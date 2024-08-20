Sanayi hisselerinde seçicilik yatırımcısına kazandırıyor

Sıkı para poltkasının uygulandığı şu günlerde, Borsa İstanbul’dak sanay hsseler arasında getrlerde büyük farklılıklar oluşuyor. Doğru terchte bulunanlar güçlü kazançlar elde edyor. Araştırma yaparak işlem yapmak kazancı artıran en öneml ayrıntı.

Sanayi sektöründe doğru hisseyi seçmek, yatırımcısına avantaj sağlıyor. Özellikle sıkı para politikasının uygulandığı dönemlerde, Borsa İstanbul'daki sanayi hisselerinde getiriler arasında ciddi farklılıklar oluştuğu gözlemleniyor. Bu dönemde, endekste ağırlığı yüksek hisselerdeki performanslar dikkat çekici şekilde ayrıştı.

Performanslar arasında büyük uçurumlar

Borsa Sanayi Endeksi'nde yer alan Anadolu Efes, yılbaşından bu yana %91,25 getiri sağlarken, son bir yılda %151,12'lik bir artış gösterdi. Buna karşın, Astor Enerji'nin performansı olumsuz yönde etkilenerek yılbaşından bu yana %21,90 değer kaybetti. Sanayi endeksindeki hisselerin getirileri arasındaki bu büyük farklar, seçici yatırım yapmanın önemini ortaya koyuyor.

Fiyat/Kazanç oranlarının önemi

Hisselerin fiyat/kazanç (F/K) oranları, getirilerde belirleyici rol oynayan faktörlerden biri. Ford Otosan'ın F/Koranı 6,94 iken, yılbaşından bu yana %25,84 getiri sağladı. Yüksek F/K oranlarına sahip olan hisselerde getirilerin farklılaşması, yatırımcıların bu oranlara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

Endeksin ağırlığı ve getiri ilişkisi

Endekste yüksek ağırlığa sahip olan Ereğli Demir Çelik, %7,15 ağırlığıyla yılbaşından bu yana %20,04 getiri sağladı. Ancak Arçelik gibi daha düşük ağırlığa sahip hisselerde getiriler daha sınırlı kaldı. Sektörel bazda sıkı para politikası ve yurtdışı emtia piyasalarındaki gelişmelerden etkilenen sektörler farklı performanslar gösteriyor.

Yatırımcıların bu dönemde sabırlı olmaları ve güçlü sektörlerde yaptıkları araştırmaya uygun hareket ederek pozisyonlarını gözden geçirmeleri önemli.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA): 8 gündür yükseliyor. Son bir ayda %16,69 yükseldi.

■ Türk Prysmian Kablo (#PRKAB): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %10,02 yükseldi.

■ Türk İlaç Serum (#TRILC): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 150 yükseldi.

■ Ral Yatırım Holding (#RALYH): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 218 yükseldi.

■ Batısöke Çimento (#BSOKE): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %51,13 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Anadolu Grubu Holding (#AGHOL): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %23,15 geriledi.

■ Ahlatcı Doğalgaz (#AHGAZ): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %1,72 geriledi.

■ Akdeniz Yatırım Holding (#AKYHO): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %26,06 geriledi.

■ Altınyunus Çeşme (#AYCES): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %20,52 geriledi.

■ Doğusan (#DOGUB): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %11,31 geriledi.

NE OLDU?

■ Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi Temmuz’da %1,39 arttı.

■ İkinci çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,8 oldu.

■ Kısa vadeli dış borç stoku Haziran’da %2,5 artış kaydetti.

■ Otomotiv üretimi Temmuz’da %13,9 azaldı.

■ Ons altın tarihi zirvesine yakın işlem görmeye devam etti

NE OLACAK?

■ TCMB Faiz kararı izlenecek.

■ Dış Ticaret dengesi verileri açıklanacak.

■ ABD Petrol Stok verileri açıklanacak.

■ FED 30-31 Temmuz toplantı tutanakları açıklanacak.

■ Perşembe günü TCMB Tüketici Güven Endeksi verileri izlenecek.

ZEYNEP'E SOR

SABİT KUPON MU DEĞİŞKEN KUPON MU?

Sabit kupon; öngörülebilirlik, düşük risk, basitlik, düşen enflasyonda avantaj, finansal güven. Enflasyon ve faiz artış riski, likidite riski, düşük getiri potansiyeli.

Değişken kupon; enflasyon ve faiz koruma, yüksek getiri potansiyeli, esneklik, piyasa değeri koruması. Öngörülemezlik, düşük faiz riski, karmaşıklık, yüksek risk.

Uzun vadede yükselişini koruyor. Ancak son bir yıldır zirve bölgesinde yatay hareket ediyor

İpek Enerji için bir tahmininiz var mı? Yıl sonu için beklentiniz ne olur?/Kerem Çevik

Kerem, borsada en riskli strateji kısa vadeli yaklaşımlardır. Borsada gerçekleşen dalgalardan yararlanmak gayesi ile kısa vadede al sat işlemlerle kazancı büyütmeye çalışmak bireysel yatırımcılar için kâr olasılığından ziyade zarar ihtimalini öne çıkarır. Takip ettiğin firma güçlü ve büyüyen yapıya sahip olsa dahi kısa vadede nasıl bir hareket sergileyeceğini öngörmek zordur. Bu nedenle kısa vadeli stratejiler daha ziyade profesyoneller tarafından tercih edilirken bireysellerin uzun vadeli yaklaşımlar çerçevesinde hareket etmesi riski düşürecektir. İpek Enerji için de bu kural geçerlidir.

Geçtiğimiz yıl gelirlerini düşüren İpek Enerji, bu yılın ilk çeyreğinde ise gelirlerinde %2’lik cüzi bir artış kaydetti. Ancak dönem sonunda zarar açıkladı. Dönem sonunda zarar açıklamakla birlikte esasfaaliyetlerinden ötürü kâr etmesi önemli. Bu durum ilerleyen süreçte mali yapısını toparlamasını sağlayacaktır. Hissenin fiyatı mali yapıdaki yavaşlamanın da etkisiyle son bir yıldır zirvede yatay seyrediyor. Bununla birlikte uzun vadede yükselen yapısını koruması önemli. Zirvesini Ekim 2023’te 58,15 TL ile test ederken geçen zaman diliminde henüz bu seviyeyi aşmayı başaramadı.

Yönetime güçlü bir isim geldi. İlk iş Ukrayna'daki şirketi canlandırmaya karar vermek oldu

Şişecam'ın bu kadar oyalanmasını normal görüyor musunuz? Bizleri dökmek için tutuyor olabilirler mi?/Halit Aslan

Halit, kısa vadeli yatırımcının bakışı ile uzun vadeli yatırımcının bakışı farklılık gösterir. Al sat işlemlerde sert satışlar ardından yüklü alımlar gelebilir. Bunlar çoğunlukla fonların ya da profesyonel yatırımcıların işlemleri olabilmekte. Kredili işlem ya da açığa satış yapanlar açısından bu hareketler ciddi kazanç ya da kayıplara yol açar. Bu hızlı gel git dalgalanması içerinde panik işlemler yapanlar piyasa oyuncuları tarafından “silkelenmiş” ya da “dökülmüş” gibi kavramlarla anılabilir. Ancak uzun vadeli yatırım yapanlar bu işlemlerden uzak olduğu için bu tür kavramlar onlar için anlamını yitirir. Tüm bunlardan ayrı olarak Şişecam’ın ciddi bir yatırım sürecinden geçtiğini not etmek gerekiyor. Yatırımları, ileriye dönük güçlü bir programla hareket ettiğini işaret ediyor.

Firma, pazardaki konumunu korumak ve gelirini büyütmek için yatırımlarını tamamlama çabası içinde. Geçtiğimiz haziran ayında Yönetim Kurulu Başkanlığına güçlü bir isim olan Adnan Bali getirildi. Söz konusu değişimin süreçte belli bir motivasyon sağlaması beklenmeli. Şirketin temmuz ayında Ukrayna’daki gayri faal şirketini canlandırmaya kararı vermesi ise gelirini artıracak bir gelişme olarak görülmeli.

YATIRIM FONLARI

2024 yılının ilk sekiz ayı, yatırım fonları açısından büyük fırsatlar

sundu. Özellikle yılbaşından bu yana getirisi %50’nin üzerinde olan

ve 5000’den fazla yatırımcıya hitap eden fonlar dikkat çekiyor. Bu

fonlar arasında Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon, yılbaşından

bu yana %81,19 gibi yüksek bir getiri oranı ile öne çıkıyor.

İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu ve İstanbul Portföy

Üçüncü Hisse Senedi Fonu gibi büyük portföy değerine sahip

fonlar da %68 ve %65 gibi yüksek getiri oranları sunarak

yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu fonlar, sadece büyük getiriler

sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek yatırımcı sayılarına da

sahip olması ile güven veriyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonları yatırımcıların odağında. Yılbaşından bu yana %50’nin üzerinde getiri sağlayan ve 5000’den fazla yatırımcıya hitap eden fonlar, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF, %67,46 oranında getiri ile listenin başında yer alıyor ve yatırımcılarına yüksek kazanç fırsatı sunuyor. Anadolu Hayat Emeklilik, farklı fon seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle Hisse Senedi EYF ve Agresif Değişken EYF fonları, %60’ın üzerinde getiri sağlayarak yatırımcılarına istikrarlı kazançlar sunuyor.

Bu fonlar, geniş yatırımcı kitlesine hitap eden yatırım araçları olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların tercih yaparken kısa vadeli istikrarlı getiri yerine, uzun vadede yüksek getiri sağlamayı hedef olarak belirlemeleri önemlidir. Bu yaklaşım, yatırımcıların finansal hedeflerine daha sağlam bir şekilde ulaşmalarını sağlar. Uzun vadeli bakış açısı, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı olmayı mümkün kılar ve büyüme potansiyelini maksimize eder. Böylece, emeklilik dönemine yönelik birikimlerde daha tatmin edici sonuçlar elde edilebilir. Kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeyen bir strateji ile uzun vadeli kazanç hedeflenmelidir.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve Altının Fiyat Seyri

Dolar kuru ve altının onsu son dönemde paralel bir seyir izliyor. Dolar/TL’de daha sığ ve yukarı yönlü hareketler yaşanırken altının onsunda daha volatil hareketler gözleniyor. Her iki enstrümanın yükselişi ise gram altının yükselişine yarıyor.

TAHVİL

Korteks Mensucat, TLREF+%1 faizden tahvil ihraç etti

Korteks Mensucat, nitelikli yatırımcılara 16.08.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 538.360.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 404 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 24.09.2025 olacak.

TLREF +%1 YILLIK FAİZ

16 Ağustos 2024 tarihli TLREF %49,81 seviyesinde bulunuyor. Korteks Mensucat’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1 olacak. İlk kupona ise dönemsel %13,46 faiz uygulanacak. Önerilen faiz, piyasa koşullarına göre uygun değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSKORT92513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MEPET PETROL

Milli Emlak'tan 10 yıl vade ile arsa ve üzerindeki tesisleri satın aldı. Varlıklarını güçlendiriyor

Mepet Metro Petrol, Aksaray Merkez'de bulunan 2.329 m² arsa ve üzerinde yer alan tesisleri satın aldı. Arsanın üzerinde akaryakıt istasyonu, idari bina, düğün salonu, restoran ve otel gibi yapılar bulunuyor. Milli Emlak'tan alınan taşınmazın toplam bedelinin 90.645.529 TL olduğu belirtildi.

Tapu devri henüz yapılmayan işlemin, 6.986.550 TL'si peşinat, geri kalanı da 10 yıl boyunca 10 taksit halinde ödenecek. Halihazırda dinlenme tesisi olarak kullanılan taşınmazın, şirketin faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacak. Satın alınan taşınmaz, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından belirlenen bedel üzerinden gerçekleştirildi. Alım işlemi şirketin varlık portföyüne önemli katkı sağlayacak.

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ

İtalya'da RES projesi için harekete geçti. Beklentisi projeyi 2027 yılında devreye alabilmek

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, İtalya'da

yenilenebilir enerji projeleri gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Şirket, Eterna Green isimli firmanın %100 hissesini devralarak İtalya'daki yatırım fırsatlarını değerlendirecek. İştirak yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek amacıyla İtalyan Keira Capital ile Proje Geliştirme Sözleşmesi imzaladı.

Anlaşma çerçevesinde, 57.6 MW kapasiteli Serracapriola RES projesi için İtalyan İletim Sistemi İşletmecisi Terna'ya bağlantı hakkı başvurusunda bulundu. Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2026 yılında projeye başlamayı ve 2027 yılında da devreye alarak üretime geçmeyi planlıyor.

ASELSAN

Aldığı yeni siparişi paylaştı. Yeni tip süratli çıkarma gemileri için savaş sistemleri üretecek

Aselsan, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi firması ile önemli bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma, Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri için Aselsan'ın geliştirdiği savaş sistemlerinin satışını kapsıyor. Anlaşmanın toplam tutarının 32.000.000 euro olduğu belirtildi.

Anlaşma gereğince, Aselsan, savaş sistemlerinin teslimatlarını 2025 ve 2026 yılları arasında gerçekleştirecek.

Sözleşme, Aselsan'ın savunma sanayiindeki güçlü konumunu daha da güçlendirecek. Firma, stratejik denizcilik projelerinde önemli görevler üstleniyor. Geliştirdiği savaş sistemleri, Yeni Tip Süratli Çıkarma Gemileri'nin operasyonel kabiliyetlerini artırırken ulusal güvenliğe destek sağlıyor.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI

Riyad'da geçekleştirilecek projede yer alacak. Çelik yapıların taşınması işlerini gerçekleştirecek

Hareket Proje Taşımacılığı, ENG Metal Yapıilebir sözleşme imzaladı. Anlaşma, Riyad'da inşa edilecek tema parkı projesi içindeki Formula 1 Pisti ile ilgili olduğubelirtildi. Sözleşme kapsamında, sahadaki montajı ENG Metal Yapı'ya ait olan 45.000 tonluk çelik yapı elemanlarının kaldırmave taşınması hizmeti Hareket Proje Taşımacılığı tarafından yerine getirilecek.

Projenin 12 ay süreceği ve bu zaman diliminde yapılacak çalışmaların toplam bedelinin 10.500.000 dolar olacağı belirtildi. Geçtiğimiz mayıs ayından itibaren borsada işlem görmeye başlayan şirket, 2024'ün ilk çeyreğinde gelirlerini düşürürken dönem sonunda zarar açıkladı. Firmanın gelirlerini büyütebilmesi önemli.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR

Yenimahalle'deki inşaat çalışması devam ediyor. Bir blokta çalışma var. Üç blok tamamlandı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar, projeleriyleilgili songelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Şirket, Ceceli Demir ve Emek Boru ile imzaladığıkat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaatsözleşmesi kapsamında, ASO 2. ve 3. OSB'de yer alan fabrikabinasının inşaatının tamamlanarak yapı kullanım belgesini aldığınıdaha önce duyurmuştu.

Öte yandan Ankara Yenimahalle'deki arsa üzerinde inşaat çalışması devam ediyor. Projenin B, Cve D blokları tamamen bitirildi.

A blokun ise dış cepheve elektrikişleri devam ediyor. Eylül 2023'te fiyatı 14,39 TL'ye kadar yükselen hisse, sonrasındagelensatışlarla geriledi. Şirket, 2024'ün ilkçeyreğinde gelirlerini artırırken dönem sonunda zarar açıkladı.