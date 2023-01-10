Sanayici start-up’ları keşfediyor

EKONOMİ gazetesi olarak 30 büromuz ve yüzlerce habercimizle Anadolu’daki yeni uyanışa tanık oluyor, nitelik sıçraması diyebileceğimiz bu dinamizmi, okurlarımıza aktarıyoruz. Peki, nedir nitelik sıçraması? En bariz özellik yeni girişimlerle yüksek büyüme ivmesi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile sohbetimizde sanayicinin yenilenme, hız kazanma ve rekabet avantajını konuştuk. Bahçıvan; “her sene daha da artacak” diyor; “belirli bir kesim, başka türlü rekabet edemeyeceğini görüyor. Bunu çok net hissediyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Peki, bu ihtiyaç neden ortaya çıkıyor? “dünya pazarlarına çıktıkça, dünya pazarlarındaki ihracatın ayakta durmasının yolunun neler olduğunu değerlendirdiğiniz zaman, zaten şartlar seni daha farklı bir üretim bakış açısına, daha farklı bir teknolojiyi kullanma aşamasına getiriyor.”

ENTELEKTÜEL SANAYİCİ AKLI DEVREDE

Bahçıvan’a göre rekabetin yeni yüzü, bunu zaten zorunlu kılıyor; “teknoloji üreten şirketlerle, teknoloji üreten start-up’larla daha yakın olma ihtiyacı; onları bünyelerine daha çok katmaya yöneltiyor. Rekabetin koşullarının değiştiğini gören bir entelektüel sanayici aklı, İstanbul’da da kendisini göstermeye başlıyor.

Herkes mi? Henüz değil… Erdal Bahçıvan’ın tespiti şöyle; “Ama tabii herkes için bu geçerli mi dersen, herkes için geçerli diyemeyiz tabii. Yani hâlâ daha eski alışkanlıklarla devam etmek isteyen ve ne yazık ki kaynaklarını hâlâ daha oraya, ‘yani isim vermeyelim de’, yığan belli kesimler de var.”

İKİ SORU İKİ CEVAP

Önümüzdeki dönem, yüksek teknolojili üretim mücadelesi olur mu?

“Öyle görünüyor. Yani teknolojinin ve niteliğin bu kadar rekabet koşullarını zorladığı bir dünyada üretim tarafında bunu yeteri kadar önemsemeyen, hâlâ daha o eski alışkanlıkları sürdürme noktasında olanlar da o büyük gerçeği görüp de insana ve teknolojiye değer vererek üretimlerinin değiştirmeye çalışanların, rekabette zaten ayrıştığını göreceğiz.”

Talepler nerede yoğunlaşıyor?

“Yüksek teknolojide yoğunlaşıyor. Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz.”

NOT

REKABETİN YENİ KURAL KOYUCUSU; GENÇ GİRİŞİMLERLE BÜYÜME

Dünya, bir yandan enflasyonla mücadele ederken diğer yanda durgunluğun pençesinden yüksek ve nitelikli büyüme çıkarma gayretinde… Türkiye ise taşıdığı potansiyeline varabilmek için farklı bir uyanışı yaşıyor. Tam da bu noktada gözler; Türk sanayicisinin teknolojiye yaklaşımındaki değişimde…

İSO, sanayimizin amiral gemisi olarak, bünyesindeki sanayicilerle bu değişimi tetikleyebilme gücüne sahip… Yüksek teknolojili üretim, katma değerli ihracat ve küresel arenada daha iyi bir yer edinme gayretimiz… Start-up’larla birleşme…

Yeni girişimler için artık fırsat çok daha büyük. Zira bir yanda teknoloji gelişiyor. Bir yanda büyük şirketler agresif büyümek için farklı alanlara yöneliyor. Girişimci ruhu canlı tutun, fikirlerinizi hayata geçirin çünkü bunun iklimi doğuyor.