Saç telinden ince bakır ile öne çıktı, ABD, yatırımına 2.9 milyon dolar nakit destek verdi

ANTALYA Aksekili, 1970 doğumlu Cüneyt Ali Turgut, annesinin isteği üzerine Çapa Tıp Fakültesi’ne girdi. Bir yıl sonra, “Ben doktor olamam” diyerek İşletme Fakültesi’ne geçti. Öğrencilik döneminde babasının yanında ticareti öğrendi.

1990 yılında, babası 40 yaşındayken işi farklılaştırma isteğini ortaya koydu. Babası işleri Cüneyt Ali Turgut’a bıraktı:

- Al ne yapacaksan yap…

Cüneyt Ali Turgut, bir dönem akrabası Ramazan Kaya’nın (Saat & Saat) ailesi gibi Tahtakale’de saat işine yüklendi. 2001 krizinde saat işinde yavaşlama yaşayınca yeniden karar değiştirdi. Farklı iş arayışındayken bakır tele yöneldi. Mega Metal’i de kardeşi Abdullah Turgut’la birlikte o günlerde kurdu.

İlk yıllarda fason üretimle yol alındı. Derken 2005 yılında Kayseri’deki bir bakır tel fabrikası kiralandı. Bakır tek işini büyütmeye karar verdiğinde sektörün önde gelenleriyle fikir alışverişi yaptı. Aklından geçeni paylaştı:

- Süper ince bakır tel üretmeyi planlıyorum.

Sektörün önde gelen isimlerinden moralini bozacak yanıt aldı:

- Bu işe girersen batarsın…

Cüneyt Ali Turgut, sektörün önde gelenlerinin moral bozan sözüne takılmadı, 2008 yılında, yani global kriz günlerinde kiralık üretim yaptığı Kayseri’deki fabrikayı 8 milyon Euro’ya satın aldı.

2025’in son günlerinde Cüneyt Ali Turgut’un ikiz oğullarından Mega Metal Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ahmet Turgut’la buluştuk. Ahmet Turgut, Saat & Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya ile yakın tanışıklığımızı bildiği için önce akrabalık ilişkisine işaret etti:

- Ramazan Kaya benim dayımdır…

Ardından babası Cüneyt Ali Turgut’un da bir dönem Tahtakale’de saat işi yaptığını belirtip sonra Mega Metal’e geçti:

- Sektörün önde gelen isimlerinden babama, “Bakır tel işine girme batarsın” demişler ama sektörde 20 yılı geride bıraktık. Çok şükür sürekli büyüme ile yola devam ettik.

Koç Üniversitesi’nde işletme ve uluslararası ilişkiler öğrenimi gören, bir ara moda eğitimi de alan İhsan Ahmet Turgut, Mega Metal’in Kayseri’deki fabrikanın 45 bin metrekaresi kapalı, 75 bin metrekarelik alana sahip olduğunu bildirdi:

- Elektrik, elektronik, iletişim, havacılık, enerji üretimi ve dağıtımı, elektronik, yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili bakır tel üretimi gerçekleştiriyoruz.

Kurulu kapasitenin yıllık 48 bin ton üretim düzeyinde olduğunu kaydetti:

- Türkiye’nin “süper ince” bakır tel üretiminin yarısından fazlasını biz gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 30’u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Mega Metal, kurulduğu günlerden itibaren Türkiye’nin “İlk 500 sanayi kuruluşu” listesinde yer alıyor.

Avrupa’nın en yüksek “süper ince” bakır tel ve bobin aktarma kapasitesine sahip üreticileri arasında yer aldıklarının altını çizdi:

- Özellikle gümüş kaplı bakır tel gibi katma değeri yüksek ürünlerde, havacılık ve savunma sanayi başta olmak üzere yüksek performans gerektiren alanlarda rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.

Katma değeri yüksek ürünlerden söz açılınca, kilo başına ihracat gelirini sordum, yanıtladı:

- Saç teli inceliğinde ve gümüş kaplı olanların kilo başına ihracatı 17 dolar düzeyinde bulunuyor.

Ardından ABD’de inşaatına başladıkları yatırıma değindi:

- ABD’nin South Carolina eyaletinde 36 milyon dolarlık fabrika yatırımına başlamıştık. 24 bin ton/yıl kapasiteli fabrika Mayıs-Haziran 2026’da devreye girecek.

Sarkuysan ve Erbakır’ın da ABD’de yatırımları olduğunu anımsatıp sordum:

- Sizi South Carolina’ya yatırıma çeken ne oldu?

Eyalet teşviklerinin cazibesini anlattı:

- İnşaata başladığımız anda 700 bin dolarlık çek verdi eyalet yönetimiz. 2.2 milyon dolar daha verecekler. Banka, o çeki teminat gösterip kredi kullandırmak üzere kapımızı çaldı. Yani, ABD gibi bir ülkede nakit teşvik bile var.

Avrupa pazarının doluluğu nedeniyle farklı pazarlar aradıklarına işaret etti:

- ABD pazarında alınacak daha yol var. Kabloda en büyük pazar Kuzey Amerika. Oradaki müşteriler bizi yakınında istedi. O nedenle yatırıma yöneldik. İşletme ihtiyaçları ile birlikte ABD’deki yatırım harcamamız 50 milyon doları bulabilir.

ABD’deki fabrikadan beklentilerini paylaştı:

- ABD’deki şirketimiz önümüzdeki 5-10 yıl içinde Türkiye’deki şirketimizin büyüklüğüne ulaşabilir.

Dünyada yatırım çekme yarışında oldukça iddialı teşvikleri beraberinde getiriyor…

ABD’nin 36 milyon dolarlık yatırıma 2.9 milyon dolar nakit teşvik vermesi bu yarışın önemli örnekleri arasında bulunuyor…

İkizim Mehmet Turgut ABD’deki işleri yönetiyor

MEGA Metal Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ahmet Turgut, şirketin 2025 yılına ilişkin gelişmelerini değerlendirdi:

- 2025 yılı bizim için sadece güçlü finansal sonuçların değil, Mega Metal’in küresel mühendislik yolculuğunda yeni eşik atladığı bir dönem oldu.

2025’in ilk 9 ayına ilişkin verilere işaret etti:

- 2025’in ilk 9 ayında 33 bin 695 tonluk satış hacmine ve 16.8 milyar liralık ciroya ulaştık. Şirketimizin büyüme ivmesi devam etti.

2026’ya ilişkin beklentilerini özetledi:

- ABD’deki yatırımımız devreye girecek. Kayseri’deki mevcut tesislerimize ek 24 bin tonluk kapasite yaratılacak. Avrupa’da pazar payı artışı bekliyoruz. Kısacası, büyüme ivmemizin daha da hızlanacağını düşünüyoruz.

ABD’deki yatırımla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- ABD’deki yatırım bizim için yalnızca yeni bir fabrika değil, Mega Metal’in küresel değer zincirinde yerini yeniden tanımlaması anlamına geliyor. Bu yatırım artık Amerika kıtasında teknoloji üreten ve rekabeti belirleyen bir oyuncuya dönüşmemizin simgesidir.

ABD’deki Mega Metal INC’nin yüzde 100’ünün kendilerine ait olduğunu kaydetti:

- Mega Metal INC, grubumuzun küresel entegrasyonunu hızlandıran önemli bir adım oldu.

En güçlü oldukları pazarları sıraladı:

- İtalya, Almanya, Fransa, İsviçre, İngiltere, ABD, Kanada, İspanya, Polonya, Slovakya.

Mega Metal INC’i yönetmek üzere ikizi ve şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Turgut’un ABD’ye taşındığını aktardı:

- Mehmet, ABD’de yaşamayı seviyordu. Kendisi talip oldu ve taşındı.

Elektriğin yüzde 85’i GES’ten karşılanacak

MEGA Metal Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ahmet Turgut, üretim süreçlerinde hem çevresel etkiye hem de operasyonel verimliliği artırmaya odaklandıklarını belirtti:

- Kayseri fabrikamızda çatı üstü 5 MW güneş enerjisi santralı (GES) aktif durumda bulunuyor. Kütahya, Bilecik ve Tunceli’de toplamda 30 MW’ın üzerinde GES yatırımı devreye alınıyor. Elektrik tüketimimizin yüzde 85’ini GES’ten karşılamayı hedefliyoruz.

Şirketin “Sürdürülebilirlik Komitesi”nin tüm çevresel ve sosyal riskleri yöneterek yol haritasını oluşturduğunu kaydetti:

- Bu çalışmalarla birlikte enerji maliyetlerimiz düşecek. Karbon ayak izimizde gerileme olacak. AB Yeşil Mutabakatına uyumda önemli yol alınacak.

Çayönü Tepesi kazısına destek

MEGA Metal Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ahmet Turgut, Ergani’deki (Diyarbakır) Çayönü Tepesi’ne değindi:

- Ergani’deki bu arkeolojik alan, insanlığın yerleşik hayata geçtiği döneme dair benzersiz izler taşıyor. Mega Metal olarak Çayönü Tepesi kazılarına destek vermeye başladık.

Çayönü’nün şu özelliğine işaret etti:

- Burada yaklaşık 11 bin yıl önce insanlar, doğada nadir bulunan nabit (doğal) bakırı ısıtarak biçimlendirmeyi başarmış. Böylece insanlık tarihinin ilk pyroteknolojik metal işleme faaliyetlerinden birini gerçekleştirmişti.

Ardından ekledi:

- Çayönü’ndeki çalışmalar yalnızca arkeologların değil, tarih, madencilik ve malzeme bilimi alanındaki araştırmacıların da ufkunu genişletiyor.