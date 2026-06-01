  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Sakin yüzey, derin akıntı

Sakin yüzey, derin akıntı

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Geçmişteki şoklara nazaran mutlak butlan kararından sonra finansal piyasalar sakin kaldı. Görünen o ki ekonomi yönetimi dalgalanmalara karşı hazırlığını yapmış. Zaten savaş kaynaklı maliyet enflasyonuyla uğraşan Merkez Bankası, bu kararın orta vadeli olumsuz yansımalarını dengelemek adına duruşunu sıkılaştırdı. Dezenflasyon programı kapsamında kredilere uygulanan aylık büyüme sınırlarını düşürerek paraya erişimi zorlaştırdı. Ek sıkılaştırma tedbirleri, uygulanan para politikasındaki kararlılığın kanıtıdır.

Ancak yüzeydeki bu dinginlik, derinlerdeki riskleri yok etmiyor. Kredi musluklarının kısılması siyasi belirsizlik algısıyla birleştiğinde piyasa faizleri yükselebilir. TCMB’nin 11 Haziran’daki toplantısında faiz artırımı olasılığı kuvvetlendi. Tabii daralacak kanallar, reel sektörün finansman yükünü ve piyasadaki sıkışıklığı artıracaktır. Sanayi üretimini ve istihdam piyasasını zayıflatacaktır. Kontrollü döviz kuru politikasının sürdürülecek olması şikâyetlerin dozunu artıracaktır. Bu durum, dış ticarette rekabetçilik tartışmasına boyut kazandıracaktır.

Üretim çarklarındaki yavaşlama, geniş toplumsal kesimlerin refah düzeyini daha da sarsabilir. Siyasi iktidarların seçimlerde başarılı olması, halkın gelirinin yükselmesine bağlıdır. Oysa mevcut veriler, kitlelerin alım gücünün yakın vadede bu hayat pahalılığını pek karşılayamayacağını gösteriyor. Baskın seçim spekülasyonu yapılsa da ekonomik göstergeler böyle bir senaryoya zemin hazırlamıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Eğreti dengeler ve ertelenen iradeler 25 Mayıs 2026
Dünyanın coşkusu, Türkiye’nin gerçeği 22 Mayıs 2026
Faiz fırtınası ve Türkiye'nin hassas dengesi 20 Mayıs 2026
TCMB’nin savaş mesaisi 18 Mayıs 2026
Kızıl metalin sessiz devrimi 15 Mayıs 2026
Yüz dolarlık çelişki 13 Mayıs 2026
Çin ve TCMB aynı dalga boyunda mı? 11 Mayıs 2026
Enflasyon kıskacında stratejik son mevzi 08 Mayıs 2026
Çözümsüzlük uzarken Merkez’in sınavı 06 Mayıs 2026
Tarihin en pahalı inşası 04 Mayıs 2026