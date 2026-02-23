Sanal bitti, somut başladı

Küresel ekonomi ve siyasetin çarkları yön değiştiriyor. Piksellerin ve bulutların rüyası bitiyor. Toprağın, metalin ve enerjinin gerçekliği başlıyor. Amerikan uçak gemisi filoları Doğu Akdeniz’den Basra Körfezi’ne uzanıyor. Bu hamle askeri bir gövde gösterisinin ötesine geçiyor. Bu filolar enerji piyasalarının kalbinde atan bir gerilimi simgeliyor. Petrol fiyatı son ayların zirvesinde dolaşıyor. Bu yükseliş, dünyayı yöneten gücün hâlâ yeraltı kaynaklarında saklı olduğunu kanıtlıyor.

Yazılım dünyayı yiyor sloganıyla 15 yıldır dijital devleri el üstünde tutan sermaye, yapay zekânın şimdi yazılım şirketlerini yutmaya başladığını izliyor. Tabii yapay zekânın hayatiyeti fiziksel temellere dayanıyor. Dev veri merkezlerini elektrik besleyecek. Gücü taşımak için bakır gibi sanayi metalleri gerekecek. Sistemi, fiziksel altyapı ayakta tutacak. Kısacası, geleneksel ekonomi yeniden öne çıkacak. Madenler, enerji santralleri, fabrikalar kıymetlenecek.

Portföylerdeki dijital saltanatın sonuna gelmiş olabiliriz. Piyasalar her zaman döngülerle hareket eder. Küresel endekslerde teknoloji sektörünün ağırlığı, enerjinin ve temel maddelerin toplam ağırlığının 3,5 katından fazladır. Bu büyük fark, değişimin potansiyelini gösteriyor. Fiziksel dünyaya dönüş akımının daha başındayız. Yakın gelecek, somut varlıklara yatırım yapanların elinde olacak. Kopyalanamayan ve yeri dolmayan gerçek değerler öne çıkacak. Fiziksel dünyada yer kaplayan varlıklar en büyük gücü temsil edecek.