‘Robot Hacker’ ile dünyada 5 şirketten biri oldular

İsrailli, ABD’li şirketlerin genelde liderliğini yaptığı Siber Güvenliğin çok yeni bir alanı olan “Atak Simülasyonu” olarak tanımlanan alan ki ben ona “Robot Hacker” dedim, 2018 yılında ilk defa Gartner araştırmalarına girmiş. Toplam pazarda 5 şirket var. 2013 yılında 3 matematikçi tarafından ODTÜ’de kurulan Picus Security da işte onlardan biri… Türk şirketlerinin özellikle teknolojide, 5 şirket arasında olduğu çok fazla alan yok. Dünyada Türk mühendislerinin emeğiyle bu nokta bir şirketin olmasını değerli buldum. Picus Security CEO’su Alper Memiş, şirketi ODTÜ Teknokentte kurduklarını anlattı. “Şimdi Hacettepe Teknokentteyiz. 180 kişilik bir ekiple çalışıyoruz ve 130 tane mühendisimiz var. 180 kişilik ekibimiz var. 130 tane mühendisimiz var ve bunların hepsi İstanbul ve Ankara’da… Geri kalan 50 kişilik satış ve pazarlama ekiplerimiz var. Aslında çok dominant bir şirketiz, telekomdan finansa, real sektöre önemli, büyük oyuncularla çalışıyoruz. ABD, İngiltere, İtalya, Ortadoğu, Singapur ve Hindistan’da da müşterilerimiz var. 350’ye yakın müşteriyle çalışıyoruz ve bunun yüzde 60’ı yurt dışında…” Bu oran da çok değerli ve şirketin hedefi de yurtdışındaki müşteri ağını genişletmek. Yurtdışı yatırımları için fon toplamaya çıkan şirket, ilk olarak TÜBİTAK’tan 100 bin TL tutarında bir destek almış. İlk günden bugüne ise 36 milyon dolarlık yatırım almış. Bugün Seri B yatırımını tamamlamış bir şirket olarak 100 milyon doların üzerinde değerlemeye ulaşmış bir şirket.

Robot Hecker neyi çözüyor?

Siber güvenlik geleceğin en önemli alanlarından biri… Son dönem yapılan yatırımlara bakınca, satın almaların, fonlamaların önemli bölümünün bu alanda olduğu da dikkat çekiyor. Tabii çok fazla alanı var. Bu benim “Robot Hecker”lık dediğim, atak similasyonu konusu da ilginç bir konu… Peki neyi çözmeye çalışıyorlar? CEO Alper Memiş’ten dinleyelim:

“Kurumlar siber güvenlik ihtiyaçlarını çözmek için sürekli yatırım yapıyorlar. Biz de yapıyoruz, herkes yapıyor. Güvenlik duvarları, engelleme teknolojilerimiz, tespit etme teknolojilerimiz var. Fakat siber güvenlik biraz varsayıma dayalı bir teknoloji… Ben bunları aldım artık güvenli olmam gerekiyor. Biz de diyoruz ki gerçekten bu teknolojileri aldık ve bunlar gerçekten iyi teknolojiler. Fakat operasyonel olarak gerçekten bizim istediğimiz korumayı sağlıyor mu? Neden biz bunları doğrulamıyoruz? Biz bunları test edebilmek için bir hacker gibi kurum sistemlerini 7-24 simülasyon yapan bir uygulamayla, gerçekten bu atakları engelliyor muyuz, engelleyemiyor muyuz? Sorusunun yanıtını veriyoruz”. Yani tam bir “Robot Hecker”… Ama alt yapısında insan ve beyin gücü de yüksek.

Test yanı sıra, çözüm sunuyor

Açıklar, duvarlar test edildikten sonra çözüm de işin diğer bir yönü… Alper Memiş, “Ama kurumlara sadece bakın böyle böyle açıklarınız var bunları engelleyemiyorsunuz demiyoruz. Aynı zamanda bunları yaparsanız engellerseniz diyerek bir reçete sunuyoruz. Ama bunların hepsi otomasyon yazılımı çerçevesinde gelişiyor. Bu kapsamda, biz yeni bir tehdit çıktığı zaman bunu veri tabanına ekliyoruz ve kurumların güvenlik ürünlerini ve güvenlik perspektifini test edip, simülasyon 7-24 bu şekilde çalışıyor. Hem bir takım teknikler, yapay zeka ile gelişiyor. Birçok yeni tehditi de insan gücüyle, sistem içine ekliyoruz. Örneğin Rusya-Ukrayna savaşı başladı, ne oldu Rusya atacker’ları hemen Ukrayna şirketlerine yöneldiler. Proaktif olup hacker’lar sizin ortamınızı test etmeden Robot Hecker gibi, siz ortamınızı test edebiliyorsunuz”.

35 milyon kötü yazılım var

Picus Security CEO’su Alper Memiş’e şu soruyu sordum: “Hacker dünyası çok daha yaratıcı ve hızlı gelişiyor. Bir şeyi tespit edip, her gelişimi kapsamak bu kadar kolay mı? Verdiği yanıt ve bilgi gerçekten konunun boyutu açısından bize önemli bir fikir veriyor: “Bu çok önemli bir soru ve çok önemli bir nokta. Sadece dünyada 35 milyona yakın malware-kötücül yazılım olduğu düşünülüyor. Bizim 35 milyon tane böyle kötü yazılımı simule etmemiz mümkün değil… Bizim temelde karşılaştığımız atakların yüzde 90’ı bilinen yapılardan geliyor. Daha sofistike olarak tanımladığımız hacker’lar tarafından gerçekleşiyor. Bunları önemli bölümünü kapsıyoruz. Ama biz burada her kötü yazılımla uğraşmaktan çok onların davranışlarını tekniklerini takip edip kapsıyoruz, bunu göre bir çalışma mantığımız var. Çünkü farklı bir çeşit yazılım olabilir ama davranışı tekniğini, esasını bilirsem ve oradan hareket edersem aslında kapsama gücüm çok daha fazla artıyor. Basite indirgersem, ben hırsızlık parmak için polis kılığına girebilir, belediye görevlisi kılığına girebilirim. Kapıyı çalarım kimse var mı? Yoksa arka kapıda açık bir yere bakarım. Bir cam bulup deliği genişletirim. Bunların hepsi bir teknik…

Bazen zero-day dediğimiz hiç bilmediğimiz türde, teknikte ataklar oluyor. Biz bunları tespit edip analiz edip, 24 saat içinde sisteme ekliyoruz. Kendi algoritmalarımız var yapay zekayla gelişen ama siber güvenlik üreticileri ve veri bankaları var. Bunlardan da veri alıp sistem içine entegre ediyoruz. Ancak tamamen yapay zekâ diyemem ciddi bir insan ve beyin gücü de sistemi sürekli destekliyor. Böylece bir tür hibrit çalışma sistemi içinde çalışmalar yürüyor”.