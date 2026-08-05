Sanayi rekabetçiliğini yeniden şekillendiren 6 dönüşüm

Dünya sanayisinde rekabet tek tek teknolojilerle değil; talebi, finansmanı, altyapıyı ve standartları aynı sistem içinde buluşturabilen ülkeler arasında yaşanıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun yeni analizi, Asya-Pasifik’te başlayan bu dönüşümün Türkiye için de önemli mesajlar içerdiğini gösteriyor: Yeni sanayi yarışında kazananı fabrikalar değil, ekosistemler

belirleyecek.

Küresel rekabetin, maliyet avantajından çok dayanıklılık, düşük karbon ve entegre değer zincirleri etrafında yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Temiz enerjiye erişim, düşük karbonlu üretim, ortak standartlar, finansman ve bölgesel değer zincirleri, sanayi rekabetinin yeni yapı taşları haline geliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun son analizi, bu dönüşümün en belirgin şekilde Asya- Pasifik’te yaşandığını ve küresel sanayinin geleceğinin burada şekillendiğini ortaya koyuyor. Hem küresel imalat sanayi katma değerinin, hem de sera gazı emisyonlarının yarısından fazlasını oluşturan bölge, sanayinin geleceğinin laboratuvarına dönüşmüş durumda. Talep yaratma, bölgesel sanayi ekosistemleri ve koordineli finansman, Asya-Pasifik’te sanayi dönüşümünün temel unsurları haline geliyor. Sanayide rekabet gücünü belirleyen 6 dönüşüm başlığı Türkiye açısından da önemli mesajlar içeriyor.

1. SANAYİ REKABETÇİLİĞİ, UYUM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖNÜNE GEÇİYOR

İklim politikaları ile sanayi politikaları arasındaki ayrım giderek ortadan kalkıyor. Karbon performansı satın alma kararlarının, yatırım stratejilerinin ve uluslararası ticaretin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Sanayinin karbonsuzlaşması, doğrudan rekabet gücüyle ilişkilendiriliyor. Hükümetler ve şirketler artık karbonsuzlaşmayı yalnızca bir düzenleyici zorunluluk olarak değil; ihracat rekabeti, sanayi dayanıklılığı ve uzun vadeli büyümenin itici gücü olarak görüyor. Kore Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği Komisyonu Eş Başkanı Chang-Hoon Lee’nin “Bugün Kore’de iklim politikası ile sanayi politikası arasındaki ayrım neredeyse tamamen ortadan kalktı” sözleri bu yaklaşımı özetliyor.

2. BÖLGESEL SANAYİ EKOSİSTEMLERİ

YENİ UYGULAMA MODELİ OLUYOR

Sanayi dönüşümü giderek daha fazla bölgesel ölçekte gerçekleşiyor. Çelik, kritik mineraller, kimyasallar ve temiz yakıtlar gibi sektörlerin tedarik zincirleri zaten birçok ülkeye yayılmış durumda. Bu nedenle rekabet avantajı artık üreticileri, imalatçıları, lojistik şirketlerini, finans kuruluşlarını ve alıcıları sınır ötesinde birbirine bağlayan bölgesel sanayi ekosistemlerine dayanıyor. Avustralya-Doğu Asya Yeşil Demir Koridoru ve ASEAN Döngüsel Ekonomi Çerçevesi gibi girişimler bunun örnekleri arasında yer alıyor. Hükümetler tek tek projeleri koordine etmek yerine altyapıyı, standartları, sertifikasyon sistemlerini ve talebi bölgesel değer zincirleri boyunca uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Böylece daha büyük ve yatırım yapılabilir sanayi sistemleri oluşturuluyor. Yeşil hidrojen ve diğer “yeşil moleküller” gibi alanlarda ortak standartlar ve sertifikasyon sistemleri, piyasa parçalanmasını azaltırken yatırımcı güvenini artırıyor. Indorama Ventures Sürdürülebilirlik Direktörü Anthony Watanabe, “Düşük karbonlu bir dünyaya giden yol Asya-Pasifik’ten geçiyor. Bölge döngüselliği ölçeklendirebilirse, dünyanın ihtiyaç duyduğu sera gazı azaltımının yüzde 25’ine kadarını sağlayabilir” yorumunu yapıyor.

3. TALEP OLUŞTURMAK BÜYÜK ZORLUK

Teknoloji tek başına pazar yaratmıyor. Emisyon azaltımı zor sektörlerde üreticiler, alıcı garantisi olmadan yatırım yapmak istemiyor. Alıcılar ise güvenilir arz oluşmadan satın alma taahhüdünde bulunmuyor. Bu koordinasyon eksikliği yatırımları geciktiriyor. Bu nedenle kamu alımları, ön alım taahhütleri, şirket satın alma konsorsiyumları ve uzun vadeli tedarik anlaşmaları sanayi politikalarının en önemli araçlarından biri haline geliyor. Amaç yalnızca teknolojiyi geliştirmek değil; bu teknolojilerin büyük ölçekte uygulanabileceği pazarları oluşturmak. Hyundai Motor Başkan Yardımcısı Hyeonsook Heo’nun yorumunda olduğu gibi: “Karbon ve döngüsellik kriterleri artık satın alma kararlarının ayrılmaz parçası haline geliyor.”

4. DÖNGÜSELLİK SANAYİ STRATEJİSİNE DÖNÜŞÜYOR

Artan tedarik zinciri riskleri, jeopolitik belirsizlikler ve hammadde fiyatlarındaki oynaklık karşısında döngüsellik, proaktif sanayi politikalarının vazgeçilmez unsuru haline geliyor. Haziran 2026’da Güney Kore’nin açıkladığı “Döngüsel Ekonomi Lider Şirketler ve Sanayi Bölgeleri Programı”, LG Electronics, POSCO ve Hyundai Steel’in de aralarında bulunduğu 16 şirketle birlikte bu yaklaşımın somut örneklerinden biri oldu. Bu gelişme, döngüselliğin çevre politikası olmaktan çıkıp temel sanayi stratejisine dönüştüğünü gösteriyor. Kamu politikalarının da bu dönüşümü desteklemesi, karbonsuzlaşma ile döngüselliğin birlikte teşvik edilmesi gerekiyor. Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakan Yardımcısı Kum Hanseung, “Döngüsellik politikaları, çelik ve çimento gibi temel ihracat ürünlerimizin karbon emisyonlarını azaltabilir” diyor.

5. SANAYİ EKOSİSTEMLERİNİ DESTEKLEMELİ

Bugüne kadar kamu finansmanı düşük karbonlu ve döngüsel teknolojilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Ancak bundan sonraki aşamada finansmanın, kanıtlanmış çözümleri ölçeklendirecek sanayi ekosistemlerini desteklemesi gerekiyor. Bunun için vakıfl arın, kalkınma finans kuruluşlarının, ticari bankaların ve kamu fonlarının birlikte hareket etmesi gerekiyor. Aynı zamanda yatırım araçlarının standartlaştırılması ve gelişmekte olan ülkeler ile KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması büyük önem taşıyor. Karma finansman modelleri, imtiyazlı sermaye ve yeni risk paylaşım mekanizmalarının bu süreçte kritik rol üstlenmesi bekleniyor.

6. SANAYİ DÖNÜŞÜMÜNÜN BAŞARISI KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNE BAĞLI

WEF analizi, “sanayi dönüşümü esasen bir koordinasyon meselesidir” diyor. Hükümetler öngörülebilir politikalar oluşturur. Sanayi üretimi ölçeklendirir ve talep yaratır. Finans kuruluşları sermayeyi harekete geçirir. Uluslararası kuruluşlar ise bölgesel iş birliğini kolaylaştırır ve ortak standartların oluşmasını sağlar. Tek başına hiçbir aktör rekabetçi sanayi sistemleri kuramaz. Küresel Yeşil Büyüme Enstitüsü (GGGI) İcra Direktörü Sang-hyup Kim’in mesajı çok önemli: “Başarılı bir sanayi dönüşümü için hızlı inovasyona ve büyük ölçekli iş birliğine ihtiyacımız var.