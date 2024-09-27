Sanayi enflasyonun altında bankalar güçlerini koruyor

Borsa, 2024 yılında sektörel farklılıkların öne çıktığı bir süreç yaşıyor. Sanayi hisselerinde piyasa değeri yüksek hisselerin ortalama getirileri, enflasyonun altında kaldı. Bankalar güçlerini korudu.

Sanayi sektöründe piyasa değeri yüksek hisseler, yılbaşından bu yana zayıf performans sergiledi. Ford Otosan %28’lik bir artış gerçekleştirirken, Tüpraş %25,60 ile onu takip etti. Diğer taraftan, Sasa %4,94’lük düşüşle listedeki tek negatif getiriye sahip hisse olarak öne çıktı. Ereğli Demir Çelik %26,90 ve Coca Cola İçecek %19,78 oranında yükselebildi. Aynı dönemde enflasyon %31 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, güçlü sanayi hisselerinin getirisinin enflasyonun altında kaldığını gösteriyor.

Çimento hisseleri defter değerinde

Çimento sektörü, önümüzdeki dönemde öne çıkacak sektörler arasında yer alıyor. Şimdilerde ise defter değeri seviyesinde işlem görüyorlar. Defter değerine en yakın şirketler arasında Bursa Çimento, Afyon Çimento ve Göltaş dikkat çekiyor. PD/DD oranlarına bakıldığında, Bursa Çimento 1,14, Afyon Çimento 1,20 ve Göltaş 1,25 seviyesinde bulunuyor. Bankacılık sektörü, yılbaşından bu yana istikrarlı bir performans gösterdi. Özellikle Garanti Bankası %127,40 oranında en yüksek çıkışı sağlarken, Vakıfbank %86,76, Akbank %82,58 ve TSKB %79,54 getiri ile dikkat çekti. Bankacılık hisseleri, sanayi hisselerine göre daha yüksek bir performans sergiledi. Enflasyonun üzerindeki getirileriyle yatırımcısını mutlu etti. Euro 38,17 TL seviyesinde işlem görürken Euro/USD 1,114 seviyesinde bulunuyor. Avrupa tarafında büyük bankalar, ECB’nin önümüzdeki ekim ayından itibaren nisan ayına kadar her toplantıda faizi düşüreceği yönündeki beklentilerini paylaşıyor. Kurlarda ise önümüzdeki dönemin zayıf seyir beklentisi hâkim.

ZEYNEP’E SOR

TÜREV ÜRÜNLER Mİ, TEMEL ÜRÜNLER Mİ?

Türev ürünler; çift yönlü işlem, esneklik, hedging, daha az sermaye, kaldıraçlı işlem. Yüksek risk, karmaşıklık, deneyim, likidite riski.

Temel ürünler; basitlik, uzun vadede büyüme, düşük risk, doğrudan sahiplik. Sınırlı getiri, sermaye ihtiyacı, korunma riski, esneklik eksikliği.

İştiraki üzerinden Kuzey Amerika’da iş bağlantısı gerçekleştirdi. Teslimat önümüzdeki seneye

Borusan Boru hakkında ne düşünüyorsunuz? Hissede dipten çıkış başlamış olabilir mi?/Ramazan Aydın

Ramazan, Borusan Boru Ekim 2023’te en yüksek 1.044 TL’yi test ettikten sonra gelen satışlarla birlikte geriledi. Düşüş geçtiğimiz ağustos ayında 348,25 TL’ye kadar devam etti. 29 Ağustos günü de gelen alımlarla birlikte hızlı bir çıkış gerçekleştirdi. Yükselişte, firmanın bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe’in Kuzey Amerika’daki Blackcomb Mainline Projesi’nden aldığı yaklaşık 363 milyon dolarlık işin etkili olduğu söylenebilir. Alınan işin büyüklüğü, şirketin yıllık gelirinin %29’una denk geliyor. Borusan Boru için oldukça önemli nitelikteki bu iş kapsamında teslimatların önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Gelir ve kârlılığında büyüme sürüyor. Büyüme hissenin fi yatını destekleyecektir

Elimde Turkcell hissesinden var. Fiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüş sürer mi? /Erol Turan

Erol, Turkcell düşük ivmeyle yükselişte bulunurken son iki yılda hızını artırdı. Temmuz 2022’de en düşük 15,69 TL olan fiyat, Temmuz 2024’te 115,30 TL’ye kadar çıktı. Ağustostan itibaren ise gelen satışların etkisiyle hisse geriliyor. Yaşanan düşüş borsanın geneli ile paralel bir durum sergiliyor. Şirket geride kalan iki yılda gelir ve kârlılığını oldukça güçlü bir şekilde artırdı. Son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında geliri %4 arttı. Dönem sonunda da 5,76 milyar TL kâr elde etti. İkinci çeyrekte gelir ve kârdaki artışın sürmesi, yıl sonunda da büyüme ivmesinin devam etme olasılığını artırıyor. Bu da fiyatı destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Neo Portföy’ün kurduğu NHY Fonu 1 yılda %50,52 değer kazandı

NHY Birinci Hisse Senedi (TL) fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerinde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %50,52 ve son bir ayda %4,86 yükseldi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Erdemir, Yapı Kredi, Akbank, Anadolu Sigorta ve Anadolu Holding hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Yapı Kredi Bankası, ARD Bilişim, Türk Traktör, İskenderun Demir Çelik ve Akbank hisselerinden alım yaptı. Anadolu Holding, Erdemir, Enerjisa, Katmerciler ve İş Finansal Kiralama hisselerinden ise satışta bulundu. Neo Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,90 olurken 4.137 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 390.996.295 TL. Dolaşımdaki pay adedi 80.019.478 olurken yüzde 8 doluluk oranına sahip. Fonun, %0,22 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Huzur Faktoring, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Huzur Faktoring, nitelikli yatırımcılara 25.09.2024 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 44.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 24.09.2025 olacak.

TLREF+%4,75 YILLIK FAİZ

25 Eylül tarihli TLREF %47,27 seviyesinde bulunuyor. Huzur Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFHZRF92511 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YİĞİT AKÜ

Borsaya yeni gelen şirketlerden. Ağustosta gerçekleştirilen ihaleyi kazandığını duyurdu

Yiğit Akü, geçtiğimiz ağustos ayında yurtiçinde bir ihaleye katıldığı bilgisini paylaşmıştı. Yaptığı yeni açıklama ile ihalenin sonuçlandığını ve 20 kalem akü için toplam 118.631.250 TL bedelle ihaleyi kazandığını belirtti. Söz konusu tutar, şirketin yıllık gelirinin %1,4’üne denk geliyor. Geçtiğimiz yıl 8,45 milyar TL gelir elde eden firma, haziran ayından bu yana iki yeni iş ilişkisi paylaştı.

Açıklanan yeni işlerin toplam tutarı 2,9 milyar TL’ye ulaştı. Bedel yıllık gelirin %34,4’üne denk geliyor. Geçtiğimiz haziran ayında 34,68 TL’den halka arz olan Yiğit Akü, düşen piyasada borsaya gelmenin sıkıntısını yaşadı ve 26,58 TL’ye kadar geriledi. Temmuz ayından itibaren yönünü yukarı çevirirken ağustos ayında 63,90 TL’ye kadar çıktı. Sonrasındaysa kâr satışları gözlendi.

ASELSAN

Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle anlaştı. 44,4 milyon dolarlık iş aldı

Aselsan, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle toplam tutarı 44.397.467 dolar olan sözleşmeler imzaladı. Anlaşma, kara ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemleri gibi ileri teknoloji çözümlerini kapsıyor. Ayrıca, deniz platformları için radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitleri gibi ürünler de bu sözleşmelerin kapsamında yer alıyor.

Aselsan’ın ihracat sözleşmeleri, bölgedeki müşterilerinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejik iş birliğini pekiştirirken, yurt dışı pazarlarındaki konumunu daha da güçlendirmesine olanak verecek. Şirketin bu anlaşmalardan elde edeceği gelirin yıllık satışlarına oranı ise %1,65 seviyesinde bulunuyor. Tutar az olsa da bilinirlilik açısından önemli görülüyor.

HOROZ LOJİSTİK

İştirakindeki paylarını sattı. Elde ettiği geliri işletme sermayesinde kullanacak

Horoz Lojistik, Horoz Bollore Logistics’in %47,95’ine denk gelen payını Bollore Logistics’e sattı. Hisselerin devir işlemleri tamamlandı. Satış karşılığında 16.686.345 dolar tahsil edildi. Satış sonrası Horoz Lojistik’in söz konusu iştirakte herhangi bir payı kalmadı. Şirket, satıştan 507,2 milyon TL kâr elde ederken bu tutarı işletme sermayesinde kullanacağını ifade etti.

Geçtiğimiz mayıs ayında 55 TL’den halka arz olan Horoz Lojistik, geçen sürede borsada oldukça dalgalı bir seyir izledi. Şimdilerde de halka arz seviyesinin üzerinde bulunuyor. Firma, halka arzdan 929,6 milyon TL gelir elde ederken bu tutarın %45’ine kadarını işletme sermayesinde kullanacağını açıklamıştı. İştirak satışı, işletme sermayesinin desteklenme gerekliliğinin sürdüğü anlamına geliyor.