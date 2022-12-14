Sakarya, Altay Tankı üretiminin başka yere gitmesine izin vermez

TURGAY Çelik’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) davet etti, Hakan Güldağ, Rüştü Bozkurt, Şeref Oğuz ve Hasan Coşkun’la birlikte “Makine Kümesi” özel gündemli buluşmaya katıldık.

SAMİB Kurucu Başkanı Metin Kar, SAMİB Başkan Yardımcısı Günay Güneş başta olmak üzere Birliğin önde gelen isimleri, Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerinin yer aldığı buluşmada söz alan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, 1994 yılına uzandı:

- Sakarya, üretim şehridir. Endüstride önemli üretim merkezi olmasının yanı sıra tarım da bizim vazgeçilmez sektörümüzdür. 1994 yılında Toyota fabrikasının hizmete girişiyle birlikte Sakarya otomotiv şehri oldu.

Sakarya’da 26 bin işyerinde 209 bin istihdamın olduğunu belirtti:

- Yaklaşık 200 dolayında işyeri otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyor. Otomotiv sektöründeki istihdam 20 bini aşıyor.

Kentteki otomotiv tesislerini sıraladı:

- Toyota Otomotiv, Otokar Otomotiv, Türk Traktör, TIRSAN Treyler, Başak Traktör…

Masadaki iş insanlarından anımsatma geldi:

- BMC de burada Başkanım…

Akgün Altuğ, sürdürdü:

- Evet, BMC de burada şu anda Tank-Palet Fabrikası’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Araya girdim:

- Sayın Başkan, bildiğim kadarıyla BMC, Karasu’daki yatırımından vazgeçti. Yani, BMC’nin Tank-Palet Fabrikası’ndaki çalışmaları zamanla yatırımın yapılacağı yeni yerine taşınacak.

Günay Güneş, BMC’de çoğunluk hisselerini devralan Tosyalı Grubu’nun kararından haberdar olduğunu bildirdi:

- Karasu’daki yatırımı Ankara’da yapacaklar sanıyorum.

Ben de bildiğim ayrıntıyı aktardım:

- Ankara’nın yanı sıra Yalova’da da bir yatırım yapacaklar.

Akgün Altuğ, itiraz etti:

- BMC tank işini buradan götüremez.

Gündem konusu kümelenmeyi anımsattım:

- BMC’nin şimdiki çoğunluk hissedarı Tosyalı Grubu, Karasu’daki araziyi iade edeceğini açıkladı. BMC CEO’su Murat Yalçıntaş, Karasu’da yatırımın başladığı bölgede savunma sanayi ekosisteminin olmadığını belirtiyor.

Akgün Altuğ, bu konudaki tavırlarını ortaya koydu:

- Altay Tankı üretiminin Sakarya’nın dışında başka bir kente gitmesine müsaade etmeyiz. Tosyalı’yla, hükümetle görüşür, yatırımın Sakarya’da kalması konusunda ısrarcı oluruz. Ayrıca, Sakarya’da savunma sanayine dönük firmalar da var.

Sakarya’nın sanayi gücünü ortaya koyan örnekleri sürdürdü:

- Tren setleri, lokomotif, yük ve yolcu vagonu imalatında da Sakarya’nın güçlü bir rolü var. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü, ülkemizi raylı sistemlerde dışa bağımlı olmaktan çıkarmanın yanında milli ekonomimize de önemli katkı sağlıyor.

Kentin ihracatının 6 milyar doları aşmak üzere olduğunu kaydetti:

- İhracatta şu anda iller sıralamasında 7’nciyiz. İlk 5’e girmeyi hedefliyoruz.

Sakaryalı iş insanları, makina imalatçıları, kentin sanayisinde başta Toyota olmak üzere otomotivin ağırlıklı olması konusunda ikilem yaşıyor.

Bu ikilemi Sakarya TSO Başkanı Altuğ’un şu sözleri ortaya koyuyor:

- Tek bir sektörün hacimli olması, riskleri de beraberinde getiriyor. Sektör bazlı duraksamalar, şehrimizin istihdam ve ihracatını kırılganlaştırıyor.

SAMİB yönetim kurulu ve üyeleri, o nedenle makine sektörünü öne çıkarmak, daha ağırlıklı noktaya taşımak için “ortak akıl”la yol almaya çalışıyor…

Tarımdan taviz vermeyiz ama 8 OSB daha isteriz

SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, kentin toplam arazi varlığına işaret etti:

- 4 milyon 823 bin dekar toplam arazilerimizin 2 milyon 43 bin 595 dekarı tarım, 2 milyon 85 bin 260 dekarı orman alanıdır.

Sakarya’da faaliyette olan OSB sayısının 8 olduğunu kaydetti:

- Şu anda Sakarya’nın toplam arazisinin yüzde 0.90’ında sanayi tesisleri yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’deki toplam sanayi alanı oranının yüzde 2’ye çıkması gerektiğini belirtiyor. Biz de Sakarya olarak aynı oranı hedefliyoruz.

Kentte bir tarım ihtisas OSB’sinin kurulması için çalıştıklarını bildirdi:

- 4’üncü, 5’inci sınıf tarım alanlarını, yani tarımsal üretime uygun olmayan alanları sanayi için kullanmak istiyoruz. Hedefimiz tarımsal alanlara zarar vermeden kentimizde 8 OSB daha kurmak.

Tümörü hedefleyen ‘akıllı ilacı’ hastalara ulaştırmaya başladık

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Amcham Türkiye’nin (Amerikan Şirketleri Derneği) “I’m Champion” ödülleri töreninde öne çıkan start-up’ın ismini açıklamak üzere zarfı açıp söze şöyle girdi:

- Bu ödül benim için çok iyi denk geldi. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak Boğaziçi Üniversitesi’nden bir hocamızın şirketine ödül vermek benim için büyük gurur.

Ödülü kazanan start-up’ı açıkladı:

- RS Research…

Biyoteknoloji şirketini 2015’te Sena Nomak’la birlikte kuran Prof. Rana Sanyal, ödülü almak için sahneye çıktığında Boston Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 10 yıl Amgen’de çalıştığını belirtti:

- Daha sonra Türkiye’ye döndüm. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nde öğretim üyesiyim. Sena Nomak’la şirketi kurduğumuzda planımız doğrudan tümörü hedef alan akıllı ilacı geliştirmekti.

Bir nano ilacı sıfırdan klinik aşamasına getirme konusunda Türkiye’de ilke imza attıklarını vurguladı:

- Bu başarıya bir start-up olarak imza attık…

Törenin sonunda Prof. Rana Sanyal’a sordum:

- Arkanızda büyük bir ilaç şirketi var mı?

Şu yanıtı verdi:

- Üretimi kendimiz yapıyoruz.

Soruyu sürdürdüm:

- Sahnede ilacınızın hastalara ulaşmaya başladığını söylediniz. Bu boyutta bir işi start-up olarak karşılayacak gücünüz var mı?

Yanıtladı:

- Şu anda faz 2 aşamasını tamamladık. Faz 3’ü tamamladıktan sonra ilaç piyasaya çıkacak. O aşamada güçlü ilaç şirketleriyle işbirliğine girer miyiz, bakacağız.