Sadece Dünya’da değil, uzayda da eşitlik yok

Bugün NASA'nın aktif 38 astronotunun 15'i kadın. Avrupa Uzay Ajansı'nda ise 11 aktif astronotun yalnızca üçü kadın.

Neil Armstrong’un 1969’da Ay’a attığı o ünlü adımın üzerinden neredeyse 60 yıl geçti. İnsanlık bugün yeniden Ay’a gitmeye, hatta Mars’a ulaşmaya hazırlanıyor. Ancak uzay yarışının hikâyesine biraz daha yakından bakıldığında, bu büyük teknolojik ilerlemenin içinde uzun süre görünmez kalmış başka bir gerçek de ortaya çıkıyor: cinsiyet eşitsizliği.

Uzaya çıkan ilk insan 1961’de Yuri Gagarin’di. İlk kadın astronot ise iki yıl sonra, 1963’te Valentina Tereşkova oldu. O günden bugüne uzaya giden insan sayısı 600’ü aşmış durumda. Ancak bu astronotların yalnızca yaklaşık yüzde 12’si kadınlardan oluşuyor. Bugün NASA’nın aktif 38 astronotunun 15’i kadın. Avrupa Uzay Ajansı’nda ise 11 aktif astronotun yalnızca üçü kadın. Bu tablo aslında yalnızca uzay programlarını değil, bilim ve teknoloji dünyasının genel fotoğrafını da yansıtıyor.

Uzaydan bakınca sınırlar yok

Astronotların en sık anlattığı deneyimlerden biri, Dünya’ya uzaydan bakarken yaşadıkları farkındalık. Yukarıdan bakıldığında ülkeler, sınırlar ve ayrımlar görünmüyor. Tek bir gezegen görülüyor. Ama o gezegene geri dönüldüğünde gerçek farklı. Bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında kadınların temsili hâlâ sınırlı. UNESCO verilerine göre dünyadaki araştırmacıların yalnızca yaklaşık üçte biri kadın. Özellikle üst düzey bilimsel liderlik ve teknoloji şirketlerindeki yönetim pozisyonlarında bu oran daha da düşüyor. Bu nedenle uzay ajansları son yıllarda yalnızca yeni görevler planlamıyor; aynı zamanda kapsayıcılık konusunda da adımlar atıyor.

Yeni nesil uzay programları

NASA’nın yürüttüğü Artemis programı bunun en güçlü örneklerinden biri. Programın amacı yalnızca insanlığı yeniden Ay’a götürmek değil; aynı zamanda Ay yüzeyine ayak basan ilk kadın astronotu da göndermek. Artemis programının bir sonraki aşaması olan Artemis II görevinde Ay’ın etrafında gerçekleştirilecek mürettebatlı uçuşta kadın astronot Christina Koch da yer alacak. Bu görev, insanlığın yarım yüzyıl sonra Ay çevresine yapacağı ilk insanlı uçuş olacak.

Uzay ekipmanlarında bile bu dönüşüm görülüyor. NASA’nın Artemis görevleri için geliştirdiği yeni uzay kıyafetleri, daha geniş beden seçenekleri ve ayarlanabilir yapısıyla farklı vücut tiplerine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu değişimin arkasında ilginç bir deneyim var: 2019 yılında planlanan ilk tamamen kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü, istasyonda uygun beden uzay kıyafeti bulunmadığı için iptal edilmişti. Bugün ise bu eksiklikler giderilmeye çalışılıyor.

Bilimin görünmeyen kadınları

Uzay yarışının tarihine bakıldığında, kadınların katkılarının uzun süre gölgede kaldığı da görülüyor. Örneğin NASA’nın Apollo görevlerinde kullanılan yörünge hesaplamalarının arkasında matematikçi Katherine Johnson vardı. Ay’a iniş için gerekli uçuş yazılımının geliştirilmesinde ise bilgisayar bilimci Margaret Hamilton kritik rol oynadı. Bugün bu isimler daha görünür hale geliyor. Çünkü bilim dünyası da çeşitliliğin yalnızca bir temsil meselesi olmadığını giderek daha fazla kabul ediyor.

Eşitlik yalnızca temsil meselesi değil

Araştırmalar, farklı bakış açılarına sahip ekiplerin daha yaratıcı çözümler üretebildiğini gösteriyor. Harvard Business Review ve McKinsey gibi kurumların çalışmalarına göre çeşitlilik içeren ekiplerin inovasyon performansı daha yüksek. Uzay araştırmaları gibi disiplinler arası alanlarda bu çeşitlilik daha da önemli. Çünkü bir roketin fırlatılması yalnızca mühendislik değil; matematik, biyoloji, tıp, yazılım ve veri biliminin birlikte çalışmasını gerektiriyor.

Genç kızlar için yeni bir ufuk

Bugün pek çok uzay ajansı genç kızların STEM alanlarına yönelmesi için özel programlar yürütüyor. Çünkü sorun çoğu zaman üniversitede değil, çok daha erken yaşlarda başlıyor. Küçük yaşlarda oluşan “bu meslek bana göre değil” algısı, kariyer tercihlerinin yönünü belirleyebiliyor. Kadın astronotların hikâyeleri bu algıyı değiştirme potansiyeline sahip. Bir roket fırlatmasının arkasındaki bilimsel ekipte kadınların yer aldığını görmek, yeni bir neslin hayallerini genişletiyor.