleyecek

Fonet, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleyi kazandı. 36 ay süreyle Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ile Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS) hizmetlerini kapsayan ihalenin toplam bedeli 113.382.189 TL olduğu ve yasal itiraz sürecinin ardından sözleşmenin imzalanacağını bildirdi. Sağlık bilgi sistemleri, veri akışı, hasta yönetimi ve dijital süreçlerinin kesintisiz işlemesini sağlıyor. Bu tur hizmetler, hem teknik yeterlilik hem de kesintisiz hizmet kapasitesi gerektirdiği için rekabetin yoğun olduğu alanlardan. Fonet’in ihaleyi kazanması, kamu sağlık BT altyapısındaki konumunu güçlendiren bir gelişme olarak görülmeli. Şirket, dokuz aylık mali tablolarında gelirini %10 artırırken esas faaliyet kârını %4 ve dönem sonu kârını %10 düşürdü.

BİRLEŞİM GRUP ENERJİ

Şubat sonuna kadar sınırlama olmayacak. Santrallerinde %10–12 üretim artışı bekliyor

Birleşim Grup Enerji, EPDK’nın şubat sonuna kadar lisans gücü sınırını geçici kaldıran kararı doğrultusunda TEİAŞ ve dağıtım şirketlerine güç artışı başvurularını tamamladı ve gerekli onayları aldı. Böylece süre boyunca lisanslı santrallerinde üretim kapasitesi artacak. Birleşim Grup Enerji’nin santrallerinde %10–12 seviyesinde beklediği üretim artışı, şirketin düzenlemeden etkin şekilde yararlanacağını gösteriyor. Artışın dönemsel gelir ve nakit akışı üzerinde pozitif yansıması beklenmeli. Uygulama kısa süreli olsa da, şirketin esnek üretim kabiliyetini göstermesi açısından olumlu değerlendirilmeli. Firma, dokuz aylık faaliyet döneminde 1,3 milyon TL gelir elde ederken aynı sürede 353 milyon TL esas faaliyet kârı sağladı. Dönem sonundaysa 166,6 milyon TL zarar yazd

TÜRK İLAÇ

Gürcistan’ın en büyük dağıtım şirketiyle anlaştı. İlk siparişini alarak ihracat sürecini başlattı

Türk İlaç, Gürcistan’ın en büyük ilaç dağıtım firması Aversi ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı. Anlaşma kapsamında ilk siparişlerin alındığını ve ihracat sürecinin başlatıldığını bildirdi. İlaç sektöründe distribütörlükler dış pazarlara erişim açısından önemli rol oynarken yeni pazarlara hızlı girişe imkan tanıyor. Bölgesel pazarlarda büyümek isteyen üretici firmalar için bu tür büyük dağıtım ortaklıkları, hem pazara yayılmayı hızlandırıyor hem de düzenleyici süreçlerin daha etkin yönetilmesine yardımcı oluyor. Bu çerçevede varılan anlaşma, Türk İlaç’ın Gürcistan pazarına girişini güçlendirecek bir gelişme olarak değerlendirilmeli.