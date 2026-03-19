Sağlam bilanço fiyatı destekliyor yüksek çarpan riski haber ediyor

BIST 100’deki şirketler kârlılıklarının yanı sıra sahip oldukları nakit gücü ve piyasa değeriyle birlikte incelediğinde 25 şirket öne çıkmakta. Listede özvarlık kârlılığı %238’e çıkan ya da kasasında 1 trilyon TL nakdi olan şirketlerin zorlu koşullardaki sınavını görmek mümkün.

Borsada şirketlerin kârlılığı kadar kasalarının derinliklerindeki nakde de bakmak gerekir. Neticede kârlılık kağıt üzerinde güzel durabilir ama fırtına koptuğunda gemiyi yüzdürecek olan tek gerçeklik o kasanın içindeki nakittir. BIST 100 şirketleri içerisinde karlılık, nakit gücü ve piyasa değerlerine göre yaptığımız sıralamada listeye ancak 25 şirket girebildi. Tera Yatırım’ın %233’e varan özvarlık kârlılığıyla adeta sermayesini iki buçuk katına katlaması dikkat çekiyor. İş Bankası ve Vakıfl ar Bankası’nın kasalarındaki 1 trilyon TL sınırına dayanan nakit dağları, bu kurumların adeta birer darphane gibi çalıştığını söylüyor.

Piyasa değeri büyükler

Listede yer alan Aselsan, 1,55 trilyon TL piyasa değeriyle ilk sırada yer alıyor. Jeopolitik risklerden kaynaklı savunma sektörünün öne çıktığı son yıllarda hisseye olan ilgi de yüksek. Gerçekleştirdiği yatırımlarıyla dikkat çeken firma, büyüme ivmesini koruyor. Son bir yıldaki %180’yi bulan performansıyla hisse, 231 fonun portföyünde yer alıyor.

Şubat 2025’te borsaya açılan Destek Finans Faktoring, 583 milyar TL piyasa değeriyle listede ikinci sırada duruyor.

Arada satışlar gelse de çıkış ivmesini sürdürmesi, piyasa değerinin şişmesinde etkili oluyor. Yabancıların düzenli ve küçük alımlar yapıyor. Hissenin gerek F/K oranı gerekse PD/DD oranı aşırı yüksek seviyelerde olduğunu söylüyor.

Nakit gücü yüksekler

Ticaretini ağırlıklı olarak sahip olduğu nakit varlıklarla gerçekleştiren bankalar içerisinde İş Bankası ve T. Halk Bankası, 1 trilyon TL’yi aşan nakitle ilk iki sırada yer alıyor. Her iki banka da geçtiğimiz yıl karını artırmayı başardı. Geçtiğimiz şubat ayının ikinci yarısından bu yana ise fiyatları satış baskısı altında.

ZEYNEP'E SOR

FİYAT TAKİBİ Mİ, DEĞER TAKİBİ Mİ?

Fiyat takibi; hızlı kazanç, trend yakalama, heyecan, nakit döngüsü, kolay takip. Yüksek stres, panik, artan komisyon, yatırım körlüğü, sermaye erimesi. Değer takibi; uzun vade, rahatlık, güvenli liman, bileşik getiri, sakinlik. Zaman maliyeti, fırsat kaçırma, nakit kısıtı, ters piyasa, analiz yükü.

Tarlayı ekimde aldı. Yasal alt yapısı tamamlandıktan sonra inşa sürecine geçilecek

Dofer Yapı’nın Eskişehir’deki GES yatırımı neden başlamadı? ● Serkan Şahin

Serkan, Dofer Yapı, geçtiğimiz ekimde Eskişehir Seyitgazi’de 22 bin metrekareyi aşan tarla vasfındaki araziyi 2,6 milyon TL’ye satın aldı. Arazi üzerinde güneş enerjisi santrali kurmak istiyor. Ancak projenin hayat bulabilmesi için öncelikle yasal prosedürlerin tamamlanması gerekiyor. Yatırım çerçevesinde hazırlanan imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Bakanlığın incelemesini tamamlamasının ardından imar planı askıya çıkarılacak. Mevcut durumda projenin yasal altyapısı tamamlanıyor. Sonrasında da inşa sürecine geçilecek.

KDV’deki değişiklikler doğrudan maliyet artışına yol açmayacak. Üretimdeki pay düşük

Ofis Yem’i etkileyeceği söylenen vergi neyle ilgili, öğrenebilir miyim? ● İrem Çakır

İrem, KDV tebliğindeki değişiklik, yem katkı maddesi olan premiks ve fl akeleri kapsıyor. Ofis Yem’in yoğunlukla ürettiği büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlerinde kullanılan bu premikslerin hammadde maliyeti içindeki payı ise sadece %2 seviyesinde. Bu nedenle firma düşük paya sahip bu kalemdeki vergi düzenlemesinin doğrudan bir maliyet artışına yol açmayacağını belirtiyor. Öte yandan yem sanayicileri girdiler için ödedikleri KDV’yi daha sonra Maliye’den iade alabilmekte. Bu nedenle sektördeki oyuncular hesaplamalarını yapılan iadeye göre yapmakta.

YATIRIM FONLARI

RPM fonu ilaç ve medikal teknolojiye yatırımla yıllık %52 getiriye ulaştı

Rota Portföy’ün idaresindeki İlaç ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon (RPM), Nisan 2025’ten itibaren artan bir yükseliş ivmesiyle hareket etti. Ocaktan itibaren ise yatay seyir söz konusu. Fonun hacmi de son iki ayda düşük miktarlarda da olsa küçülüyor. Martın üçüncü haftasında büyüklük 73,03 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Portföyü %66,44 yabancı hisse, %24,99 yerli hisse ve %6,22 vadeli işlemlerden oluşuyor. Martta 2,7 milyon TL nakit çıkışı azalan talebi işaret ediyor. Yatırımcı sayısı de gerileyerek 3.083’e geriledi. İlaç ve medikal teknolojiye yatırım stratejisi izleyen fon, 6 risk değeriyle hareket ediyor. Son bir yılda %52,34 performansıyla endeks üstü getiri elde etti. Aynı sürede sağlık ve ilaç sektörü fonlarının ortalaması %27,12’de kaldı. RPM, kategori ortalamasının üzerinde getiri sağladı.

TAHVİL

Teknosa, piyasadan %46,17 bileşik faizle 504,3 milyon TL borçlandı

Teknosa, 17.03.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 504.320.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %41,50, bileşik faizi %46,17 olarak belirlendi. 169 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 02.09.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %19,22 düzeyinde. 17 Mart itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Teknosa’nın verdiği %41,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 1,51 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTKNO92626 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Agesa Emeklilik hissesinde en düşük öneriyi veren endeks üstü getiri öngörüyor

Agesa Emeklilik’de fonlar satış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %2,13 ile toplamda 73,64 bin lot azalarak 3,39 milyona indi. Elinde bulunduran fon sayısı 34’ten 33’e düştü. Hissede GSP fonu 200 bin lot ile en fazla satışı yaparken, TI2 fonu 210 bin lot ile en fazla alımı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 7 aracı kurum öneride bulunurken 2 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi İş Yatırım 389,60 TL ile verdi. 2026 yılı içinde en düşük öneri 312,85 TL ile Gedik Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİLA KAĞIT

Markası Turquality programına kabul edildi. Küresel pazarlarda avantaj sağlayacak

Lila Kağıt, uluslararası pazarlarda büyüme hedefiyle hareket ettiğini ve bu çerçevede ihracat markası NUA’nın Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality programı kapsamına alındığını duyurdu. Kararla birlikte, marka yönetimi, pazarlama, tanıtım, danışmanlık ve kurumsal altyapı geliştirme faaliyetleri için devlet teşviklerinden faydalanabilecek. Böylece, küresel pazarlardaki dağıtım ağını genişletme ve marka bilinirliğini artırma hedefini resmi bir destekle güvence altına almış oldu. İhracat pazarlarındaki rekabet gücünü bu yolla güçlendirmeyi amaçlıyor.

KUZEY BORU

330 milyon liralık sözleşmeyi imzaladı. İkinci çeyrek bilançosunu destekleyecek

Kuzey Boru, yurt içinde yerleşik bir firmayla Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı Sulaması Projesi kapsamında kullanılmak üzere 330 milyon TL tutarında cam elyaf takviyeli polyester boru satış sözleşmesi imzaladı. Tutar yıllık gelirinin %6,24’üne denk geliyor. Teslimatlar nisan ayında başlayacak. Siparişin yılın ikinci çeyrek finansal tablolarına olumlu yansıması öngörülüyor. Şubat ayındaki 25,5 milyon dolarlık işle birlikte bu güne kadar aldığı yeni işler toplamda 1,5 milyar TL’ye ulaştı. Tutar yıllık gelirinin %27,51’i seviyesinde. Projelerdeki konumunu güçlendiriyor.

SARKUYSAN

Kurumsal altyapıyı modernize ederek operasyonel verimliliğini güçlendirecek

Sarkuysan, grup şirketleriyle birlikte markasını güçlendirme amacıyla kurumsal kaynak planlama altyapısını modernize etmek üzere harekete geçti. Halihazırda kullandığı mevcut sistemini daha ileri bir teknolojiye yükseltmek için proje çalışmalarına başladı. Kararla birlikte operasyonel verimliliğin artırılması, iş süreçlerinin çok daha entegre yönetilmesi ve veri analitiği kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Büyük ölçekli sanayi üreticilerinde tedarik zinciri, üretim ve finans süreçlerinin eşzamanlı yönetimi sorunsuz dijital altyapı gerektiriyor.