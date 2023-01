Prestijli gastronomi rehberi Türkiye’de

- Gökmen Sözen: Türkiye gastronomisinin geleceğini birlikte inşa etmek için çalışıyoruz

İlk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlanan Gault & Millau, Sözen Organizasyon iş birliği ile Türkiye'ye adım attı. 17. ülke olarak Türkiye’yi bünyesine katan Gault & Millau, gastronomi alanında en çok bilinen ve takdir edilen iki rehberden biri sayılıyor. Güçlü gastronomi ağı sayesinde kendisine saygın bir yer kazanan Gault & Millau Rehberi, 2023 yılı içinde Türkiye'deki saha çalışmalarına başlayacak ve 2024 yılında yayımlanacak!

Türkiye pazarında Sözen Organizasyon iş birliği ile yerini alan Gault & Millau hakkında çok heyecanlı olduklarını dile getiren Sözen Organizasyon CEO’su Gökmen Sözen, bu iki önemli markanın girişiminin global gastronomi sektörü ve Türkiye arasında köprü olacağını vurguladı. Sözen, ‘Dünyada her geçen gün yıldızı parlayan Türkiye gastronomisi için atılan dev adımlara bir yenisini daha eklediğimiz için gururluyuz. Türkiye’de gastronomi sektöründeki hizmet ve yatırım zincirine Gault & Millau Rehberi ile altın bir halka daha eklemiş bulunuyoruz. Sözen Organizasyon aracılığıyla Gastromasa gibi uluslararası etkinliklerle Türkiye’yi dünya gastronomisinin merkezine taşıyoruz. Türkiye gastronomisinin geleceğini birlikte inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda ilerlerken bize destek olan herkese bir kez daha kalpten teşekkür ediyor, sağlık ve lezzet dolu günler diliyorum’ dedi.

- BigChefs’ten “Atıksız Mutfak” prensibinde hazırlanan “Yarının Mutfağı” menüsü

BigChefs, yaklaşmını atıksızlık üzerine kuran ve bu konudaki çalışmalarını anlattığı kitabı “Uno Chef Senza Sprechi”de toplayan Michelin yıldızlı şef Tommaso Arrigoni ile beraber mutfakta hiçbir lezzetin hikâyesi bitmesin diye sürdürülebilir bir projeye adım attı. Tommaso Arrigoni ve BigChefs’in Mutfak Koordinatörü Murat Aslan ve ekibi BigChefs merkez mutfağında atıksız mutfak prensipleri üzerine çalışıp Yarının Menüsü’nü birlikte oluşturdu. Atıksız mutfak odağında hazırlanan menüde, yemekler ikili olarak eşleştirildi ve bir yemekten çıkan atık malzeme diğer yemeğin ana malzemesi olarak kullanıldı. BigChefs’in Yarının Menüsü BigChefs şubelerinde deneyimlenebiliyor.

- Hatay mutfağı bu kez Sheraton Istanbul Levent Kış Lezzetleri Festivali’ndeydi

Farklı medeniyetlerin kültürel zenginliklerini bir arada barındıran köklü mutfağı ile Hatay, 2017 yılında UNESCO Dünya Gastronomi Şehri listesinde de yerini aldı. Ülkemizin en popüler gastronomi rotalarından biri olan tarihi kentin kendine has lezzetlerini usta şefler, Hatay’dan gelen malzemelerle Sheraton Istanbul Levent’in Kış Lezzetleri Festivali’nde sundu.

- Sanko Sanat Galerisi’nde Ziver Kaplan sergisi

Ressam Ziver Kaplan, akrilik tekniklerle hazırladığı eserlerinden oluşan “Dinginlik” konulu kişisel resim sergisini Gaziantep’te Sanko Sanat Galerisi’nde açtı. Sanatın gelecek ile geçmiş arasında bir köprü olduğunu belirten Kaplan, “Kültürel değerlerimizin yansıması olan sanatı başta gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimi ile buluşturmalıyız” diyor.

- İşgal altındaki bir imparatorluk başkentinin hikâyesi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü 2023’e, Cumhuriyet öncesi İstanbul’un işgal yıllarını mercek altına alan bir sergiyle girdi. Cumhuriyet’in 100. yılında ziyarete açılan “Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923” başlıklı sergi, İstanbul tarihinin en sıra dışı ve çalkantılı dönemlerinden birini zengin bir arşiv çalışmasıyla gözler önüne seriyor.

- İstanbul Modern’in yeni binası “2023’te görülmesi gereken” ler listesinde

İstanbul Modern’in ünlü mimar Renzo Piano’nun imzasını taşıyan Karaköy’deki yeni müze binası daha açılmadan dünyanın cazibe merkezlerinden biri olarak görülüyor. The New York Times gazetesi, web sitesinde yer alan “2023’te görülmesi gereken 52 yer” listesinde İstanbul Modern’in yeni binasına da yer verdi

- Haldun Taner Öykü Ödülü’nün sahibi Burçe Bahadır oldu

Haldun Taner'in anısına Milliyet Gazetesi tarafından 33 yıldır düzenlenen “Haldun Taner Öykü Ödülü” yarışmasını kazanan yazar açıklandı. Bu yıl ödül Notabene Yayınları’ndan çıkan “Deliliğe Zarif Bir Giriş” adlı öykü kitabıyla Burçe Bahadır’a verildi.

- Kendall Jenner’ın balmumu figürü Madame Tussauds Müzesi’nde sergilenecek

“Keeping up with the Kardashians” isimli televizyon dizisi gibi projelerle dünya çapında bir şöhrete sahip olan sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Kendall Jenner’ın figürü, 18 Ocak’tan itibaren Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor.