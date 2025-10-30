Salı akşamı New York’taki Türk galasına bomba gibi düşen söylenti!

Geçen salı akşamı, New York’taki Cipriani Gala Salonu’nda düzenlenen “Amerikan Türk Cemiyeti Yıllık Balosu”na girerken, kafamda her zamanki gibi bu geceden renkli notlar yazmak vardı. Ama hep söylüyorum; şanslı gazeteci habere gitmez, bazen haber ona gelir. Benim için de öyle oldu. Daha salona girerken bir din insanı ile karşılaştım. Ama öyle sıradan bir imam, papaz veya haham değil…

AMERİKAN YUNAN ORTODOKS KİLİSESİ BAŞKANI İLK DEFA GALAYA GELİYOR

Father Alexander Karloutsos… Amerika Yunan Ortodoks Kilisesi’nin başı. Üç yıldır bu galaya katılıyorum ama ilk defa bir din insanı ile karşılaşıyorum. O beni tanımıyor ama ben onu çok iyi tanıyorum. Fener Patriği Bartholomeos’a en yakın isimlerden biri. Rahmetli Ahmet Ertegün’ün de yakın dostuydu.

PAPA İLE BİRLİKTE O DA TÜRKİYE’YE GELECEK

Gecede kendisiyle konuşma fırsatım olmadı. Ama onunla konuşanlarla bol bol sohbet ettim. Şimdi anlatacağım konuyu da onlardan öğrendim. Tabii gecenin en önemli gündemi, Papa 14. Leo’nun Türkiye’ye yapacağı ziyaretti. Bu ziyaret, Hristiyan âlemi için çok önemli bir sembolik anlam taşıyor; çünkü İznik Konsili’nin 1700. yılı anılacak. Bu nedenle Amerikan Yunan Ortodoks Kilisesi’nin başı da Türkiye’ye gelecek. Ama salı gecesinin asıl konusu başkaydı…

PAPA’YLA BİRLİKTE ABD BAŞKAN YARDIMCISI DA ANKARA’YA MI GELECEK?

Karloutsos’un, oradan Washington’a gideceği ve Papanın ziyaretiyle ilgili çok önemli bir kararı tartışacakları konuşuluyormuş. Gecede onunla konuşanlardan aldığım bilgiye göre; Papa ile birlikte Türkiye’ye ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in de gelmesi tartışılıyormuş. Bir ihtimal, o da gelecekmiş. Eğer bu gerçekleşirse, Papanın ziyareti hem Türkiye hem Vatikan, hem bölgemiz hem de dünya açısından daha da büyük bir önem kazanacak. Ama hemen belirteyim; Vance’in gelip gelmeyeceği henüz kesinlik kazanmamış.

BÜYÜKELÇİ MASAMDAYDI, ONA SORABİLİRDİM

Bu haberi galadan ayrıldıktan sonra öğrendim. Oysa Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal da benim masamdaydı. Bilseydim ona sorar, daha kesin bir bilgiyle yazardım. Şimdilik sadece duyduğum dedikoduyu aktarıyorum. Amerikalıların deyimiyle “Talk of the town” — yani şehir efsanesi.

ASLINDA EN MERAK ETTİĞİM ŞUYDU: AYASOFYA ZİYARETİ NEDEN PROGRAMDA YOK?

Bir başka merak ettiğim konu da buydu. Ayasofya, 2020’de müze olmaktan çıkarılıp yeniden ibadete açıldı. Bu, o tarihten sonra Türkiye’yi ziyaret edecek ilk Papa olacak. Geçmişte tüm papalar Türkiye’ye geldiklerinde Ayasofya’yı ziyaret ederdi. Ancak Vatikan’ın geçen hafta açıkladığı programda Ayasofya ziyareti görünmüyordu. Acaba ben mi atladım, yoksa gerçekten programda yok mu, merak ettim. Ama geç kaldığım için öğrenemedim.

Şimdi gelelim gecenin renkli notlarına…

Bu, davet edildiğim dördüncü, katıldığım üçüncü Amerikan Türk Cemiyeti Yıllık Galası oldu. Ve hepsi içinde en iyisiydi. Cipriani’nin Grand Central İstasyonu yakınındaki devasa balo salonu; mermer sütunları ve tavanıyla Floransa’yı hatırlatıyor. Time dergisinin ünlü “Yılın 100 İnsanı” galası da burada yapılıyor. Salon, 1940–50’lerin New York caz ruhunu anlatan mükemmel bir retro sahneyle dekore edilmişti. Bir ara salonun sonuna gidip panoramik bir fotoğraf çektim; tam anlamıyla “Great Gatsby” filminin dekoru gibiydi.

TÜRK PATRONLARIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ NESLİ GALAYA DAMGA VURDU

Son üç yıldır bu galayı izleyen bir sosyolog olarak şunu söyleyebilirim: Bu yıl patronların ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileri galaya damga vurmaya başladı. Örneğin, ABD’nin en büyük savunma teknolojisi şirketlerinden biri haline gelen Sierra Nevada Corporation’ın ikinci nesli masalardaydı. Aydın Doğan ailesinden, müzayedeye Doğan Yalçındağ katıldı.

DEVLET PROTOKOLÜNDEN İKİ BÜYÜKELÇİ VE BAŞKONSOLOS

Katılanlar arasında Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve eşi Figen Önal, BM Daimi Temsilcimiz Ahmet Yıldız ve eşi Emine Yıldız, New York Başkonsolosu Ahmet Yazal ve eşi Zeynep Sayım Yazal da vardı.

KİMLER 20 BİN DOLAR VERİP MASA ALDI?

Yönetim kurulu üyeleri 20’şer bin dolar ödeyerek masa almışlar. Aralarında şu isimler var: Suzan Sabancı, Linda Wachner, Banu Başar, Kerem Kamışlı, Metin Negrin, Barbaros Karaahmet, Andrew Cohen, Selin Gülcelik, Ahmet Okumuş, Ertem Osmanoğlu, Saad Toma, Cem Topçuoğlu, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Yeşim Philip Farshid.

30 BİN DOLARLIK MASALARI KİMLER ALDI?

30 bin dolarlık masaları alan konuklar arasında: Çiğdem Sabancı (Akbank), Hamdi Ulukaya (Chobani), Özmen Ailesi (Sierra Nevada Corp.), Ayfer Şengir (Sipay Elektronik), Mehmet Kutman (Ege Liman) yer alıyor. Türk Hava Yolları ise 50 bin dolarlık masa almış.

GECENİN EN ÇOK FOTOĞRAFI ÇEKİLEN TÜRK ÜNLÜLERİ

Uzakta izlediğim iki isim vardı: Hamdi Ulukaya ve eşi Louise Vongerichten Ulukaya. Genç Türk davetlilerin ilgisi büyüktü. Bir gece önce, eşi Louise’in babası, üç Michelin yıldızlı şef Jean-Georges Vongerichten’in restoranında özel bir yemekte birlikteydik. Hayatımda yediğim en iyi etlerden biri vardı menüde. Masada Önder Fırat, Mehmet Lütfi Kırdar ve eşi de vardı. Fenerbahçe’ye olası sponsorluk projelerini konuştuk. Anladığım kadarıyla, kulübün yeni başkanı Sadettin Saran ile temas kurulmuş ama kapsamlı görüşme henüz yapılmamış.

REFİK ANADOL TAM BİR “SÜPERSTAR” OLMUŞ

Ulukaya’nın davetinde ünlü yapay zekâ sanatçımız Refik Anadol ve eşi Efsun Erkılıç da vardı. Gerçekten olağanüstü bir çift. Sanat ve iş tarafını mükemmel bir ortaklıkla yürütüyorlar. Geçen hafta Los Angeles’teki “DATALAND” müzesinin resmi olmayan açılışını yapmışlar. 500 kişi beklenirken 1500 kişi katılmış. Ve şimdi de JP Morgan’ın yeni merkez binasında eserleri sergileniyor. Kısacası, Refik Anadol artık dünyaya mal olmuş bir Türk süperstar.

FIRST LADY VE İNGİLTERE DÜŞESİNİ GİYDİREN TASARIMCI MASAMDAYDI

Naeem Khan, Madlena Kalinova ve Ertuğrul Özkök

Masamda Miami’nin ünlü tasarımcılarından Naeem Khan oturuyordu. Yanında nişanlısı, Bulgaristan doğumlu model Madlena Kalinova vardı. Khan, Michelle Obama ve Kate Middleton’u giydirmesiyle tanınan Hint asıllı Amerikalı bir tasarımcı. 2023’te Smithsonian Tasarım Müzesi Ödülü’nü kazanmıştı.

SUZAN SABANCI’NIN ELBİSESİNİ ZUHAIR MURAD DİKMİŞ

Gecede tanıdığım Türk tasarımcılar da vardı: Raisa & Vanessa, Dilek Hanif ve Elif Mısırlı. Tasarımcı çevresinden öğrendiğime göre, Suzan Sabancı’nın bu yılki elbisesini Lübnanlı ünlü modacı Zuhair Murad tasarlamış.

YENİ MEDYA VE “ÇAKMA VANITY FAIR” POZU

Üç yıldır, gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Suzan Sabancı’yı da aramıza alarak geleneksel hale getirdiğimiz bir “Vanity Fair pozu” veriyoruz. Bu yıl fotoğrafta Mehmet Yılmaz (T24, Oksijen), Vahap Munyar (Ekonomim), Şelale Kadak ve ben vardım. Harper’s Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen ise fotoğraf sırasında yanımızda olmadığı için kareye giremedi.

GECENİN ÜNLÜ AMERİKALILARI

George Sotelo (yapımcı), Yossi Benchetrit (Altice USA), Keith Gollust (Gollust, Tierney & Oliver CEO’su), Rehan Jaffer (H Partners hedge fonu sahibi), Sharmin Mosavvar-Rahmani (Goldman Sachs CIO), Marigay McKee (Saks Fifth Avenue eski genel müdürü).

KARDASHIAN’IN MÜCEVHERCİSİ, JENNIFER LOPEZ’İN ORGANİZATÖRÜ

Masamın karşısında, Jennifer Lopez’in düğün organizasyonunu yapan Colin Coleman oturuyordu. New York’un ünlü restoran işletmecilerinden Omar Hernandez ve Kardashian’ların mücevhercisi Angela Arabov da gecedeydi.

MÜZAYEDEDE BAĞIŞ REKORU KIRILDI

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Türk gençlerini ABD’de eğitim kurumlarına göndermek amacıyla müzayede düzenlendi. Bebek Otel ve Maçakızı tatili, Bordeaux şarap turu, Toskana gezisi ve Miami tatili gibi paketlerle 1 milyon 180 bin dolar bağış toplandı — gala rekoru kırıldı.

GECENİN YILDIZI: HARRY SANTA-OLALLA

Ali Arıkan ve Ertuğrul Özkök

Suzan Sabancı’nın danışmanı Ali Arıkan, mükemmel İngilizcesi ve kısa ama etkili konuşmasıyla takdir topladı. Ama gecenin sahne yıldızı, müzayedeyi yöneten Harry Santa-Olalla idi. Enerjisi ve dinamizmiyle bağışların 470 bin dolarını tek başına topladı.

24 BİN DOLARLIK SAAT KİMİN OLDU?

En heyecanlı an, Jacob & Co EPICX by Benjamin Muller marka saatin müzayedesindeydi. Katılımcılar 1000 dolar karşılığında çekilişe katıldı ve saat, Mehmet Kutman’ın masasında oturan İsmail Polat’ın oldu.

MÜZAYEDEYE KATILANLARIN %65’İ TÜRK

Sonradan öğrendiğime göre, bağış yapanların yüzde 65’i Türkiye’den ya da ABD’de yaşayan Türkler, yüzde 35’i ise yabancı davetlilermiş.

DÜNYA STANDARTLARINDA İKİ TÜRK MÜZİSYEN

Parti kısmında sahne alan iki Türk sanatçı vardı: Trompetçi Merih Ermakastar ve DJ Bartu. Seçtikleri Türk şarkılarıyla salona inanılmaz enerji kattılar. Gerçekten dünya standartlarında iki “entertainer.”

DIŞARDA HALLOWEEN, İÇERDE BELLA CIAO VE CUMHURİYET COŞKUSU

28 Ekim gecesiydi. New York sokaklarında Halloween kutlamaları yapılırken, içeride Cumhuriyet Bayramı havası esiyordu. Sezen Aksu şarkılarının ardından “Bella Ciao”, ardından “Onuncu Yıl Marşı” çalındı. Kısacası; muhteşem bir geceydi.