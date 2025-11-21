  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Ali BAŞ
  4. Sahayı tanıyoruz, sahayı dinliyoruz, sahayı yazıyoruz…

Sahayı tanıyoruz, sahayı dinliyoruz, sahayı yazıyoruz…

Ali BAŞ
Ali BAŞ Eskişehir Notları

Ekonomi gazetesi 3. Yılını kutluyor. Kökleri çok derinde bir emek hikayesi…

Gazetenin ve emeğin içinde yer almak, büyük ustalarla birlikte aynı havayı solumak, benim  için de ayrı bir gurur kaynağı…

Gazetemizin kuruluş aşamasında Bölge koordinatörümüz Ömer Faruk Çiftçi, telefonla aradı ve şu teklifi yaptı:

-Eskişehir Bölge temsilcimiz olur musun?

Şaşırmıştım…

Sonuçta ekonomi gazeteciliği benim gözümde başka bir mecraydı! Ekonomi denince aklımda kalan sıkıcı grafikler, borsa, döviz, faiz haberleri…

Daha sonra birlikte İstanbul’un yolunu tuttuk. Hakan Güldağ ve Vahap Munyar ile kısa bir görüşme yaptım.

Medya dünyamızda tek kalan “gazeteci patron” Hakan Güldağ, ne yapmam gerektiğini anlattı:

-Sahayı gez, sahayı dinle, sahayı yaz…

Vahap abinin sözü:

-Haber kutsal, yorum hürdür!

Elbette en önemlisi Ekonomi’nin gazetecilerin gazetesi olması sloganıydı

Daha önce tanıdığım ve birlikte çalıştığım Rüştü Bozkurt hocam ve Mustafa Kemal Çolak ile sohbet ettim, fikir aldım ve Eskişehir’i anlatmak için yola çıktım…

Eskişehi’i yazıp, Eskişehir’i anlatmaya çalıştık…

Kalkınma hikayeleri, girişimcilik başarıları, Eskişehir sanayisinin dinamikleri eksikliklerini anlatıp başkalarının da duymasını sağlamaya çalıştık. Reel sektörün kalbinden anlattık. Sanayici, çitçiyi, esnafı dinledik. Onların sesi olmaya çalıştık. Sadece anlatmakla sesi olmakla  kalmadık, geleceği de birlikte düşünülmesinin yollarını açtık.

Bugün üçüncü yılı kutlarken gazetemizin asıl gücü teknolojiden, hızdan, grafiklerden değil, doğruyu yazabilmekten geliyor. Sahadan geliyor.

Son üç yılda neler olmadı ki…

Ülkemizde her sektör kendi çapında bir dayanıklılık sınavına girdi. İşte bu süreçte biz “kriz haberciliği” yerine ayakta kalmanın yollarını bulanları öne çıkarmaya gayret ettik.

Teknoloji, hız ve dijitalleşme medya için önemli. Ancak asıl olan medyanın güvenli olması…

Üç Yılın Özeti: Güven

Tek kelime ancak ağır bir yük!

3 yılın sonunda sahayı tanıyoruz, sahayı dinliyoruz, sahayı yazıyoruz…

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kurt: İBB iddianamesinde 40 bin sayfa savunma olur 17 Kasım 2025
Evdeki buzdolabını satarak atölyesini kurtardı Şimdi 40 ülkeye ihracat yapıyor 04 Eylül 2025
Afyonkarahisarlı mermercilerin demiryolu projesi yarım kalmasın 01 Ağustos 2025
Vergi memurları tüm gün işletmelerde adisyonları sayıyor esnafın onuru inciniyor 09 Temmuz 2025
Eskişehir sanayisinin kalbinde bir sızı 30 Mayıs 2025
Eskişehir mobilyası dünyaya açılıyor 11 Nisan 2025
Yasin Çakır Un Fabrikası 100. yılını kutluyor 09 Nisan 2025
Eskişehir'in 150 yıllık markası, önünde kuyruk eksik olmuyor 07 Mart 2025
Eskişehir'den uyarı, emek yoğun firmalar giderse işsizlik patlar 21 Şubat 2025
Eskişehir kanatlarını takıp yeniden, uçmaya hazırlanıyor 14 Şubat 2025