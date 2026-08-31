Şahin Warsh sürprizi…

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Tahvil piyasası, şahin Fed sinyaline iki yıllık getirinin sert yükseldiği bir ayı yataylaşmasıyla cevap verdi. Dolar güçlenip getiriler yükselirken altın ve gümüş yüzde 3’ün üzerinde kayıpla geriledi. Güçlü dolar ve Fed’in faiz artış döngüsünü öne çekmesi, Latin Amerika döviz ve tahvil piyasalarında sert satışlara yol açtı.

Beklentilerden daha şahin Warsh konuşması sonrası faiz artırımı beklentisi öne çekilirken, dolarda güçlü seyir, değerli madenler ve tahvilde satışlarla haftaya başlıyoruz. Gelişmekte olan piyasalardaki etki şimdilik Güney Amerika ile sınırlı.

Warsh tarafından verilen “mevcut finansal koşullar yeterince sıkı değil”, “enflasyon dinamikleri yeterince iyileşmedi” mesajlarını piyasalar, “Ağustos enflasyonu yüksek gelirse Fed, Eylül veya Ekim toplantısında faiz artırabilir” diye okudu.

Mevcut piyasa fiyatlamaları, Eylül ayı için yüzde 55’in, Ekim ayı için yüzde 85’in üzerinde ihtimalle 25 baz puanlık artış fiyatlıyor. Ocak ayında ikinci bir 25 baz puanlık artış da yüzde 80’e yakın ihtimalle potaya girmiş durumda.

Tahvil piyasası, şahin Fed sinyaline iki yıllık getirinin sert yükseldiği bir ayı yataylaşmasıyla cevap verdi. Dolar güçlenip getiriler yükselirken altın ve gümüş yüzde 3’ün üzerinde kayıpla geriledi. Güçlü dolar ve Fed’in faiz artış döngüsünü öne çekmesi, Latin Amerika döviz ve tahvil piyasalarında sert satışlara yol açtı.

Hisse senedi piyasaları Fed’den bağımsız rotasyonla yoluna devam ediyor. Yarı iletkenler yüzde 3 kayıpla hafta içindeki kazançlarının büyük kısmını geri verdi. Muhteşem Yedili, Amazon, Apple, Meta ve Microsoft öncülüğünde rotasyondan yararlandı. Bankalar güçlü seyrediyor. Altın madenciliği, gayrimenkul, havacılık, otomotiv ve sağlık hisseleri negatif ayrışıyor.

Enerji fiyatları, ABD ile İran arasında Hürmüz’ün açılması için görüşmelerin devam ettiği yönündeki haberlerle sakinleşti. Kritik 90 dolar seviyesinden geri dönen Brent, haftayı 88 dolardan bitirdi. Buna karşın Hollanda TTF doğal gaz fiyatı, düşük stoklar nedeniyle Ocak 2023’ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yakın işlem görüyor.

Borsa İstanbul dünyadan bağımsız kendi yörüngesinde dönmeye devam ediyor. Enflasyon Raporu toplantısında verilen güvercin mesaj ve Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi sonrası faize duyarlı banka ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinin öncülüğünde bir yükseliş görülüyor. Orta Doğu’da savaş riskinin azalması nedeniyle enerji, petrokimya ve savunma gibi sektörler satış yiyor. İki grubun ağırlığının yakın olması endeksin hareketini sınırlıyor.

Bu hafta yurt içinde ağustos ayı enflasyon verisi izlenecek. Beklentilerin yüzde 2 civarında olduğu veri yüzde 1,8 ve altında gelirse piyasa, Eylül veya Ekim toplantısında faiz indirimi ihtimalini daha güçlü fiyatlar; kısa ve orta vadeli tahviller ile banka ve GYO hisseleri pozitif olur. Açıklanan SPK düzenlemeleri, belirsizliği azaltıp büyük hisselere yönelik talebi artırarak olumlu havayı destekler.

Yurt dışında ABD piyasasında ISM, tarım dışı istihdam verileri ve Broadcom bilançosu izlenecek. Görece zayıf tarım dışı istihdam verisi, Fed’in faiz artışı endişesini azaltarak hisse ve tahvil piyasalarını destekler.