Sanayide büyükler ortalama %7 küçükler ise %267 yükseldi

%10,42 yükseldi. Sanayi Endeksi’ne dahil 10 büyük sanayi şirketi aynı sürede endeksin performansının üzerine çıkarak %13 yükseliş kaydetti. Öte yandan endeks kapsamındaki küçüklerin ortalama çıkışı %267’yi buldu.

BIST Sanayi Endeksi’ne dahil hisselerden en yüksek performans sergileyen ilk 10 hisse küçükler arasından çıktı. Performansları %156 ile %625 arasında değişirken en fazla kazandıran 10 hissenin sekizi Ana Pazar’da yer alıyor. Listenin ilk sırasında Emek Elektrik yıllık %625 yükseliş ile dikkat çekiyor. Ardından gelen Efor Çay’ın yıllık getiri oranı %353. Emek Elektrik’te gözlenen yüksek volatilite nedeniyle brüt takas, kredili alım, açığa satış ve emir paketi, Efor Çay’da ise kredili alım ve açığa satış tedbirleri devrede.

Sanayi Endeksi’nde yer alan ve hızlı çıkışları ile dikkat çeken 10 hissenin çarpanlarının yüksek olması dikkat çekiyor. Bu şirketlerden Emek Elektrik’in F/K oranı 1.703 olurken Efor Çay için oran 188,29 oldu. On hissenin F/K ortalaması ise 296 seviyesinde. Çarpanlar da spekülatif beklentiye işaret ediyor. Sanayi Endeksi’nin büyüklerinden Ford Otosan ilk sırada yer alıyor. Onu sırasıyla Tüpraş ve Ereğli takip ediyor. Geride kalan bir yılda büyüklerin yükselişi sınırlı kaldı. En büyük piyasa değerine sahip Ford yıllık %15,89 performans sergilerken Tüpraş %16,37 ve Ereğli %18,73 yükseliş kaydetti. Bununla birlikte daha dengeli performans sergileyenlerin de olduğu gözleniyor. Bunlardan son bir yılda Astor Enerji %43,29 ve, Oyak Çimento %23,74 prim yaptı.

ZEYNEP'E SOR

BIST TEMETTÜ MÜ, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Mİ?

BIST Temettü; nakit akışı, güven, istikrar, şirket disiplini, defansif yatırım imkanı. Sınırlı büyüme, yanıltıcılık riski, süreklilik riski, vergi yükü.

BIST Sürdürülebilirlik; kurumsallık, uzun vadeli, yabancı ilgisi, gelecek odaklı. Sınırlı kapsam, ölçümleme zorluğu, çeşitliliği azaltma, vade uyumsuzluğu.

Kârı satışlarının üzerine çıktı. Bunda iştiraklerinin olumlu performansının etkisi var

Borusan Pazarlama nasıl oluyor da gelirlerinden daha fazla kâr açıklayabiliyor? / Naci Tektaş

Naci, Borusan Pazarlama altı aylık mali tablolarına göre 89,7 milyon TL satış geliri elde etti. Brüt kârı da satış geliri ile eşit seviyede bulunuyor. Ancak genel yönetim giderleri 107,5 milyon TL’ye ulaşınca esas faaliyetlerden ötürü zarara döndü. Buna rağmen dönem sonunda 768,7 milyon TL net kâr oluşmasında Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların gelirlerinden elde edilen 666,8 milyon TL’lik pay etkili oldu. Ayrıca 117 milyon TL’lik ertelenen vergi kalemindeki tutarın da net kârı desteklediğini not etmek gerekiyor. Bu itibarla kârlılığı, doğrudan satışlardan değil, portföydeki iştiraklerin performansına dayalı olarak gerçekleşti.

Son bir yıldır yatay hareket ediyor. Çıkış için sadece kâr artışı yetmez. Gelir de büyümeli

Europower Enerji bir yıldır yatayda ve iki yıldır düşüş trendinde. Bunun sonu nedir? / Mutlu Akdemir

Mutlu, Europower Enerji’nin altı aylık verilerine göre satış gelirleri yıllık bazda %8 gerilerken, brüt kâr %26 ve esas faaliyet kârı %35 azaldı. Net dönem kârı ise baz etkisiyle %140 artarak 216 milyon TL’ye ulaştı. Ancak bu kârlılık artışı, faaliyet performansındaki düşüşe rağmen, önceki yılın zayıf kârına göre gerçekleştiği için henüz kalıcı toparlanma sinyali vermiyor. Net parasal kayıplar da yüksek kalmaya devam ediyor. Buna rağmen hissenin F/K oranı 48 seviyesinde kalmış durumda. Bu da fiyatın hâlâ geçmiş beklentilerle kıyaslandığını gösteriyor. Düşüşün sonlanması için sadece kâr artışı değil, aynı zamanda gelir büyümesi de gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

GZH fonu, temiz enerji hedefi yle 6 ayda %34 getiri yazdı

Garanti Portföy’ün yönettiği Temiz Enerji Değişken Fon (GZH), yenilenebilir ve alternatif enerji teknolojilerine odaklanıyor. Portföyünün %55,24’ü yabancı hisselere, %23,06’sı yerli hisselere, %12,79’u para piyasası araçlarına ayrılmış durumda. Ford Otosan, Turkcell, Galata Wind ve Arçelik gibi şirketlere yapılan yatırımlar öne çıkıyor. 107,5 milyon TL büyüklüğe ulaşan fon, 3.208 yatırımcıya sahip. GZH son 6 ayda %34,17 oranında yükseliş kaydederken yıllık getirisi ise %22,68 ile sınırlı kaldı. Volatilitesinin yüksek (%18,91) olması, yüksek risk alabilen yatırımcılar için daha uygun bir seçenek haline getiriyor. Fonun ivmesinin yükseldiği marttan bu yana güçlü bir nakit girişi yaşanmazken, ağustosta 7,9 milyon TL giriş gözlendi. Temiz enerji trendinden getiri elde etmek isteyenlere hitap ediyor.

TAHVİL

Huzur Faktoring, TLREF+%4 faizden bono ihraç etti

yatırımcılara 03.09.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 60.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 02.09.2026 olacak.

TLREF+%4 YILLIK FAİZ

3 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,91 seviyesinde bulunuyor. Huzur Faktoring’in çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFHZRF92610 ISIN kodu ile işlem görecek.

GÜNDOĞDU GIDA

Dilimlenmiş burger peyniri üretecek. 2,5 milyon dolarlık yatırım özkaynaklardan karşılanıyor

Gündoğdu Gıda, ürün portföyünü genişletmek amacıyla dilimlenebilir işlenmiş peynir (burger peyniri) üretimine yönelik entegre üretim hattı kuruyor. Yurt dışından sipariş edilen makineler için yaklaşık 2,5 milyon dolarlık yatırıma gidilecek. Finansman ise özkaynaklarından karşılanıyor. Yeni hat 2026 yılı içinde devreye girecek. İşlenmiş peynir pazarı, özellikle hızlı tüketim ürünleri ve hazır gıda sektöründeki büyüme ile dikkat çekiyor. Burger peyniri gibi dilimlenebilir ürünler, hem ev tüketiminde hem de restoran zincirlerinde talep görüyor. Artan fast food kültürü ve gıda perakendeciliğinde çeşitlilik ihtiyacı, bu segmentteki yatırımları cazip hale getiriyor. Gündoğdu Gıda’nın bu yatırımı, kapasite artışının yanında rekabet avantajını da güçlendirecek.

KAREL ELEKTRONİK

Mali yapısını güçlendirmek istiyor. Tahsisli sermaye artırımı alternatif seçenek olarak masada

Karel Elektronik, finansal yapısını güçlendirmek ve özsermaye ile yükümlülük dengesini iyileştirmek amacıyla alternatif finansman yöntemlerini değerlendirmeye aldığını duyurdu. Bu kapsamda, sermayesini halka arz etmeksizin tahsisli satış yöntemiyle artırmasının da gündemde olduğunu belirtti. Şirket, yapacağı değerlendirmenin sonucuna göre ilerleyen süreçte açıklamada bulunacak. Tahsisli sermaye artırımı, şirketlerin belirli bir yatırımcı grubu ya da ortağına doğrudan hisse satışı yaparak özkaynağı güçlendirme imkân veriyor. Yöntem, halka arz sürecine kıyasla daha hızlı olması ve acil finansman ihtiyacına cevap vermesi açısından tercih edilebilmekte. Firmaların başvurduğu bu yöntem, nakit ihtiyacının giderilmesinde alternatif seçeneklerden biri.

PANELSAN

Poliüretanın hammaddesi için yeni bir şirket kurdu. Kurulan firmaya yarı oranda ortak oldu

Panelsan, %50 ortaklıkla katıldığı IPS Kimya’nın kuruluşunu tamamladığını duyurdu. 5 milyon TL sermayeli yeni şirketin sicil müdürlüğündeki tescil işlemleri gerçekleşti. IPS Kimya, inşaat, beyaz eşya, otomotiv ve mobilya gibi birçok sektörde kullanılan poliüretan hammaddesinin üretimini gerçekleştirecek. Poliüretan, yüksek ısı yalıtımı ve dayanıklılığıyla öne çıkan bir yapıya sahip. Ürün sandviç panellerden beyaz eşyaya kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Panelsan da kendi sandviç panel üretiminde aynı hammaddeyi kullanıyor. Türkiye’de inşaat ve sanayi sektörlerindeki büyüme, bu hammaddenin talebini artırıyor. Üretimde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli hammaddeye yönelim, Panelsan açısından hem maliyet avantajı hem de tedarik güvenliğine olanak tanıyacak.