‘Rezerv alan’ olmasa zenginler arsaları ucuza kapatırdı, şimdi Malatya eskisinden güzel olacak

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ev sahipliğinde “17. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali” için kente gittiğimizde Vali Sedar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. İlhan Geçit’le de buluştuk.

MİAD Başkanı Yunus Akdaş, MİAD Malatya Başkanı Mevlüt Alçık, meslektaşlarım Abdurrahman Yıldırım, Şeref Oğuz, Celal Toprak, Ali Çağatay, Yaşar Kızılbağ ve Zeynep Aktaş’la birlikte Malatya Valisi Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Er ile Prof. İlhan Geçit’le önce Kaptaj’da sohbet ettik.

Sonra Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er’le birlikte Malatya’nın şantiyeye dönüşmüş alanlarını gezdik. Tura 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinde yerle bir olan, şehrin ticaretinin kalbi görevini gören çarşıdan başladık.

Vali Yavuz, sordu:

- Çarşıyı nasıl buldunuz?

İç çektim, kalbimin sesini dinledim:

- Sayın Valim, bu bizim çarşı değil… Bu kadar iç içe, 4-5 katlı binalar olmamalıydı…

Vali Yavuz, yapılanları sahiplenmemiz gerektiğinin altını çizdi:

- Elbette sizin çocukluğunuz, gençlik yıllarınızın çarşısı değil. Ama ne olur sizler de karşı çıkmayın. Sahiplenin yapılan işleri. Bakın, çarşı bittiğinde çok daha iyi olduğunu herkes görecek, anlayacak. İnşaat aşamasında çirkin görünmesi gayet doğal.

Yürüyerek Saray Mahallesi, ardından araçlara binip 5 Konaklar, Taştepe, Melek Baba, İkizce’deki toplu konut alanlarını gezdik.

Vali Yavuz, şu noktaya özellikle vurgu yaptı:

- Ben kente geldiğimde umutsuzluğun pompalandığı bir ortam gördüm. Kiminle konuşsak, “Malatya sahipsiz, Malatya’nın sahibi yok” deniyordu. İlk iş Malatya’nın sahipsiz olmadığını, sorunların üstesinden gelebileceğimizi ortaya koyan çalışmalar yaptık.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i işaret etti:

- Başkan Er’le ruhen de fikren de çok iyi anlaşıyoruz. Mizaçlarımız istişareye çok açık. Temel hedefimiz bu şehri ortak akılla yönetmek. Malatya kamuoyuna, “Bizim görevimizin sorun çıkarmak değil sorun çözmek” olduğunu iyi bir iletişim stratejisi ile anlattık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sıklıkla Malatya’yı ziyaret edip çalışmaları yakından takip ettiğini kaydetti:

- Son 11 ayda çalışmaları hızlandırdık. 400 hektarlık şehir merkezini 3 ayda tahliye ettik. Şehir merkezini rezerv alan ilan ettik. Eğer rezerv alan ilan etmeseydik, zenginler arsaları ucuza kapatırdı.

Rezerv alan formülünün “yarının Malatyası”nı inşa etmek için de gerekli olduğunu vurguladı:

- Yeni bir şehir dizaynı için de bu gerekliydi. Şehir merkezinde zemini güçlendirmek için 127 kilometre fore kazık çakıldı. 20 bin metre diyafram duvar yapıldı. İş bittiğinde gözlerinize inanamayacağınız bir Malatya ortaya çıkacak.

İkizce bölgesine dikkat çekti:

- Malatya eskiden özellikle ticaret açısından tek merkezli bir şehirdi. Şimdi uydu kentler oluşuyor. Şehir çok merkezli bir hal alıyor.

Malatya’daki inşaatlarla ilgili takvim verdi:

- Afetle ilgili olan bölümleri yıl sonuna kadar tamamlanır, hak sahiplerine teslim edilir. 110 bin konut ve işyeri yapılıyor.

Kentteki projelerin bedelini sorduk, şu verileri paylaştı:

- Depremle ilgili olanlar hariç, Malatya’da yürüyen projelerin bedeli 93 milyar lirayı buluyor. Bunun 30-35 milyar liralık bölümü bu yıl gerçekleşmiş olacak. Depremde 855 derslik eksilmişti. Tamamlandı, üzerine yüzde 25 ilave yapıldı. Eğitime 12 milyar lira harcandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de takvime şu bilgiyi ekledi:

- Yıl sonuna kadar 80 bin hak sahibi evini, işyerini teslim almış olur…

Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er’le birlikte Malatya’da yaptığımız turda, kentin büyük bir şantiyeye dönüştüğüne, işlerin sonunda hızlandığına tanıklık ettik.

Yeni binalar Malatya’yı depreme eskisinden daha dayanıklı hale getirecek. İşin en önemli tarafını depreme dayanıklılık oluşturuyor.

Malatya’nın eskisinden daha güzel olup olmayacağı, işler bittikten, hayat tamamen normale döndükten sonra anlaşılacak gibi görünüyor…

Sanayinin yüzde 66’sı tekstil, artık teknoloji yatırımı peşindeyiz

MALATYA Valisi Seddar Yavuz, kentteki iki organize sanayi bölgesinde (OSB) fabrikaların yüzde 66’sının tekstil-hazır giyim sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtti:

- Aselsan, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında Malatya’ya da bir yatırım adımı attı. 100 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. Böylece kente savunma sanayi alanında yüksek teknolojiye dönük üretim gelmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Malatya ziyaretleri sırasında konuyu açtığını bildirdi:

- Malatya’da sanayide de bir dönüşüm hedefliyoruz. Bundan sonra şehre yapılacak yatırımların yüksek teknolojiye dönük olmasını hedefliyoruz. Bu amaçla Marmara Bölgesi’ndeki iş dünyasını Malatya’ya davet etmeyi planlıyoruz.

120 bin ton kuru kayısı olsa şehirde yürüyüşler değişirdi

MALATYA Valisi Seddar Yavuz, Nisan ayı başlarında yaşanan zirai don olayına değindi:

- Kayısı, bu yıl ciddi zarar gördü. Zirai don yaşanmayıp 100-120 bin ton kuru kayısı elde edilebilseydi, vatandaşın yürüyüşü değişirdi.

Malatya’da vatandaşların önemli bir bölümünün deprem sonrası toparlanma umudunu kayısıya bağladığını kaydetti:

- Bu yılki zirai don, birçok vatandaşın bu umudunu elinden aldı. Kayısı, Malatyalı için bir kültür olmuş.

Malatya kayısısının dünyada da bir marka olduğunu anımsattı:

- Rakibimiz gibi görünen ülkeler, ihracatı Malatya kayısısının yarı fiyatına ancak satabiliyor.

Tarımda kayısıdan vazgeçmeden öne çıkarılabilecek başka ürünler üzerinde çalışacaklarını bildirdi:

- Kayısıyı don vurduğunda çiftçiyi ayakta tutabilecek ek ürünler üzerinde duracağız. Ayrıca hayvancılık alanında neler yapılabileceğine de bakacağız.

Zirai don zararlarının karşılanması konusunun hangi aşamada olduğunu sorduk, şu yanıtı verdi:

- Sahada zarar tespit çalışmaları yapıldı. Zirai don zararları tespit edildi. Kasım ayında çiftçinin harcamalarını karşılayacak bir meblağın hesaplarına yatması için hazırlıklar yapılıyor. Şu anda bir rakam paylaşmak doğru olmaz.

Bilim Merkezi için ‘babayiğit’ çıkmazsa başka formül arayacak

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bir süre önce İstanbul’daki Malatyalı iş insanlarına anlattığı “Bilim Merkezi” projesine değindi:

- “Bilim Merkezi” projemiz için devletten 200 milyon liralık hibe bulduk. Merkezin inşası için 250 milyon lira yatıracak bir “Babayiğit” arayışımız var. Malatyalı iş insanlarından bu konuda destek bekliyoruz.

Spor Toto Genel Müdürlüğü’nden 2.5 milyar liralık kaynak sağladıklarını kaydetti:

- Bu kaynakla hem büyük ölçekli spor salonları hem de küçük ölçekli merkezler kuruyoruz.

“Bilim Merkezi” için aklından geçeni paylaştı:

- Eğer “Bilim Merkezi” inşaatı için bir “babayiğit” bulamazsak adını değiştireceğiz. “Gençlik ve Bilim Merkezi” deyip Spor Toto’dan sağladığımız kaynakla projeyi hayata geçirmeye çalışacağız.