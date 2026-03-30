  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. ELİF ALTINDAĞ ŞENSES
  4. Riskler yüksek! Yatırımcı ne yapmalı?

Riskler yüksek! Yatırımcı ne yapmalı?

ELİF ALTINDAĞ ŞENSES

Son dönemde piyasalardaki dalgalanma, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, enerji fiyatları ve merkez bankalarının politikalarına bağlı olarak şekilleniyor. Küresel ve TCMB faiz indirim süreci sürerken, enflasyon risklerinin yükselmesi sıkı para politikası beklentilerini artırıyor ve hatta faiz artırımı olasılığı masada bulunuyor. Önümüzdeki makroekonomik verilerle piyasa yönü daha net görülecek.

Uzmanlar, belirsizlik ortamında yatırımları korumanın öncelikli olduğunu vurguluyor; riskten korunmak isteyen yatırımcılar mevduat ve para piyasası fonlarına yöneliyor. Borsa İstanbul’un martta 12.500 puanın altına gerilemesi, yatırım fırsatlarını artırsa da, hisse seçmek yerine hisse senedi fonlarına yönelmek daha güvenli bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Yüksek belirsizlik nedeniyle hisse piyasasında baskının devam etmesi bekleniyor.

