Sanat, barışın ve karşılıklı anlayışın en güçlü taşıyıcısı

Çağdaş Eğitim Vakfı’nın Berrin Yoleri önderliğindeki “ÇEV Sanat” programı kapsamındaki “Barış Konseri”nin gönüllü sunucusu Ceyda Düvenci, önce genç sanatçılar adına konuşan Kerem Tunçer’i tanıttı:

2015 yılında Berlin’de Barenboim – Said Akademie’ye Maestro Barenboim tarafından tam burslu kabul edildikten sonra “yüksek şeref derecesi” ile mezun olan ilk Türk keman sanatçısı.

“yüksek şeref derecesi” Divan Orkestrası üyesi olarak Lang Lang, Anne Sophie Mutter, Lisa Matiashvili, Kian Soltani, Daniel Barenboim gibi önde gelen isimlerle Carnegie Hall, Berlin Filarmoni, Paris Filarmoni, Royal Albert Hall, La Scala Milano’da, BBC Proms, Luzern, Salzburg Festivali gibi önemli festival ve konserlerde yer aldı.

2019’da Wilczok ve Barenboim’in keman sınıfından lisans diplomasını aldı. Barenboim-Said Akademie’de 3 yılın ardından kompozisyon dalında “Artist Diploması” nı aldı.

“Artist Diploması” Kariyerine orkestra şefi olarak devam ediyor. “ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi” kapsamında ünlü şef Eiji Oue ile Hochschule für Musik’te şeflik eğitimi alıyor. Berliner Symphoniker ve Hannover Sinfonietta, İstanbul Devlet Senfoni gibi orkestraları yönetti.

Kerem Tunçer, söze Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’le girdi:

- Barış, insanlık tarihinin belki de en kıymetli en ütopik amacıdır. Barışı aramak uğruna çalışmak, bize Atamızdan kalan en büyük mirastır.

Türkiye’nin barışa yönelik adımlarının önemine işaret etti:

- Lakin ülkemizin bu değerli tutumunu dünyaya anlatmakta zorlandığımız da bir gerçektir. İşte bu görev, biz yeni nesil Türk sanatçılarına düşüyor.

Sanatın, barışın ve karşılıklı anlayışın en güçlü taşıyıcısı olduğunun altını çizdi:

- Sanatımızı dünyaya yayarak, Türkiye’nin barış elçileri olmak bizim asli görevimiz. Kültürel ihracat, yalnızca manevi bir değer yaratmaz, aynı zamanda ülkemizin itibarını güçlendiren, ekonomik ve ticari kalkınmaya destek veren bir stratejidir.

Bu noktada Atatürk’ün şu sözüne işaret etti:

Müzik, kişiye önce kendi iç dünyasını unutturmayı, sonra da yeni bir aleme yönelmeyi gerektirir.

Atatürk’ün bu sözünün empatiye yapılan bir vurgu olduğunu vurguladı:

- Müzik, dünyanın en güçlü empati aracıdır. Orkestral müzik ise karşılıklı saygı ve uyumun en nadide örneklerinden biridir. Sahnede hepimiz, her an birbirimizi dinleyerek ve uyum sağlayarak müziği yaratıyoruz.

Ardından ekledi:

- Empati, adaptasyon ve karşılıklı güven olmadan müzik yaratmak mümkün değildir. Barış da işte bu aynı değerler üzerine inşa edilir.

Kerem Tunçer, konuşmasını “ÇEV Sanat”ın desteklerinin önemi ile noktaladı:

- “ÇEV Sanat”, genç yeteneklere yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin sanat alanında uluslararası bir kimlik kazanmasına olanak sağlıyor. Uluslararası bir sanatçının yetişmesine verilen her destek, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.

“Barış Konseri”nde ana sponsorluğunu QNB’nin üstlendiği ÇEV Sanat”ın desteklediği genç yeteneklerden Defne Güngör (keman), İdil Bursa (çello) ve Tarık Kaan Alkan (piyano) sahne aldı. Onlara dünyaca ünlü çello sanatçısı Pablo Ferrandez eşlik etti. ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nın şefliğini de İbrahim Yazıcıüstlendi.

Konserde “ÇEV Sanat” mezunlarından, Berklee College of Music’te (Boston) akademisyen Prof. Utar Artun’un “Barışa Çağrı” adlı eserinin prömiyeri gerçekleştirildi. Bu özel eseri genç sanatçılar Pablo Fernandez ile seslendirirken orkestrayı da Kerem Tunçer yönetti.

Konseri İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Genel Müdürü Ömür Tan, KÜSAV Başkanı Çiğdem Simavi, Meltem Demirören, Sema Güral, Fatih Karamancı, Emine Özilhan’ın da aralarında yer aldığı konuklar izledi.

“ÇEV Sanat” Başkanı Berrin Yoleri, 2008 yılından beri projeyi sürdürdüklerini bildirdi:

- 2008 yılından beri toplam 50’nin üzerinde genç sanatçıya yurt içinde ve yurt dışında eğitim desteği sağladık. Bu gençlerden mezun ettiklerimiz oldu ve şu anda müzik kariyerlerine devam ediyorlar.

Halen 25 genç sanatçıya desteklerinin sürdüğü bilgisini paylaştı:

- Bu gençlerden bazıları dünya starı olma potansiyeline sahip. Onların kariyer yolculuğunda en iyi yerlere gelmeleri için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bazıları dünyaca ünlü orkestralara girecek, bazıları akademisyen olacak.

Genç sanatçıların başarıları, “ÇEV Sanat” gibi projelere desteğin önemini ortaya koyuyor…

ÇEV’i, “ÇEV Sanat”ı kuranların, yönetenlerin, destekleyenlerin aklına, yüreğine sağlık…

‘ÇEV Sanat’ın genç müzisyenlerin uluslararası başarısı gurur veriyor

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, destekleriyle dokundukları, başarılarıyla gurur duydukları genç müzisyenlerin bazılarını sıraladı:

Emre Engin (Keman): Londra Kraliyet Operası’nın Baş Kemancısı

(Keman): Londra Kraliyet Operası’nın Baş Kemancısı Utar Artun (Kompozitör ve piyanist): Berlee College of Music’te akademisyen

(Kompozitör ve piyanist): Berlee College of Music’te akademisyen Denizcan Eren (Flüt): Elbphilharmonie kadrosunda yer alıyor

(Flüt): Elbphilharmonie kadrosunda yer alıyor Bora Demir (Korno Sanatçısı): Deutsches Symphonie Orchester’da görev yapıyor

(Korno Sanatçısı): Deutsches Symphonie Orchester’da görev yapıyor Emirhan Tunca (Çellist): New York Manhattan School of Music’te akademisyen

(Çellist): New York Manhattan School of Music’te akademisyen Cansın Kara (Çello): Danimarka Senfoni Orkestrası’nda yer alıyor

Juilliard’a yüksek burs alarak girdi

Ceyda Düvenci, Tarık Kaan Alkan’ın başarı yolculuğunu şöyle özetledi:

2006 doğumlu Tarık Kaan Alkan, 4 yaşında piyano eğitimine başladı. 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarında müzik eğitimi gördü.

2016’da Uluslararası Pera Piyano Yarışmasında ve İtalya’da 6. International Piano Competition “Piano Talents” yarışmasında, 2017 yılında “Yamaha Music Foundation” ın yarışması gibi yarışmalarda ülkemize birincilikler getirdi.

“Piano Talents” “Yamaha Music Foundation” New York’ta “Golden Classical Music Awards International Competition” da birincilik ödülünü kazandı. 2019’da New York Carnegie Hall’da performans sergiledi.

“Golden Classical Music Awards International Competition” 2021 yılında “ÇEV Sanat” ın katkılarıyla Belçika Musica Mundi School’da müzik eğitimi aldı. Belçika, İngiltere ve Hollanda’da konserler verdi. 2023 yılında mezun oldu.

“ÇEV Sanat” Şu anda dünyanın en prestijli müzik okullarından New York’taki Juilliard School’da yüksek düzeyde bursla eğitimini sürdürüyor.

Kenndi bestelerinden oluşan 3 albümünün yanı sıra 6 adet albüm kaydı bulunuyor.

Brüksel’den birincilik getirdi

Ceyda Düvenci, konser öncesi Defne Güngör’ün başarı grafiğini şöyle özetledi:

2009 doğumlu Defne Güngör, 4 yaşında müzik eğitimine başladı. Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlkokulunda Kudinova’nın öğrencisi olarak keman eğitimi aldı.

2020’de Brüksel’de “13. Grumiaux International Competition for Young Violinits” de ve 2022’de Brüksel’de Uluslararası Keman Yarışması’nda ülkemize birincilikler kazandırdı.

“13. Grumiaux International Competition for Young Violinits” Brüksel’de “Musica Mundi Summer” da, Gent ve Brüksel’deki festivallerde oda müziği konserlerinin yanı sıra çeşitli orkestralar eşliğinde solist olarak konserler verdi.

“Musica Mundi Summer” 2021 yılından beri “ÇEV Sanat”ın katkılarıyla Belçika Musica Mundi School’da müzik eğitimine devam ediyor.

Hırvatistan ve Çekya’da birinci oldu

Ceyda Düvenci, konserde İdil Bursa’nın başarı yolculuğunu şöyle özetledi: