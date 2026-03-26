Projesini erken bitiren kazandı gecikenlerin bilanço geliri eridi

Borsadaki gayrimenkul şirketlerinin satış verileri, aynı zamanda sektörde teslimat ayrışmasının da göstergesi niteliğinde. Hasılatı %1.842’ye varanların karşısında, %87’lik düşüşler duruyor. Bilançoların kaderini belirleyen piyasa şartlarından önce proje teslim takvimleri oldu.

BIST GYO Endeksi’ndeki firmaların bilançoları, sektöre yönelik genel bir değerlendirmenin ne denli zor olduğunu gösteriyor. Projelerini bitirip kasasını dolduranlarla, teslimatları sarkanların oluşturduğu büyük uçurum öne çıkıyor. Sektörün dinamosu Emlak Konut GMYO, 100 milyar TL’ye varan güçlü bir nakit akışı yaşarken; Egeyapı Avrupa GMYO düşük baz etkisinden uyanıp 19 katlık yüksek bir sıçramayla bilançosuna adeta sihirli bir dokunuş yaptı. Madalyonun diğer tarafındaysa satışları eriyen Kızılbük GMYO ve Batı Ege GMYO bulunuyor. Projesini bitiren gelirini şaha kaldırırken, gecikenler geriye düştü.

Gelirleri yüksek arttı

Gayrimenkul sektöründe faaliyet yürüten Egeyapı Avrupa GMYO, 2025 faaliyet döneminde gelirini %1.842 artışla 2,4 milyar TL’ye çıkardı. Sektörde oransal olarak en yüksek gelir büyümesi kaydeden firma konumunda. Gelir artışında proje satışları belirleyici olurken firma dönem sonunda 811,9 milyon TL kâra döndü.

Halk GMYO hasılatını %762 oranında artış ile 17,5 milyar TL’ye çıkarırken ikinci sırada yer aldı. Gelirini büyütmesinde 14,8 milyar TL tutarındaki yatırım amaçlı taşınmazların satışı etkili oldu. Firma dönem sonunda da net kârını %730 büyüterek 13,3 milyar TL’ye çıkardı. Fiyatı, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği yükseliş performansıyla dikkat çekiyor.

Geliri en fazla düşen

Batı Ege GMYO önceki yıla göre gelirini %87,7 düşürerek 156,3 milyon TL’ye geriletti. Söz konusu tutarın 97,5 milyon liranın kira geliri kaynaklı olması proje satışlarını önemli ölçüde tamamladığını gösteriyor. Hisse ise Mayıs 2025’te en yüksek 19,97 TL’ye kadar çıkarken sonrasında hızla geriledi. Kasımdan itibaren düşüş ivmesi azalırken şimdilerde 4 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

ZEYNEP’E SOR

BEKLEME GELİRİ Mİ, SATIŞ KAZANCI MI?

Bekleme geliri; düzenli nakit, düşük risk, bileşik güç, güvenlik duygusu. Yavaş süreç, sabır gerekliliği, düşük oran, enflasyon etkisi, anapara erimesi.

Satış kazancı; hızlı getiri, sınırsız potansiyel, pazar coşkusu, tam mülkiyet. Yanlış zamanlama, sermaye riski, nakit sıkışması, stres, belirsizlik.

İştirakinin halka arzından elde edeceği gelirle üretim tesisi yatırımına gidecek

CVK Maden’in halka arz etmeyi düşündüğü iştiraki parayı nerede kullanacak? ● Oğuz Poyraz

Oğuz, CVK Maden %96,21 iştiraki Hayri Ögelman Madencilik’i halka arz etmek üzere yasal süreci işletiyor. Halka arzdan elde edilecek gelirle, krom madenini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürecek ferrokrom üretimi yatırımında kullanmayı hedefliyor. İştirak bu hamleyle savunma sanayisi ve ağır sanayi için önemli ara mamul üretimine geçerek, üretim gücünü entegre bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Katma değeri yüksek üretimle sürdürülebilir kârlılık ve uzun vadeli büyüme potansiyelinin yakalanması mümkün olduğu gibi döviz girdisi de artabilecek.

Son bir yıldır yükseliyor. Eylülden bu yana artan ivmede fonların alımları etkili oldu

Başkent Doğalgaz’ın bilançosuna göre hisse performansını nasıl görüyorsunuz? ● Abdullah Yağız

Abdullah, 2025 yılında Başkent Doğalgaz’ın satışlarının %1 azalmasına paralel brüt kârı ile esas faaliyet kârı da bir miktar geriledi. Veriler operasyonel tarafta yavaşlamaya işaret ediyor. Bununla birlikte, dönem sonunda net kârı %9 artarak 3,4 milyar TL’ye çıktı. Kârın artmasında enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal pozisyon kazancı etkili oldu. Hisse özellikle eylülden itibaren ivmesini artırken son bir yılda %103,9 yükseldi. Fonların paylarında artış gözlenirken TI2’nin alımları öne çıkıyor. Artan fiyatına rağmen çarpanlar makul seviyede.

YATIRIM FONLARI

ZPE fonu, katılım endeks hisselerine yatırımla yıllık %49 getiri sağladı

Ziraat Portföy’e ait Katılım Hisse Senedi Fonu (ZPE), geçtiğimiz kasımdan itibaren artan fiyatla öne çıkarken, şubatın ikinci yarısından bu yana düşen eğilim daha baskın. Ocaktan bu yana daralan fon, martta da 1,14 milyar TL büyüklük ile hacim daralmasını sürdürdü. Portföydeki varlıkların %84,26’sı hisse senedi, %13,45’i BYF katılma payı ve %2,29’u katılma hesabından oluşuyor. Kasımdan bu yana şubat hariç her ay nakit çıkışının gözlendiği fondan martta 9,5 milyon TL çıkış yaşandı. Katılım endeksi hisselerine odaklanma stratejiyle hareket ediyor. Son bir yılda %49,01 performans sergileyen ZPE’nin içinde yer aldığı fon kategorisinin ortalama getirisi %45,26 düzeyinde kaldı.

TAHVİL

Alnus Yatırım, Piyasadan TLREF + %4,50 faizle 139 milyon TL borçlandı

Alnus Yatırım, nitelikli yatırımcılara yönelik 24.03.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 139.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,50 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olurken, toplamda 4 kupon ödenecek. Bononun vade tarihi 23.03.2027 olarak açıklandı. 24 Mart itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı %39,99 seviyesinde bulunuyor. Alnus Yatırım’ın verdiği %4,50 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFSRMD32723 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Gülermak’ta kurumlar satış ağırlıklı işlem yapıyor. Fiyat son iki ayın gerisinde

Gülermak’da fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %31,17 ile toplamda 1,48 milyon lot azalarak 3,26 milyona indi. Hisseyi elde bulunduran fon sayısı ise 50’den 54’e çıktı. Hissede FYD fonu 500 bin lot ile en fazla satışı yaparken, SLG fonu 104,5 bin lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Gülermak hakkında bugüne kadar 4 aracı kurum öneride bulundu. Model portföyüne alan ise olmadı. En yüksek öneriyi Oyak Yatırım 326,40 TL ile verdi. En düşük öneri 252 TL ile Kuveyt Türk Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ

Yurt dışındaki proje için 1,6 milyon euroya anlaştı. Sevkiyat yıl sonunda başlıyor

Bülbüloğlu Vinç, yurt dışında faaliyet gösteren bir şirketle anlaşmaya vardı. Sözleşme kapsamında, işveren firmanın tesislerinde değerlendirilmek üzere 11 gezer köprülü vinç üretilerek teslim edilecek. Toplam tutarı 1,6 milyon euro olarak belirlenen projenin üretim ve sevkiyat takvimi yılın son çeyreğinde başlıyor. Çalışmanın 2027 yılının üçüncü çeyreğinde bütünüyle tamamlanması öngörülüyor. Şirket, sınır ötesi operasyonlardaki iş hacmini döviz bazlı yeni bir siparişle genişletmiş oldu. Yılbaşından bu yana aldığı işlerin toplam tutarı yıllık gelirin %26’ına ulaştı.

ÖZSU BALIK

Rekabet Kurumu ile uzlaşmayı varıyor. Kurumun önerisini kabul ederek sorunu çözdü

Özsu Balık, devam eden Rekabet Kurumu soruşturmasında uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ettiğini duyurdu. Kurum tarafından şubat sonunda şirkete gönderilen yazıda 8,1 milyon TL tutarında idari para cezasının kabulü halinde yasal olarak uzlaşma yoluna gidilme yolu hatırlatılarak 15 günlük cevap süresi tanınmıştı. Özsu Balık da operasyonel süreçleri baskılayabilecek yasal belirsizlik yerine öngörülebilir maliyetle çözüme kavuşturma yoluna gitmeyi tercih ettiğini açıkladı. Rekabet Kurumu’nun 8,1 milyon TL tutarındaki para cezasını kabul ederek sorunu geride bırakmış oldu.

ONUR TEKNOLOJİ

Tamamı kendisine ait bir şirket kuruyor. Yenilenebilir enerji alanında çalışacak

Onur Teknoloji, yenilenebilir enerji üretimi ve satışı hedefleri doğrultusunda tamamı kendisine ait olan İnfiniwind Yenilenebilir Enerji ünvanıyla yeni bir şirket kuruyor. Hayata geçirilecek yeni bağlı ortaklık, başta depolamalı tesisler olmak üzere lisans çalışmaları, komple üretim tesisi yatırımları ve mevcut santrallerin bünyeye katılarak işletilmesi gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek. Ortaya çıkacak fırsatları değerlendirecek olan iştirak, stratejik büyüme planlarına doğrudan hizmet edecek. Ana faaliyet alanının yanına yeşil enerjiyi dahil ediyor.