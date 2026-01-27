Rolls-Royce’un kaderini değiştiren Türk

Dünyanın en büyük havacılık ve mühendislik firmalarından Rolls-Royce’u iflasın eşiğinden çıkaran Tufan Erginbilgiç, şirketin köklü mühendislik mirasını yüksek performansa dönüştürdü. Erginbilginç, dünya genelinde en yüksek ücret alan Türk üst düzey yönetici ünvanını da elde etmiş olabilir.

Mehmet Doğan Erdoğan - İngiltere

Dünyanın en yüksek ücret alan Türk üst düzey yöneticilerden söz edince ilk akla gelenlerden biri şüphesiz Coca Cola’nın CEO’luğunu yapan Muhtar Kent’tir. Kent, 2010 yılında 19,2 milyon dolar ile dünyanın en çok kazanan CEO’ları listesinde 19’uncu sırada yer almıştı. Ancak Rolls-Royce’un Türk CEO’su Tufan Erbilginç, dünyanın en yüksek ücret alan Türk üst düzey yönetici ünvanını Muhtar Kent’ten devralmış olabilir. Erginbilgiç, CEO olarak atandığı 2023 yılında Rolls-Royce’tan maaş ve primler dahil toplam 13,6 milyon sterlin kazandı. Bu rakamla, AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot ile yayıncılık ve bilgi hizmetleri grubu Relx’in CEO’su Erik Engstrom’un ardından FTSE 100’de en yüksek ücret alan üçüncü yönetici oldu. Erginbilgiç’in 2024 yılı ücret paketi ise 4,1 milyon sterlin oldu.

3 yıllık güçlü Rolls-Royce performansı

Dünyanın en büyük havacılık ve mühendislik firmalarından olan Rolls-Royce pandemi döneminde iflasın eşiğine gelmişti. Önceki CEO Warren East döneminde yapılan binlerce işten çıkarma ve 2 milyar sterlinlik acil sermaye artırımı, şirketin hayatta kalmasını sağlamıştı. 1 Ocak 2023’te Tufan Erginbilgiç göreve geldiğinde Türk CEO’ya 9,3 milyon adet şirket hissesi verilmişti. Hisselerin değeri 3 yılda 12 kat artarak son olarak 11,57 sterline ulaştı. Bu da 106 milyon sterlin nakit karşılık demek.

Rolls-Royce için şirket ortaklığından feragat etti

Belçika, Portekiz, İspanya, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD’de yaşamış ve çalışmış olan Erbilginç’in kariyer geçmişi Türkiye için gurur verici bir tablo ortaya koyuyor.

Rolls-Royce’tan CEO’luk teklifi aldığında, altyapı sektöründe büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar adına 81 milyar doları yöneten özel sermaye şirketi Global Infrastructure Partners’ın (GIP) ortağıydı. Önceki işinden feragat ettiği ücretler karşılığında 7,5 milyon sterlinlik ayrı bir hisse paketi aldı.

Tufan Erginbilgiç, İTÜ’de İşletme Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi ve Ohio State Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı. Kariyerine 1990’da Mobil şirketinde başladı. 1997’de BP’ye katıldı ve 2020 yılına kadar 20 yılı aşkın süre görev yaptı. BP’nin icra ekibinde yer aldı. Tufan Erginbilgiç, havacılık teknolojileri grubu GKN, Iveco Group NV ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) de dahil olmak üzere birçok şirketin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

100 milyon sterlin ikramiye alacak

The Times gazetesinin haberine göre Türk CEO şimdi en az 100 milyon sterlin ikramiye almaya hazırlanıyor. Erginbilgiç’in “altın karşılama” (golden hello) olarak nitelendirilen hisse paketi, 2027 ve 2028 yıllarında iki dilim halinde hak edilecek. Bu yapı, şirketin kurtarma sürecinin hız kesmemesini amaçlıyor.

Tufan Erginbilgiç bu süreçte de maliyetleri kısmaya devam etti; düşük performanslı sözleşmeleri iptal etti, borçları azalttı ve tedarikçilerle daha iyi şartlarda müzakere etti. Havacılık sektöründeki toparlanma da şirkete destek oldu.

Rolls-Royce, 2023 yılında faaliyet kârını 2027’ye kadar dört katına çıkararak 2,5–2,8 milyar sterlin aralığına yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı. Bir sonraki yıl ise şirket, 42 bin çalışanının her birine 700 sterlin değerinde hisse dağıtacağını duyurdu.