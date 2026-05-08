Proje üret, yatırımcıya sun, mezun ol

Ostim Teknik Üniversitesi, proje üretmeyen, ürün oluşturmayanı mezun etmediği gibi kendisini anlatma yetkinliğini de şart koşuyor. Ancak bu sayede inovatif fikirler hayata geçebilecek

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde… Ziya Paşa böyle diyor ve haklıdır da… Benzer öğüdün sahibi dahi meçhul: “"Kâmil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser." Argoda dahi yeri var; “İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri.”

Ostim Teknik Üniversitesi’ndeyiz. Sanayinin kalbinde, yenilikçi fikirlerin peşindeler ve bu amaçla Pitching Day (sunum günü) düzenlemişler ve 12 proje grubu, ürettikleri fikirleri paylaştılar. Amaç, öğrencilerin kendilerini, projelerini ifade edebilmeleri ve fikirlerine yatırımcı bulmak…

YETKİN PROJE ETKİN SUNUM

Rektör Prof. Dr. Murat Yülek; “Aç kalmak istemiyorsan, teknolojiyle iç içe ol” diyor ve ekliyor; “Bizde yatırımcı sunumu, mezuniyet şartı… Diplomadan önce en az 1 ürün oluşturulmalı.” Nitekim buranın öğrencileri, hem proje üretmede hem de bunu etkin/yetkin sunuşta diğer okullara fark yaratabilmiş.

Teknolojik girişimcilik ancak böylesi yaklaşımlarla mümkün olabiliyor. Üniversite-sanayi işbirliğinin ötesinde, gençlerin yeni zenginlik alanlarında var olabilmeleri için teşvik, yönlendirme gerekiyor. Ostim gibi gözbebeği OSB’mizin eğitim bacağında “öğreten, üreten” yaklaşımı, hayati önemdedir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Üretken eğitime dair…

Bir ürün üretebilir miyim?

Elbette… Bunun için eğitim rutininin içine böylesi bir amacı yerleştirmek gerekir. Dr. Egehan Özkan Alakaş; “Üniversite olarak zaten bunu öneriyor, öğrencilerimize değer katmayı amaçlıyoruz” diyor.

Şirket kurabilir miyim?

Zaten pek çok yenilikçi proje, üniversite sıralarında gelişen arkadaşlıklar ve işbirlikleri sayesinde gerçekleşebiliyor. Ostim Teknik Üniversitesi zaten startup kuluçka merkezi gibi faaliyet gösteriyor.

NOT/ BEŞİBİYERDE GENÇLER, KAMİKAZE DRONE ÜRETİYOR

Pitching Day proje pazarında onlarca masa, yeni fikirler ve harika prototiplerle doluydu. Bunlardan birinde, GökTufan projesiyle Eren Solakoğlu, Halil Buğra Alan, Muhammed Yunus Karadavut, Onur Çakmak ve Zeki Eren Can, 50 km menzilli ürünlerini TSK envanterine sokmayı amaç edinmişler.

PITCHING DAY LÛGATI

Pitching Day: Projelerin finansmana erişim gayesiyle sunumlarını görücüye çıkardıkları etkinlik

Melek yatırımcı: Gençlerin projelerine finansman sağlamak için proje arayan iş insanları

Teknoloji girişimci: Geleneksel alanlar da dahil teknolojiyi süreçlere dahil eden inovatif tutum

Ostim Teknik Üniversitesi: Kendisini proje üretmeden mezun vermeyen olarak ayrıştıran üniversite