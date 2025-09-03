  1. Ekonomim
  Rekor kırarken en kötü aya giriş

Atılım MURAT
Faiz indirim beklentisi ve güçlü talep, pozitif faktörlerdir. Öte yandan tarihsel performans açısından eylülün; altın için en kötü ay, gümüş için en kötü ikinci ay olduğunu hatırlatayım.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş trendi sürüyor. Altının ons fiyatı hafta başında rekor kırdı. Altının gram fiyatı buna eşlik etti. Gümüş fiyatı 14 yılın doruğuna çıktı. Bakır fiyatı dört haftanın zirvesinde bulunuyor. Bir emtia endeksine de bakılsa, yılbaşından beri dolar bazında getirinin iyi olduğu görülür. Bu hareketler için gerekçeler sayılabilir.

Fed’in 17 Eylül’de faiz indirimlerine başlayacağı, bunun da dolar üzerindeki baskıyı artıracağı düşünülüyor. Kıymetli metallerdeki pozisyonlarda jeopolitik gelişmelerin etkisi de oluyor. TCMB de olmak üzere, merkez bankalarının fiziksel altın talebi sürüyor. Bu mevzuya iki yıl önce dikkat çektim. Çin Merkez Bankası’nın yıllar sonra altın almaya başladığını, uzun süredir morali bozuk olan altın yatırımcısı için bunun bir eşik olabileceğini belirttim. Bu kurumların alımları hâlâ belirleyicidir.

Elektrikli araçlardaki ve güneş enerjisi panellerindeki yatırımların gümüş fiyatını desteklediği söylenebilir. Tabii altında olduğu gibi, gümüşte de spesifik etmenler vardır. İki ay önceki ‘‘Konu gümüşse, Hindistan’’ başlıklı yazımda, altına düşkünlükleriyle bilinen Hintlilerin, altından fazla gümüş aldıklarını vurguladım. Hintli yatırımcıların aylık gümüş alımları, ağustosta üç yılın zirvesindeydi. Faiz indirim beklentisi ve güçlü talep, pozitif faktörlerdir. Öte yandan tarihsel performans açısından eylülün; altın için en kötü ay, gümüş için en kötü ikinci ay olduğunu hatırlatayım.

