Sakız çiğneyip, bisiklet sürmek…

İmamoğlu’nun serbest kalıp, aday olacağı sonrada seçimi kazanacağı varsayımından vazgeçeli hayli zaman olan muhalefetin “en azından Mansur Yavaş var. Seçimlerde adayımız o olur” diye teselli bulduğu günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yavaş’ın külliyedeki fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü…

Fikri sabitler Yavaş’ın muhalefetin adayı olacağı konusundaki imanlarını kaybetmişe benziyor. Oysa sadece ben bile defalarca yazdım; İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak için imza toplayarak Yavaş’ı zaten denklem dışına itmişti o zamanki CHP şimdiki YENİ Parti yöneticileri. Bunlar olup biterken o dönemki CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’in -kendisi ne kadar aksini iddia etse bile- cumhurbaşkanlığına aday olacağını da yazmış, söylemiştik.

Zaten Yavaş da bütün o süreçlerde -İmamoğlu’nun tam tersine- usulet ve suhulet içinde davranmıştı…

Hatırlayın; 2023 seçimlerine giden süreçte Yavaş’ın adaylığı gündeme getirildiğinde şöyle demişti: “Ben aynı anda sakız çiğneyip, bisiklet sürebilirim ama belediye başkanlığı yaparken başka bir hedefe odaklanmak gibi bir hedef içinde olamam. Ankara halkına vaatlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Türkiye'de insanlar benim hakkımda ne düşünüyor diye anket yaptırmadım. İnsanların bana sempatiyle yaklaşmasından memnunum. Sayın Akşener de iltifat ediyor. Kendisiyle görüşmüş değilim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı gurur verici olur, ama ben zengin bir Ankara hedefine odaklanıyorum…"

Yine tutuklu İmamoğlu için ön seçim yapılmaya kalkıldığında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ön seçimle partinin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini başlatmasını “erken” bulduğunu söylemiş ve eklemişti: “Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir…”

Şimdi CHP’den istifa etmeyip, Yeni Parti’ye de geçmeyen Yavaş, bir 9 Eylül gününde -CHP’nin kuruluş yıldönümünde- üyesi olduğu parti ile Anıt Kabir’e gitmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile külliyede baş başa geliyor. Resmi açıklamaya göre Ankara’nın ihtiyaç duyduğu projeleri masaya yatırmışlar…

Bu bilgi kamuoyuna mâl olduğunda, Yeni Parti Genel Başkanı Özel, “Bu görüşmeden haberim var. Mansur beyin hiçbir şeyinden şüphem olmaz. Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de, haberimiz ve onayımız ile yaptığı bir görüşmedir.” açıklamasını yaptı.

Garip mi, komik mi? Bilemedim. Şöyle açıklayayım, Yavaş Yeni Parti üyesi değil. Dolayısıyla Özel ile Yavaş arasında bir ast üst ilişkisi yok. Çünkü ikisi yanı partinin hiyerarşisi içinde yer almıyorlar. Eee o zaman neyin onayını vermiş Özel? Haberdar olma meselesine gelince muhtemelen Yavaş, Özel’e sürpriz olacak bir görüşmenin, Yeni Parti genel başkanının acayip açıklamalar yapmasına yol açacağını düşünerek, randevu talebini çıtlatmıştır kendisine… Ne de olsa Özel’in gecenin bir vakti attığı ve insicamdan da itidalden de uzak whatsapp yazışmaları unutulacak gibi değil… Ortada her şeyden haberinin olduğunu ve her şeyin onayını verdiğinin altını çizmek zorunda hisseden bir genel başkan var. Misal, ABD Büyükelçisi Barrack’ın “istemeyen adam ilan edilmesini” gündeme getiriyor, ama bir dönem kendisinin genel başkan yardımcılığını yapan, Yeni Parti rozetini yakasına bizzat taktığı Prof. İlhan Uzgel, Barrack’ın resepsiyonuna avdet ediyor. Hani İYİ Parti’nin protesto ederek katılmadığı davete… Artık her şeye ne kadar hakim siz karar verin.

Neyse efendim biz ziyarete dönelim…

Bir kaç soruyla da konuyu kapatalım…

Ziyaretin, Melih Gökçek davası ile ilgisi var mıdır?..

Yavaş, kendisinden önceki döneme ilişkin yaptığı suç duyurularının birer örneğini Cumhurbaşkanı’na sunmuş mudur?..

Görüşmede Yavaş, “devletimin emrindeyim” demiş midir? Demişse müktesebatı açısından bu gayet normal değil midir? Muhalefetin bu duruma şaşırmasına şaşırmak gerekmez mi?..

Sizce Yavaş, İYİ Parti, Demokrat Parti gibi partilerin oluşturacağı bir ittifakın cumhurbaşkanı adayı olur mu?..

Ya da önümüzdeki seçimlerle birlikte gündeme geleceği ifade edilen parlamenter rejime dönüş projesinde Yeni bir görev mi alır?..

Ya da “daha Ankara’da yapılacak çok iş olduğundan” belediye başkanlığına her partinin desteği ile bir dönem daha devam mı eder?

Yaşayıp göreceğiz.