Reklamcılar Derneği ve TEV’den iletişim fakültesi öğrencilerine burs, mentörlük ve ve staj imkanı

Reklamcılar Derneği, afetten etkilenen gençlerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için Türk Eğitim Vakfı ile bir araya gelerek bir burs fonu oluşturdu. Bu iş birliği kapsamında afet bölgesindeki 10 iletişim fakültesi öğrencisine dört sene boyunca burs imkânı yaratılırken, 30 öğrenci için gönüllü mentörlük programı da devreye alındı.

Türkiye reklam endüstrisinin güçlü temsilcilerinden oluşan Reklamcılar Derneği, afetten etkilenen gençlerin eğitiminin sürekliliğini sağlamak için harekete geçti. Bu amaçla TEV ile bir araya gelen Reklamcılar Derneği, hem bir burs fonu hem de gönüllü bir mentörlük programı oluşturdu. “Reklamcılar Derneği Burs Fonu” adı altında oluşturulan fon ile depremden etkilenmiş, iletişim fakültesinde okuyan 10 öğrenciye dört yıl boyunca burs verilecek.

Reklamcılar Derneği, burs fonunun yanı sıra öğrencilerin kariyer gelişimleri ve profesyonel hayata geçişi için önemli bir basamak olacak mentörlük projesini de hayata geçiriyor. Akıllı eşleşme algoritmasıyla çalışan ve TEV Mezunları tarafından geliştirilen Mentorink platformu kullanılarak, Reklamcılar Derneği’ne üye olan farklı reklam ajanslarındaki iletişim profesyonellerinden oluşan gönüllü 30 mentör ve TEV bursiyeri 30 öğrenci bir araya geliyor. Ayrıca depremden etkilenen iletişim fakültesi öğrencisi olan TEV bursiyerlerine üye ajanslarda staj önceliği verilecek bir program da hayata geçirilecek.

Burs fonu ve Mentorink programıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Reklamcılar Derneği Başkanı Banun Erkıran Çıtak: “Dernek olarak afetten etkilenen üniversite öğrencilerine fayda sağlamaktan, onların eğitimlerini sürdürebilmelerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. TEV ile bir araya gelerek imza attığımız bu projenin en anlamlı yanlarından biri desteğimizin maddiyatla sınırlı kalmaması ve uzmanlığımızı kullanmamız. İletişim fakültesi öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak adına mentörlük sürecini başlattık. Sektör profesyonellerinden oluşan gönüllülerimiz gençlerle sürekli yakın temasta olacaklar. Öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak ve çalışma hayatına ısınmalarını sağlamak için staj imkânı sağlamayı da önemsiyoruz. Son olarak Reklamcılar Derneği üyelerinin ve reklam, pazarlama sektörünün de katkıları ile bu fonu büyütmeyi ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.” dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın:“Türk Eğitim Vakfı olarak gençlerimizi geleceğin teminatı olarak görüyor ve bu nedenle eğitimde fırsat eşitliği konusuna özel olarak odaklanıyoruz. Öğrencilerimize yalnızca maddi destek sağlamanın ötesine geçmeyi; onların iyi bir eğitim almalarını, bilinçli ve donanımlı bireyler olmalarını sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Kurumsal iş birliklerinde dikkat ettiğimiz konuların başında, öğrencilerimizin geleceğe dair ihtiyaçlarını da anlayabilmek ve onları tüm eğitim yolculuklarında destekleyebilmek geliyor. Reklamcılar Derneği gibi değerli kurumlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu gibi projeler sayesinde bursiyerlerimizin sadece bugünkü ihtiyacı karşılanmıyor; mentörlük çalışmalarıyla onlara rehberlik ve rol modellik desteği veriliyor, sunulan staj imkânları ise çalışma hayatında onlara önemli kapılar açabilecek deneyimleri kazanmalarını sağlıyor. Oluşturdukları burs fonu ile afetzede öğrencilerimize çok yönlü ve sürdürülebilir bir destek sunan Reklamcılar Derneği’ne, öğrencilerimizin hayat yolunu aydınlatmadaki katkıları için bir kez daha şükranlarımızı sunarız.” dedi.