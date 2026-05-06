Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, “Üniversite 4.0, sadece bilgi üretmek değil; bilgiyi ekonomik, toplumsal ve stratejik değere dönüştürmek demektir” diyor. Sitti, bilimsel çalışmalarına ilişkin olarak da “Robotikle tıbbın, yapay zekâ birleşmesi, dünyayı değiştirecek” iddiasını ortaya koyuyor.

Koç Üniversitesi, akademik çalışmaları, ödülleri ve mezunlarının başarılarıyla dikkat çeken bir kurum. URAP sonuçlarına göre son 4 senedir Türkiye'nin en iyi araştırma üniversitesi. 2026 THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda dünyada 28, Asya’da ilk 10, Türkiye’de 1’inci sırada. 2025 THE Global Üniversiteler arasında Türkiye’de 1, dünyada 301-350 bandında yer alıyor.

Stanford tarafından Elsevier veri tabanına göre yapılan listede, Koç Üniversitesi’nin birçok öğretim üyesi kendi alanlarında ilk 1000’de yer alıyor. Bunlardan biri de Prof. Dr Metin Sitti.

2023 Güz döneminden bu yana Koç Üniversitesi Rektörü ve öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Üniversite web sitesinden okuduğum kadarıyla son derece etkileyici bir özgeçmişe sahip. Endüstri Mühendisliği ve Otomasyon alanında dünya birincisi konumunda. Tüm alanlar birlikte değerlendirildiğinde de dünyada ilk 500 araştırmacı arasında. İsmi ilk sıralarda pek çok üniversitede öğretim üyeliği yapan, kablosuz tıbbi cihazlar, mikro ve küçük ölçekli mobil robotlar, biyoesinlenimli sistemler ve fiziksel zekâya ilişkin uzmanlık alanlarında çalışmalarını en ileri seviyede devam ettiren bir bilim insanı kendisi. Alışılmışın dışında bir rektör aynı zamanda. Protokol koltuğunda olduğu kadar, hatta anlattıklarından edindiğim izlenimim, daha da fazla bilim sandalyesinde oturuyor.

Koç Üniversitesi, akademik başarı için çok önemli olan H-Indeksi’nde de ön planda yer alıyor. Üniversitenin en yüksek alıntı sayısına sahip 10 öğretim üyesi dünyanın en iyi bilim insanları arasında da en üst %1-3’lük dilim içinde yer alıyor. 1. dilimde bulunan Metin Sitti ise Türkiye’deki rektörler arasında en yüksek H-Indeks sahibi yönetici.

Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’in 2025 Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Ödülü’nü aldığı gecesi görüşmek için sözleştiğimiz Prof. Dr. Metin Sitti, doğadan ilham alan robotik, mikro-nano sistemler gibi öncü araştırmalar yapıyor. Son 6 ayda 3 araştırması Nature dergisinde yer aldı. Özellikle Biyolojik Kirpiklerle ilgili olan çalışmanın temel fikri, bilimsel çerçevesi ve proje yönetimi Koç Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Metin Sitti’nin laboratuvarında şekillendirildi. Yine kendi lab Dr. öğrencisi modelleme ve simülasyon süreçlerinde önemli katkılarda bulundu.

Ameliyat yapan robot projesi

Prof. Sitti, 2024’te kurduğu laboratuvarda insan içinde ameliyat yapan robotlar üzerinde çalışıyor. AB fonu da bulunan proje 1.5-2 yıl içinde tamamlanacak.

Sitti çalışmayla ilgili şu yorumu yapıyor: “Bizim yeni, çok yeni geliştirdiğimiz "breakthrough" dediğimiz çığır açıcı robotlar var. Benim uzmanlığım çok küçük ve vücut içinde kablosuz robotlar. Gezebilen, belli bir noktada kanser ilacı verebilen, tedavi yapabilen geleceğin tıp teknolojisi konumuz.”

İş Bankası’nın desteklediği Yapay Zeka Merkezi ve Enfeksiyon Araştırma Merkezi

Üniversitelerin endüstri kuruluşlarıyla birlikte çalıştığı projeler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Koç Üniversitesi’nin, Koç Holding’in Tüpraş, Aygaz ve Otokoç gibi enerji alanında çalışan kuruluşlarıyla ortak kurduğu Hidrojen Teknolojileri merkezi özellikle enerji tasarrufu ve yeşil enerji konusuna odaklanıyor. İş Bankası’nın desteklediği Yapay Zeka Merkezi ve Enfeksiyon Araştırma Merkezi; Esas Holding’in desteklediği Alternatif Yatırım Merkezi gibi yatırımların önemine dikkat çeken Metin Sitti, hedeflerinin tıp, biyomedikal, yapay zeka tabanlı inovasyonlarla, start-up’lar yaratılması olduğunu belirtiyor:

“Bizde birçok araştırma var; temel yapay zekâ araştırmaları ve yapay zekayı kullanan... Bizim tıbbımız çok güçlü. Mesela tıpla yapay zekayı birleştiren, tıpta yapay zekanın kullanımı üzerine projeler düşünüyoruz. Robotikle tıbbın, yapay zekâ birleşmesi; dünyayı değiştirecek teknolojiler. Biyomedikalle yapay zekayı birleştirme, yapay zekayla ekonomiyi, finansı birleştirme benzeri konularda atılım planlarımız ve alanlarında çok başarılı hocalarımız var.”

Göçlerin etkileri üzerine araştırma merkezi kuruldu

Koç Üniversitesi sosyal bilimlerde de iddialı. Örneğin AB’nin fonladığı göç araştırma merkezi MiReKoc; “Migration Research Center” başarılarıyla uluslararası bir üne sahip. Merkez, 10 üniversiteyle birlikte bu ağ fonundan yararlanarak göçlerin sosyolojik, psikolojik, ekolojik etkileri üzerine çalışıyor.

Biyomedikal projeler için 7 katlı bina inşa ediyor

Koç Üniversitesi biyomedikal teknolojiler alanındaki çalışmalarını yürütmek için özel bir bina inşa ediyor. Orman Bakanlığı’ndan alınan sınırlar içinde kalmak zorunda olunduğu için, park yerinde 7 katlı bir bina inşa ediliyor. Profesör Sitti, 2 yıl içinde tamamlanacak binada büyük bir atılım yapacaklarını ifade ediyor ve ekliyor:

“Biz mühendislik, fen, sosyal bilimler, ekonomi, işletme alanlarında çok güçlüyüz ama bir de tıbbımız var. Bu mesela başka üniversitelerde yok. Türkiye'de ve yurt dışında bile çok az. Biz hem tıpta hem diğer alanlarda biliniyoruz. O dengeyi iyi kurmaya çalışıyoruz. O da bizim bir gücümüz. "

Dolayısıyla biyomedikal teknolojiler alanında da büyük bir atılıma geçtik mesela geçtik. O konuda yeni bir bina yapıyoruz şu an kampüste. Şu an bizim en büyük sorunumuz yer. Her üniversitenin olduğu gibi. Çünkü biz Orman Bakanlığı'ndan aldığımız bir sınır içerisindeyiz. Bunun dışında bir metre çıkamıyoruz. Ama olan bir park yerini şimdi bir binaya dönüştüreceğiz. Bu sınır içerisinde yerimiz bir tek o var. Onu şu an güzel bir 7 katlı binaya dönüştüreceğiz. Onun fonunu da ben aldım. 2 yıl içerisinde o da yeni bir binanın açılışı olarak...

Üniversite 4.0, sosyal yarar dönemi başlattı

Önümüzdeki Ekim ayında 33’üncü yılına girecek olan Koç Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, yüksek eğitime ilişkin yeni bir çıtanın tarifini yapıyor. Endüstri 4.0’dan ilham ile Üniversite 4.0’ın üniversitelerin yeni yol haritasını oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Sitti, “Bu yeni dönemin odağında geçiş topluma hizmet var” diyor. Koç Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, “Biz artık Üniversite 4.0 dediğimiz yeni bir dönemdeyiz… Üniversite 4.0, sadece bilgi üretmek değil; bilgiyi ekonomik, toplumsal ve stratejik değere dönüştürmek demektir” ifadelerinden sonra dönemleri şöyle tarif ediyor:

Üniversite 1.0 döneminde odakta sadece öğretim vardı.

Üniversite 2.0’da araştırma.

Üniversite 3.0’da ise girişimci üniversite kavramı ön plana çıktı.

Üniversite 4.0, sosyal yarar dönemi başlattı.

Topluma hizmet eden kurumlar

Endüstri 4.0’dan Üniversite 4.0’a geçiş topluma hizmeti odağına alan bir süreç. Bu dönemde, üniversiteler eğitim ve araştırmanın ötesine geçerek, topluma hizmet eden kurumlar olarak yeniden konumlanıyor.

Sitti hedeflerini şöyle ifade ediyor: “Günümüzde üniversitelerin sosyal, ekonomik, politik ve ekolojik alanlarda çözüm üreten aktörler olması bekleniyor. Biz de misyonumuzu “Ülkemizin ve dünyanın ekolojik, politik, ekonomik ve sürdürülebilirlik sorunlarını anlayan, bu sorunlara bilim temelli çözümler üreten bireyler yetiştirmek doğrultusunda belirliyoruz”

Geri Verme Kültürü: Anadolu Bursiyerleri programı

Koç Üniversitesi’nin okulun kendi kaynaklarının dışında kişi ya da şirketlerden alınan bağışlarla "Anadolu Bursiyerleri" adı verilen bir programı var. 2011 yılından beri 600 öğrencinin mezun olduğu programın halihazırda 1.000 aktif bursiyeri bulunuyor. Prof. Dr. Metin Sitti, geri verme kültürünün çok önemli olduğunu vurguluyor.

“Mezunlarımızdan, hatta Anadolu Bursiyerleri programından mezun olanlardan gerçekten başarılı start-up’lar kurmuş, başarılı yerlere gelmiş insanlar var. Bunlar Bize zamanında fon sağlandı. Bunun değerini biliyoruz” diyen öğrencilerimiz var. Ben de bu örnekleri artırmak istiyorum. Geri verme kültürü önemli. Yani benim burada olma sebebim de geri verme; ülkemize geri verme isteğim. Bu sosyal bir bilinç. Bu bilinci gençlerimize mümkün olduğunca erkenden yerleştirmemiz lazım ki çok değişik formlarda olabilir. İlla bağış olmak da zorunda değil.”