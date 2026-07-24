Rakamlarla siyasetin son hali

Area Araştırma, Temmuz 2026 araştırmasını yayımladı.

İçinde çok fazla veri barındıran bu araştırmanın birkaç başlıktaki rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğal olarak bunlar, mevcut hükümetin durumu ve yeni kurulacak partinin potansiyeline ilişkin olacak. Araştırmada Türkiye-NATO ilişkilerinden ekonomiye, siyasi kişiliklerden partilerin mevcut durumuna çok sayıda veri var. Dileyenler Area Araştırma’dan bu verilere ulaşabilir.

Gelelim bizim seçtiğimiz rakamlara, verilere...

Malum, bir taraftan kurulacak yeni partinin yüzde 60’lara varan bir oy alacağını savunanlar var, diğer yanda iktidarın mevcut oyunu koruduğunu savunanlar...

Bir yanda mevcut CHP yönetiminin barajı bile aşamayacağını savunanlar var, diğer yanda muhalefetin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı için toto oynayanlar...

Rakamlara bu çerçevede bakalım...

Misal, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 34’lerde görünüyor. Özel’in yeni partisi ise yüzde 19’larda... Yüzde 1 bile alamaz denilen CHP yüzde 12’lerde, Anahtar Parti ise yüzde 3’lerde...

Ekonomi meselesine gelince... Ankete katılanların yüzde 71’i ekonomi yönetimini başarısız, yüzde 26’sı başarılı buluyor. Ki bu rakamlar muhalefetin ilk seçimlerde iktidar olacağı iddiasına dayanak teşkil ediyor.

Fakat ilginç bir şekilde, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı dava hakkındaki, “Kanaatiniz nedir?” sorusuna verilen yanıtlarda, “Yolsuzluk ve usulsüzlük olduğuna inanıyorum, iddialar doğrudur” diyenlerin oranı yüzde 37. “Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına katılmıyorum, iddialar siyasi amaçlıdır” diyenlerin oranı ise yüzde 45...

“CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına karşı ahlak vurgusuyla partiyi arındırma vaadini nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna ise ankete katılanların yaklaşık yüzde 30’u “Olumlu karşılıyorum” yanıtını veriyor…

Bir başka ilginç veri de şu: “Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun, 1980’lerde Özal’ın kurduğu ANAP gibi tüm siyasi eğilimleri kapsayan bir parti kurması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?” sorusunu ankete katılanların yüzde 49,6’sı “oy vermem” diye yanıtlıyor…

Area Araştırma Başkanı Murat Karan ise tabloyu şöyle özetliyor:

“Öncelikle yaptığımız işin anın fotoğrafını çekmek olduğunu hatırlatmak isterim. Kararsızların oranının %15’lerde olması da bunu destekliyor. (CHP ile ilgili sorularımızda fikir belirtmeyen ve kararsızların oranları %18’lere kadar çıkıyor). Özgür Özel’in kurulacağını ifade ettiği parti ile birlikte bugün ittifaksız bir şekilde 5 partili bir meclis aritmetiği karşımıza çıkıyor. Muhalefetin içinde bulunduğu karışıklık iktidar kanadının kendisini toparlamasına yardımcı olmuş gibi görünüyor (AK Parti-MHP toplamı %42,3). Beş partili bu meclis aritmetiği siyasetin ruhu gereği her türlü ittifaka açık olacaktır. AK Parti’nin özellikle dış politikada ve ‘Terörsüz Türkiye Süreci’nde geniş katılımlı toplumsal mutabakat arayışları söz konusu ittifakları mümkün kılabilir.

Özgür Özel’in partisi %19,4’lük bir ilk rüzgârla siyaset hayatına başlıyor ve CHP’nin önünde görülüyor. Ancak iki partinin toplamında gözle görülür bir artış tespit edilmiş değil (%31,2). Öncelikle ana muhalefet, seçimle birlikte iktidar yürüyüşü hedefiyle yola çıkan Özgür Özel ve yeni partinin kurucu kadrolarının sadece iktidar bloğu ile değil ülkenin içinde bulunduğu siyaset ikliminin yarattığı muhalefet kültürüyle de mücadele edebilecek yapıda olması bekleniyor. %50,1 in ülkeyi yönetmek demek olduğu yeni sistemde Özgür Özel ve arkadaşlarının siyasi yelpazenin neresinde duracağı, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı (ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili olumsuz kanaatin olumlu kanaatten yüksek olduğunu göze çarpıyor), ülkeyi yönetmek için liyakatli ve ehil kadroları kurup kuramayacağı ilerleyen süreçte cevap bekleyen en temel sorular olarak karşımızda duruyor.”