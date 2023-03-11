Rekabette başarı anahtarı - Değişime direnmemek

Engin Kahveci

Country Manager

MBA, PMP

"Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan... Değişime en çok adapte olabilendir, hayatta kalan!" Charles Darwin Günümüzde değişimin çok hızlı yaşanması ana başlık olarak karşımıza “uyum yeteneğini” ortaya çıkarıyor. Eski iş kültüründe işletmeler ürettikleri veya sundukları hizmeti yıllarca değişiklik yapmadan sunup varlıklarını sürdürebilmekteydi, fakat değişimin hızlı olması ve hayatta kalma mecburiyeti artık çok daha rekabetçi bir ortam oluşturmaktadır. Burada değişime en hızlı uyum sağlayan stratejiyi geliştirebilen, rakiplerinden bir adım önde kalarak mevcudiyetini koruyup öne büyüme fırsatı yakalamaktadır. Küçük ve orta ölçekli firmalardaki içyapı, karar vermede daha etkin olabileceğinden, çevikliği avantaj olarak kullanabilirler. İşletmenin dış çevresi her zamankinden daha sıkı takip edilip analiz edilmelidir. Sadece firmanın değişime olan uyumu yeterli olmayacaktır, burada Michael Porter’in 5 gücünü yönetmek, değişime adapte olabilmek için büyük önem taşımaktadır. Tedarikçilerin ve müşterilerin gücü, rakipler arası rekabetin şiddeti, ikame ürünler ve pazara giriş engelleri değişim ortamında farklılaşabilir. Bu yüzden işletmeler daha önce gidemediği kanallara girme veya çalışamadığı tedarikçilerle çalışma gibi fırsatlar yakalayabilirler. Günümüzde yaşanan hızlı değişim ürün yaşam eğrilerini de hızla kısalmaktadır. Bu yüzden yenilikçi fayda üretme stratejilerini benimseyip çeşitlendirme ile büyüme tercih edilebilir. Gelir kaynağını farklı ürün ve müşteriler üzerinde yönetmek riskleri azaltacaktır. Bu da işletmenin güncel yaptığı işi dikey büyüterek daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etme veya yatay büyüme ile bambaşka müşterilere hitap ederek sürdürebilir iş modeli yakalamasına izin verir. Değişime uyum sağlamak için strateji geliştirme, bir ürünün başarısını arttırmada kullanabileceğimiz en önemli araçlardandır. Özellikle, ürün geliştirmeden önce strateji geliştirmenin faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz;

I- Bir ürünün ne tür bir başarıyı hedeflediğini belirlemeniz de ana rolü oynar. Bu, ürünün geliştirilmesi sırasında yapılacak işleri ve öncelikleri belirlemenizi kolaylaştırır.

II- Pazarın ihtiyaçlarını, trendlerini ve rekabet koşullarını anlamanıza yardımcı olur. Bu bilgi, ürünün tasarımı, özellikleri gibi konularda doğru kararlar vermenizi sağlar.

III- Ürün geliştirme süreci boyunca karşınıza çıkabilecek seçenekleri değerlendirmeyi kolaylaştırır. Örneğin, ürünün hangi versiyonlarının hangi öncelikte geliştirileceğini belirlemek için faydalı olur.

IV- Strateji belirleme, ürün geliştirme sürecine dahil olan tüm taraflar arasında iletişimi sağlar. Projelerin her aşamasında resmin bütünü olan ilk amacımızın tüm iş birimlerin de anlaşılmasını sağlar.

V- Ürün geliştirme süreci boyunca ne zaman ve ne tür kaynakların kullanılması gerektiğini belirler. Bu sayede, ürün geliştirme süreci daha etkin ve verimli hale gelir. Değişime adapte olmak bir süreçtir, bir anda olmasını beklemek yanılgı olacaktır. Başarı, her gün tekrar edilen küçük çabaların toplamı olarak görülebilir. Planlı olarak yapılan her çaba bizi hedeflediğimiz değişimin parçası olmamıza yakınlaştıracaktır. Uyum sağladığımız değişimlerin de kalıcı olmayacağını bilip, sürekli yeni değişimler için neler yapabileceğimizi değerlendirmeliyiz.