Sanayi hisselerinde 2025’e hızlı girenler kazandırdı

Sanayi sektöründe yıllık performansı yüksek hisseler arasında yedisi, yılbaşından bu yana %11 ile %29 arasında yükseliş kaydetti. Bu hisselerin yıllık getirisi de %50 ile %318 arasında değişiyor.

Faizlerin yüksek seyrini koruması yatırımcıların ağırlıklı olarak faiz içeren enstrümanlara yönelmesine neden oluyor. Yıllık bazda yüksek getiri sağlayan hisseler arasında yıla hızlı başlayan şirketler de var. Bu hisselerin yılbaşından bu yana getirileri yüzde 11 ile yüzde 29 arasında değişti.

Yıllık bazda kazandırdılar

Sanayi sektöründe bazı hisseler 2025’e güçlü başlangıç yaptı. Batısöke Çimento yıllık %318,36 yükselişle ilk sırada geliyor. Aynı sürede Çelebi %95,67, Margün Enerji %89,67 ve Pasifik Eurasia Lojistik 87,63 yükselişle yatırımcısını sevindiren diğer hisseler oldu.

Telekomünikasyonda güçlü büyüm

Telekomünikasyon sektörü de yükselişte. Türk Telekom %57,70 ve Turkcell %62,40’lık yıllık performansla dikkat çekiyor. Yılbaşından itibaren her iki hisse de çift haneli yükseliş kaydetti. Genel olarak sanayi hisselerindeki zayıf seyir, hizmet ve banka sektörü hisselerini daha fazla ön plana çıkarıyor.

Borsanın lokomotif hisseleri

Havacılık, perakende ve bankacılık sektörleri, güçlü bir performans sergiliyor. Küresel ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli olan bu sektörler, borsada oynaklığın arttığı dönemlerde güvenli liman olarak görülüyor. Endeksin lokomotif hisseleri ise Türk Hava Yolları, Bim Mağazalar ve Akbank.

Dolar kurunun seyri

Dolar kuru 36,23 TL seviyesinde. Dolar yılbaşından bu yana %2,33 oranında yükseldi. Aynı sürede altının getirisi ise %12,32 oldu. Altının ons fiyatındaki hareketlilik gram atlının da değerlenmesine neden oldu. Dolar kurundaki yukarı ancak zayıf seyir süreceği yönünde sinyal veriyor. Riskli ortamın dağılmaması halinde altın yıl sonuna kadar düzeltmelerde bulunsa da ağırlıklı olarak yükselen yönünü koruması beklenen durum olacaktır.

ZEYNEP’E SOR

UZUN VADELİ ALACAK MI, UZUN VADELİ BORÇ MU?

Uzun vadeli alacak; düzenli gelir, güvence, planlama, müşteri sadakati. Likidite sorunu, tahsilat ve enflasyon riski, işletme sermayesini sınırlama.

Uzun vadeli borç; sermaye sağlama, büyüme fırsatı, daha düşük faiz. Finansal risk, faiz yükü, kısıtlama, yükümlülük artışı, kredi notuna etkisi.

Ocak ayında iki büyük ihale aldı. İş bağlantıları dokuz aylık gelirinin üzerinde gerçekleşti

Kontrolmatik’in aldığı yeni işleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Devamı gelir mi? / Bahadır Arıcan

Bahadır, gelir büyümesi, yeni iş alımları ve pazar genişlemesiyle doğrudan ilişkilidir. Alınan büyük ölçekli projeler, hem ciroyu artırarak finansallara katkı sağlar hem de sektördeki konumunu güçlendirir. Kontrolmatik, 2025 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Ocak ayında Irak’ta iki büyük ihalede toplamda 64,68 milyon dolar tutarında yeni iş bağlantısı gerçekleştirdi. Tutar, 5,4 milyar TL’ye denk geliyor. Bu rakam 2024 dokuz aylık gelir olan 5,3 milyar TL’nin üzerinde. Şirketin önemli bir performans sergilediğini söylemek yanlış olmaz. Kontrolmatik, 2024 dokuz aylıkta ise gelirini artırırken kârını düşürdü. Kârını büyütebilmesi önemli

Son yıllarda yurt dışı geliri yurt içi gelirlerinin üzerine çıktı. Şirketin yurt dışı ayağı güçlenecek

Çimsa’nın yurt dışı gelirlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha da büyümesi mümkün mü? / Mert Yıldırım

Mert, Çimsa’nın gelirleri içinde yurt dışı satışlarının özellikle 2021’den itibaren arttığı gözleniyor. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık dönemde, toplam satışları 18,5 milyar TL seviyesinde. Yurt dışı satışları ise 10,55 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelinen aşamada yurt dışı gelirinin yurt içi gelirinin üzerine çıktığı gözleniyor. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ocak ayında Türkiye’de ikinci beyaz çimento değirmen yatırımının sürdüğünü belirtirken, çimento işini daha sürdürülebilir ve daha global işlere doğru kaydırma yönündeki düşüncesini paylaştı. Gelen açıklamalar şirketin yurt dışı gelirinin artacağına işaret ediyor

YATIRIM FONLARI

İş Portföy’ün IPJ Fonu, elektrikli araç sektörüyle bir ayda %4,26 getiri sağladı

IPJ Elektrikli Araçlar Karma Fon, toplam 778.153.375 TL değerindeki portföyüyle, elektrikli araç üretimi ve ilgili teknoloji sektörlerine yatırım yapan bir fon olarak öne çıkıyor. Fon, %64,15 yabancı hisse senedi, %22,98 özel sektör tahvili ve %7,17 yerli hisse senedine yatırım yaparak geniş bir portföy çeşitlendirmesi sağlıyor. Yüzde 12,29 doluluk oranı ve %20,23 pazar payıyla IPJ, elektrikli araç teknolojilerine yönelik artan küresel ilgiden faydalanmayı amaçlıyor. Son bir ayda %4,26 getiri elde eden IPJ’nin son bir yıldaki getirisi de %29,72 seviyesinde kaldı. Yatırımlarını hem üretici şirketlere hem de tedarik zincirine yönlendiren fonda, kasımdan bu yana nakit çıkışı dikkat çekiyor. Fon, elektrikli araç sektörüne yatırımda bulunmak isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Dardanel, %61,34 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Dardanel, nitelikli yatırımcılara 14 Şubat 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %52,5, bileşik faizi ise %61,34’e denk geliyor. 140 gün vadeli bono, aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %5,03 olacak. Bononun vadesi ise 4 Temmuz 2025.

% 52,5 YILLIK BASİT FAİZ

14 Şubat tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,51 seviyesinde bulunuyor. Dardanel’in çıkardığı bononun yıllık %52,5 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 7,99 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFDRDL72525 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÜNDOĞDU GIDA

Güneş enerjisi santrali yatırımlarını tamamladı. Tüm ihtiyacını karşılarken fazlasını satacak

Gündoğdu Gıda, sürdürülebilir enerjiye yönelik yatırımları kapsamında girişimlerini sürdürüyor. Şirket, bu çerçevede Manisa Kula’da 14.243 m2 alan üzerine kurduğu 1.240,80 kWp gücündeki Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) inşaatını tamamladı. Bilahare santral devreye alındı. Şirket, ayrıca Manisa Salihli’de bulunan 1.800 m2 üretim tesisinin çatısına da 296,24 kWp gücünde çatı GES kurulumunu tamamladı. Bu santral de faaliyete geçti. Söz konusu yatırımlarla birlikte Gündoğdu Gıda’nın yıllık elektrik ihtiyacının tamamının güneş enerjisi santrallerinden karşılanması hedefleniyor. Aynı zamanda, tesislerin ihtiyacını aşan elektrik üretiminin de piyasaya satılması planlanıyor. Şirket, bu adımıyla enerji maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra ek gelir de elde edecek.

SMARTİKS YAZILIM IT

Servis firması ile birleşmek için görüşmelere başladı. Rekabet gücünü artırmak istiyor

Smartiks Yazılım, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda yazılım ve teknoloji sektöründeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla yeni bir adım atıyor. Şirket, ürün yelpazesini çeşitlendirmek, satış gelirlerini artırmak ve kaynaklarını daha etkin kullanmak hedefiyle IT Servis Teknoloji Hizmetleri firması ile birleşme sürecine yönelik bağlayıcı olmayan görüşmelere başlama kararı aldı. Şirket, birleşmeyle birlikte rekabet gücünü artırarak sektördeki konumunu daha da büyütmeyi hedefliyor. Smartiks Yazılım, son paylaştığı dokuz aylık mali tablolarında satışlarını %6 gerileterek 151,97 milyon TL’ye düşürdü. Dönem sonunda ise kârını yüzde 40 azaltarak 35,25 milyon TL’ye indirdi. Hissenin fiyatı Şubat 2024’te gördüğü en yüksek seviye 72,35 TL’nin ardından geriliyor.

ULUSOY UN

Samsun’daki tesisi için kurduğu GES devreye alındı. Elektrik ihtiyacını GES’ten karşılayacak

Ulusoy Un, Samsun 50. Yıl Üretim Tesisi’nde bulunan yatay depolar üzerine kurduğu 830 kWp kapasiteli GES’i devreye aldı. Kabul işlemleri tamamlanan santral, elektrik üretimine başladı. Söz konusu yatırım sayesinde, 50. Yıl Üretim Tesisi’ndeki çelik silolar ve Samsun Atakum’daki genel müdürlük binasının tüm elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanmış olacak. Şirket, enerji maliyetini düşürerek sürdürülebilir üretim modeline katkı sağlamayı hedefliyor. Ulusoy Un, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 2 yıl anapara geri ödemesiz 7 yıl vadeli 80 milyon euroya kadar kredi anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Açıklamada kredinin yenilenebilir enerji projeleri ile modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarında kullanılacağı belirtilmişti.