RES ve GES’le yılda 20 milyar dolar ülkemizde kalır, kentsel dönüşüm hızlanırdı

İBRAHİM Polat, İzmir Kemalpaşa’da 1972 yılında temelini attığı Ege Seramik’i 1975 yılında üretime geçirdikten 3 yıl sonra büyük oğlu Adnan Polat’ı şirketin başına atadı.

Adnan Polat, 25 yaşındayken başına geçtiği Ege Seramik’in o günkü büyüklüklerine baktı:

Yıl 1978, Ege Seramik’in üretim kapasitesi 300 bin metrekare. 120 kişilik istihdamı, 12 de bayisi var.

O dönemde Çeşme’de bir Ege Seramik toplantısı düzenledi, hedefini ortaya koydu:

- 10 yıl içinde dünyanın en büyük ilk 10 üreticisi arasına gireceğiz…

Bu hedefe 9’uncu yılda ulaşıldı:

Ege Seramik’in üretim kapasitesi 25 milyon metrekareye, istihdamı 1600’e, bayi sayısı 300’e çıktı. İhracata da başlandı. ABD’de, Fransa’da, Almanya’da, İsviçre’de ve Macaristan’da şirketler kuruldu.

Adnan Polat, Ege Seramik’te ekibiyle birlikte işleri rayına oturtup, hedefledikleri büyüklüklere ulaşınca yeni arayışlara girdi. Dünyada yenilenebilir enerjideki gelişmeleri izledi, rüzgar (RES) ve güneş enerjisine (GES) kafayı taktı.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Refahyol Hükümeti’nin Başbakanı Necmettin Erbakan, 1991-1999 yılları arasında üç kez Başbakanlık yapan Mesut Yılmaz, en son 57. Hükümetin Başbakanı olan Bülent Ecevit ve 25 Haziran 1993 - 6 Mart 1996 döneminin Başbakanı Tansu Çiller’e konuyu anlattı. Ancak, RES ve GES, söz konusu hükümetler döneminde Adnan Polat’ın hedeflediği şekilde gündeme alınmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde bir davette RES ve GES konusunu anlatmak üzere fırsat yaratmaya çalıştı. Korumaların yanına yaklaştı. Hemen hepsi, Galatasaraylı olduklarını belirtip, Adnan Polat’a ilgi gösterdi.

Polat, fırsatı kaçırmadı:

- Arkadaşlar, sayın Başbakanımıza bir konu anlatmam lazım. Bana 10 dakikalık bir fırsat yaratabilir misiniz?

Korumalar Polat’ı kırmadı, 10 dakika Başbakan Erdoğan’la görüşmesini sağladı. Erdoğan, Polat’a Ankara’da randevu verdi. Bir saat kadar dinledi. Polat, Almanya’daki mevzuatı baz alarak hazırladığı tasarıyı Başbakan’a sundu. Erdoğan, dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler’i aradı:

- Adnan Polat sana gelecek. Yenilenebilir enerji projesi üzerinde çalışın, kanunu kısa sürede çıkarmaya bakın.

İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, bu öyküyü kardeşi ve Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı Murat Polat’la birlikte Adana’da katıldıkları “M & F Yapı” konsept mağazasının açılışında kürsüde anlattı.

Adnan Polat, RES ve GES’le ilgili mevzuatın çıkması konusunda çaba harcadığı günlerde aklından geçenleri de paylaştı:

- Eğer RES ve GES başta olmak üzere yenilenebilir enerjiyle 120 bin MW’lık elektrik üretim kapasitesine kısa sürede ulaşabilseydik, yılda 20 milyar dolar daha az ithalat harcaması yapardık. O kaynağı da kentsel dönüşüm için kullanabilirdik.

Türkiye’de yapı stokunu anımsattı:

- İnşaat sektörünün içinde doğdum, bilirim. 1960’lar, 70’ler, 80’lerde, hatta 90’larda yapılan binaların çoğu hapşırsan yıkılacak durumda. Çünkü, o dönemin standartları da öyleydi.

Gündeme getirilmesi için çaba harcadığı yasanın çıkmasıyla birlikte İbrahim Polat Holding olarak rüzgar enerjisi yatırımı için kolları sıvadıklarını aktardı:

- Polat Enerji, önce rüzgar (RES) yatırımlarına başladı. Polat Enerji’nin şu anda toplam kurulu gücü 1176 MW. Bunun 818.4 MW’ını Türkiye’deki 6 RES oluşturuyor. Macaristan’da da 358.4 MW’lık 6 GES’imiz var.

Türkiye’de RES ve GES başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının düşündüğünden yavaş ilerlediğini irdeledi:

- Bugün RES ve GES’te toplam 40 bin MW’a yakın kurulu güç oluştu. Yine de 7-8 milyar dolar düzeyinde dövizimizin dışarı gitmesi frenlenmiş oldu.

Türkiye’de RES, GES ve jeotermal yatırımları mevzuat altyapısı oluşturulduktan sonra da ilk aşamada Adnan Polat’ın dediği gibi biraz yavaş ilerledi. Son birkaç yılda özellikle “çatı GES”ler oldukça hızlandı…

GES ve RES’te depolama yatırımları da gelişirse, Türkiye elektrik ihtiyacının önemli bölümünü “yenilenebilir enerji”den karşılayabilir noktaya ulaşacak gibi görünüyor…

Birçok sektörde piyasa iyi değil

İBRAHİM Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, babaları İbrahim Polat’ın vefatına kadar olan dönemde grubun işlerini kardeşi Murat Polat’ın yürüttüğünü belirtti:

- Ege Seramik, Polat İnşaat, turizm, yani hepsiyle Murat ilgileniyordu. Babamın vefatından sonra Murat ve kız kardeşim birlikte bana geldiler, “Abi gel beraber olmamız lazım, başımıza gel” dediler. Ben de onların çağrısına uydum.

Seramik sektöründen başlayıp, piyasanın durumuna değindi:

- Piyasanın iyi olmadığı ortada. Sadece seramik değil, birçok sektör öyle. İnşaat sektörü, hizmet sektörü (turizm) iyi değil. Zaten tekstil ve özellikle konfeksiyon daha uzun süredir sıkıntıda. O sektörde fabrika kapanmaları da yaşandı.

Seramik sektörünün enerji yoğun sektörler arasında yer aldığını vurguladı:

- Enerji ve emek yoğun sektörler sıkıntıyı daha çok hissediyor. Enerji yoğun sektörler hangileri? Demir çelik, cam, seramik de öyle.

Piyalepaşa’daki yatırımı 626 milyon doları buluyor

İBRAHİM Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’a İstanbul Piyalepaşa’daki gayrimenkul projesini sorduk, anlattı:

- Türkiye’nin özel sektör eliyle yapılan en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasındadır Piyalepaşa. Projenin birinci fazı tamamlandı. 989 konut ve 30 bin 500 metrekarelik “Polat Piyalepaşa AVM” var.

Birinci fazda toplam inşaat alanının 290 bin 269 metrekare olduğunu kaydetti:

- İlk fazda yatırım bedeli 285 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Piyalepaşa’nın ikinci fazında toplam inşaat alanının 161 bin 365 bin metrekare olduğunu vurguladı:

- İkinci fazda yatırım bedeli 341 milyon dolar olacak. Bu bölümde 96 odalı otelimiz var. “Courtyard by Marriot” olacak. Ayrıca “Marriot Executive Apartments”da da 218 oda yer alacak.

“Piyalepaşa İstanbul Premium”da 348 konut planlandığını bildirdi:

- Ayrıca bir kültür sanat merkezi planladık. Küçük etkinlik salonumuz 206 kişilik. Büyük gösteri salonumuz da 1339 kişilik oluyor. Piyalepaşa’da ayrıca 12 sanat galerisi yer alıyor. Sanat galerilerinden Piyalepaşa’ya çok talep olduğunu görüyoruz.

Otopark kapasitesine işaret etti:

- Piyalepaşa’da 4 bin araçlık otoparkımız mevcut.

Havadaki nemden su üretebiliyoruz

İBRAHİM Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’a İzmir’de Ege Vitrifiye fabrikasının yanı başında giriştikleri yeni iş alanını anımsattık:

- Havadaki nemi suya dönüştürme konusunda bir projeye adım atmıştınız. Nasıl gidiyor?

Şu yanıtı verdi:

- O çalışmalarımızdan başarılı sonuç elde ettik. Havadaki nemden içilebilir nitelikte su elde edilebileceğini ortaya koyduk. Çalışmalarımız halen pilot şeklinde sürüyor ama artık ticari üretim aşamasına da geldik.

1000 metrekareden küçükse açılışa gelmem

İBRAHİM Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Adana’da 18 yıldır faaliyette olan, 2 yıl önce de Ege Seramik ve Ege Vitrifiye bayisine dönüşen M & F Yapı’nın sahibi Figen Bater’in kendisini açılışa davet ettiğinde öne sürdüğü şartı paylaştı:

- Figen Hanım beni açılışı yapmaya davet ettiğinde, “Showroom 1000 metrekareden küçükse gelmem” dedim.

Ardından showroom ve arkasındaki depolama alanına işaret etti:

- Showroom yaklaşık 1000 metrekare ama hemen devamında 10 bin metrekarelik depolama alanı var. Yani, M & F Yapı, bu işi oldukça iddialı hale getirmiş durumda.

Davetliler arasındaki inşaat sektörü temsilcilerine döndü:

- Figen Hanım ve Mehmet Bey, buraya önemli yatırım yapmışlar. Şimdi siparişlerinizle onları desteklemenizi bekliyoruz.