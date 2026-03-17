Rakip ne yapıyorsa tersini yaptı, 30 milyon dolarlık ciro göründü

Ev dekorasyonu markaları arasına sadece üç yıl önce katılan Zsa Zsa Zsu, sekiz ilde 19 mağaza açtı, bu yıl 13 mağaza daha açacak. CEO Gökhan Sezer, “ABD pazarına e-ticaret ile girdik, beş önemli platformda ürünlerimiz listeleniyor. Avrupa’da butikler ve store’larda satışlar başlayacak” diyor. Zsa Zsa Zsu’nun ana yatırımcısı (kurucusu) gayrimenkul sektöründen Soykan Kurtulmuş. Marka, Solid Mağazacılık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ.’nin çatısı altında gelişiyor. Zsa Zsa Zsu, İngiliz/Amerikan kültüründe ‘birinden çok etkilendiğinde midenizde kelebekler uçuşması- butterfl ies in stomach’ anlamına geliyor. Bu anlamın popüler kültürde çok yaygınlaşmasını sağlayan ise Sex and The City dizisinin beşinci sezon, sekizinci bölümünde Carrie Bradshaw’un şu sözleriydi: ‘‘Birinden gerçekten çok hoşlandığında midende kelebekler uçuşur ve zsa zsa zsu yoksa o ilişkiyi sürdürmenin anlamı yoktur. Bir gün zsa zsa zsu gitse de, en azından anısı kalır."

Zsa Zsa Zsu CEO’su Gökhan Sezer, sektörde 20 yıl üst yöneticilik yapmış bir isim ve markayı kurarken felsefe olarak rakiplerden nasıl ayrıştıkların şöyle anlatıyor: “Biz ürün satma vaadiyle mağaza açmıyoruz. Bir deneyim satmak, insanların evlerinde, yaşam alanlarında fark yaratmak iddiasıyla bir süreç yönetiyoruz. Sektörde aşırı aynılaşma var. Hepsinde aynı renkler, aynı tasarım dili, aynı süreçler var. Bu yüzden ‘biz rakipler ne yapıyorsa tam tersini yaparak’ başarılı olduk. Biz klasik bir ev yaşam perakendecisi değiliz. Markayı premium ve luxury segment’e konumlandırdık. Açmak için açtığımız bir mağazamız yok. Tamamı deneyim sağlayacak ve tüketiciye bir değer katacak lokasyonlar üzerine kurgulandı. Bu yüzden de mağazalarımızın çoğu çift haneli operasyonel kârlılıklara ulaşmış durumda. Bu da bize yeni mağazalar açmak, yurt dışına açılmak için büyük cesaret veriyor. Şu anda toplam çalışan sayımız 200’e yakın. Çalışanlarımız yüzde 82’si, müşterilerimizin yüzde 95’i kadın.

Finans Merkezi’nde 500 metrekare mağaza

CEO Gökhan Sezer, Çerkezköy Kapaklı’da 20 dönüm arsa üzerine depo yatırımı yapacaklarını belirterek 2030 yılına kadar planladıkları büyüme stratejisini şöyle özetliyor: “Bu yıl Türkiye ciromuz yaklaşık 30 milyon dolar olabilir. Önce Bursa’da mağaza açacağız, ardından Antalya’da ve İstanbul’da Zorlu AVM’de açacağız. İstanbul Finans Merkezi’nde 500 metrekarelik mağazamız hazır, buradaki AVM faaliyete geçince açılmış olacak. Emaar AVM’da 478 metrekarelik mağazamız var. Göktürk’te içinde kafe de

olan bir mağaza açtık.

Müşterilerimiz orada hem mağazada alışveriş yapıyor hem kafemizde keyifl i vakit geçiriyor. Her mağazada kafe olmayacak, uygun yerlerde olabilir. Kafe müşteri trafiğini neredeyse iki katına çıkarıyor. Hedefimiz, 2030’da yurt içinde 70, yurt dışında ise 145 mağazaya ulaşmak. Avrupa’da B2B olarak Hollanda üzerinden büyümeyi planlıyoruz. Orada kendi depomuzdan satacağız. Hedef, 2030’da 250 milyon dolar şirket değerlemesine ulaşmak. Markaya bazı fonlardan ortaklık teklifl eri geldi ama erken. Hedefl erimize ulaştıktan sonra ortaklık da halka arz da düşünülebilir.”

■ ‘EN ÇOK KAPI PASPASI VE ŞAMDAN SATIYORUZ’

Zsa Zsa Zsu CEO’su Gökhan Sezer, ürün tedarik süreçlerini şöyle özetliyor: “13 ülkeden, 90’ın üzerinde tedarikçimiz var. Ancak biz bir ürün almıyoruz, çok güçlü bir tasarım ekibi kurduk ve mağazalardaki bütün ürünler unique (özgün) tasarımlardır. Yani bize getirilen ürünleri almıyoruz, biz ürün tasarlıyoruz ve ‘bunu üretirseniz alırız’ diyoruz. Tedarikçi seçimimizde ustalık, zanaatkârlık belirleyici. Portekiz’de bir çömlekçi de olabilir, Denizli’de bir dokumacı da. İthal ve yerli ürün dengemiz şu anda 60’a 40 gibi ama Türkiye’de en iyisini bulduğumuz anda ona dönüyoruz. En çok satan ürünlerimiz kapı önü paspası, kadeh ve şamdan. Neden en çok paspas satıyor çünkü eve girerken komşudan farklı olmak kapı önü paspası ile başlıyor.