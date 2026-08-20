Sanayici büyümeyi değil hayatta kalmayı seçiyor

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Eskişehir'in 2025 ihracatı yaklaşık 4,8 milyar dolara çıktı. Eskişehir'in ihracatının yüzde 30'dan fazlasının orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyor. Bu oranın Türkiye'deki ortalaması yaklaşık yüzde 4 civarında.

Eskişehir'in üretimin niteliği bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde bir sanayi yapısı var.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) kısa bir süre önce üyeleri arasında 2026 yılının ikinci yarısı ile ilgili ekonomi beklenti anketi yaptı!

Anket sonuçları pek iç açıcı değil…

Ankette sanayicilere yöneltilen sorulardan birisi şöyle:

-2026 yılının ikinci yarısında Türkiye ekonomisinde çözülmesi gereken öncelikli sorun alanları nelerdir?

Sanayicilerin yüzde 17’si yüksek faiz ve finansmana erişim, yüzde 16’sı döviz kurundaki baskı ve yüzde 15’i enflasyon yanıtını veriyor. Yüzde 13’ü girdi maliyetlerindeki artışı yüzde 12’si ise Adalet ve hukuk sistemini öncelikli çözülmesi gereken sorun alanları olarak belirtiyor.

Anketteki bir başka soru ise “Şirketleri bekleyen başlıca sorunların” neler olduğu yönünde…

Sanayicilerin yüzde 14’ü yüksek enflasyon, yüzde 13’ü iç piyasalardaki daralma yüzde 12’si finansmana erişime yaşanan zorluklar ve yine yüzde 12’si döviz kurlarının istenilen seviyede olmaması olduğunu belirtiyor.

Sanayicilerin yüzde 87’si 2026’nın kalan bölümünde yatırım yapmayı planlamıyor…

Yatırım planı olanların yüzde 27’si verimliliğe, yüzde 16’sı AR-GE’ye yüzde 16’sı dijital dönüşüme yüzde 13’ü ise yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmayı düşünüyor…

-Neden yatırım planınız yok? Sorusuna sanayicilerin yüzde 41’i “yatırım ortamı yok” yanıtını veriyor. Yüzde 33’ü finansman koşullarının uygun olmamasını gösterirken, katılımcıların yüzde 14’ü ise hukuk sistemini işaret ediyor!

Ankette yer alan sorulardan biri de şu şekilde:

-2026 yılının ikinci yarısında firma karlılığına yönelik ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Sanayicilerin yüzde 27’si maliyet azaltmaya gideceklerini söylerken ve yüzde 18’i küçülmeye gideceklerini söylüyor.

Eskişehirli sanayicilerin yüzde 76’sı 2026 yılının ikinci bölümünde kendi işletmesinde mevcudu korumayı yeterli bulurken yüzde 19’u küçülmeye gideceğini söylüyor. Büyüme planları yapanların oranı sadece yüzde 5…

Bir başka sonuç…

Sanayicilerin yüzde 61’i karlılıklarının azalacağını, yüzde 30’u aynı kalacağını ve yüzde 9’u artacağını tahmin ediyor…

Sanayicinin yüzde 51’i 2026 yılının ikinci yarısı için enflasyon beklentisi yüzde 30-40 arasında kalacağı yönünde. Sanayicilerin yüzde 22’si ise yüzde 40 ve üzerinde olacağını tahmin ediyor…

Anket sonucuna göre işletmeler yatırımda temkinli davranırken verimlilik ve maliyet azaltmaya yönelecek! Sanayiciler üretiyor ama buna rağmen küçülmeyi tercih edenlerin sayısı da oldukça fazla…

Eskişehir Türkiye’nin ortalamasını verdiği gibi aynı zamanda Türkiye’nin de özeti!