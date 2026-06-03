Rezervlerin yeni hâkimi altın

Değerli metalin fiyatı bir bant içine sıkıştı. ABD ile İran arasındaki görüşmeler sürerken, yatırımcılar pozisyon alma konusunda çekingen davranıyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması enflasyonist riskleri canlı tutsa da finansal kaygılar kısa vadeli fiyat hareketlerini sınırlandırıyor.

Büyük resimde altına yönelik stratejik talebin gücünü koruduğu gözleniyor. Avrupa Merkez Bankasının yayımladığı veriye göre, küresel rezervler içindeki altın payı yüzde 20’den yüzde 27’ye yükselerek Amerikan hazine tahvillerini geride bıraktı. Toplam altın rezervi; basılan her 35 dolar karşılığında ABD Hazinesinin kasasına bir ons altın konulmasını öngören ve dolara ‘‘rezerv para’’ statüsü kazandıran Bretton Woods sisteminden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Batı’nın yaptırımlarından çekinen ülkeler, güvenli liman arayışıyla dolardan uzaklaşıp varlıklarını çeşitlendiriyor.

Savaşın başlamasından sonra, TCMB likidite sağlamak adına yakın tarihin en büyük rezerv operasyonlarından birini gerçekleştirerek 130 ton altını elden çıkardı veya ödünç verdi. Kurumun rezervlerindeki altın ağırlığının tekrar yüzde 65 civarına ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik muammadır. Diğer taraftan, güvence arayışında olan merkez bankalarının ilgisinin sürmesi, emtianın geleceğini yapısal biçimde destekliyor. Görünen o ki, jeopolitik gelişmeler ne yöne evrilirse evrilsin, küresel finans sisteminde taşlar yerinden oynamış ve altın için yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır.