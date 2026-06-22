Şahin Fed ve İsrail saldırılarına rağmen küresel risk iştahı güçlü

İran Devrim Muhafızlarının Hürmüz kapatıldı açıklamasına ve beklentilerden şahin Fed açıklamasına rağmen barış görüşmeleri risk iştahını canlı tutuyor. Brent petrol 80 dolar ile Mart başından beri gördüğü en düşük seviyelere yakın. MSCI Tüm Ülkeler hisse senedi endeksi zirvesinin hemen altında.

Doların güçlenmesi ve kısa vadeli bono faizlerinde yükseliş ile gelişmekte olan ülke paralarında sınırlı satış görülüyor. Fed vadelileri Eylül ve Ocak toplantılarında toplam 50 baz puan artış fiyatlarken DXY dolar endeksi 2025 Mayıs ayından beri gördüğü en yüksek seviyelere yaklaşıyor. Aylık bazda bakıldığında Malezya Ringgiti, Rusya Rublesi, Brezilya Reali en çok değer kaybeden para birimleri. Ama küresel risk iştahında bir bozulma söz konusu değil.

Türkiye’de banka endeksi son bir ayda %30’a yakın yukarıda

Savaş bölgesine yakın ve net enerji ithalatçısı Türkiye, Ortadoğu’da jeopolitik risklerin sönümlenmesinden yarar sağlayacak ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Savaş döneminde sert fiyatlama gören ülke risk primi, devlet iç borçlanma senetleri ve banka hisseleri barış haberi ile en çok prim yapan varlıklar. Tepe noktasına göre ülke risk primi 90 baz puan, tahvil getirileri 250-300 baz puan gerilerken, banka endeksi son bir ayda %30’a yakın yukarıda.

Fed’in göründüğü kadar şahin olacağını sanmıyoruz

Piyasalardaki iyimser hava devam eder mi? Sabıkalı iyimser olarak biz bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyoruz. Ortadoğu’da barışa gerek ABD gerekse İran’ın ihtiyacı var. İsrail’in Beyrut’a saldırılara devam etmesi suyu bulandırır, ama barış sürecini bozmaz.

Beklentilerden şahin Fed küresel risk iştahını bozar mı? Fed’in göründüğü kadar şahin olacağını sanmıyoruz. 1996-1997 Greenspan döneminde olduğu gibi üretkenliğin artacağı beklentisi ile beklemede kalan bir Fed senaryosu daha muhtemel.

Bu senaryoda dolar sınırlı güçlenirken, dünya borsalarında teknoloji kaynaklı yükseliş devam eder. ABD - Çin kavgası geri planda devam edeceği için değerli madenler yeniden yükselmeye başlar. Türkiye piyasaları küresel harekete, tahvil getirilerinde gerileme, banka ve havacılık hisselerinde sert yükseliş ile katılır. Beklentilerin altında %1,0’den düşük Haziran enflasyonu Merkez Bankası’nın fonlama faizini politika faizine çekmesini kolaylaştırarak piyasalar için bir katalizör olur.