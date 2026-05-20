Sanayide kârlılık hızla geriledi hisse fiyatı üç yıl öncesine gitti

Son üç yılda yüksek özvarlık kârlılıklarıyla öne çıkan sanayi şirketleri 2026'nın ilk çeyreğinde adeta stres testinden geçiyor. Yüzde 56 özvarlık kârlılığı ortalamasına sahip Limak Doğu’nun %0,13’e inmesi veya Türk Traktör’ün eksiye savrulması yatırımcısına hangi mesajı veriyor?

Sanayi şirketlerinin ilk çeyrek bilançolarını inceleyenler, özvarlık kârlılıklarındaki sert düşüşe bakarak çarkların durduğunu düşünebilir. Oysaki tabloda gözlenen daralma kalıcı bir sorundan ziyade bir stres testi niteliğinde. Üç yıllık ortalaması %45,80 olan Ford Otosan'ın tek bir çeyrekte %3,80›e gerilemesi veya Türk Traktör’ün %8,19 ile eksiye düşmesi, üretim gücünü kalıcı kaybetmelerinden ziyade, daralan piyasadan kaynaklı vites küçülttüklerini işaret ediyor. Panikle hareket edip geçici dönemi çöküş sananların aksine, finansal döngüleri doğru okuyanlar bu testten büyüyerek çıkacaktır.

Ortalaması yüksek olanlar

Limak Doğu Anadolu, geçen üç yılda özvarlık kârlılığı ortalaması %56,21 ile ilk sırada yer aldı. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinde oran %0,13’e geriledi. Üç aylık dönemde gelirini %18, esas faaliyet kârını %51 ve dönem sonu kârını %97 gibi oldukça ciddi oranda geriletti. Firma, daralan kârlılığa rağmen hisse başına 2 TL olmak üzere toplamda 1 milyar TL temettü veriyor.

Ford Otosan %45,80 ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Ancak bu şirket de 2026’nın ilk çeyreğinde özvarlık kârlılığını %3,80’e düşürdü. Geçen yıl zor bir dönem geçiren Ford, 2026’nın üç aylık döneminde de küçülmesini sürdürdü. Gelirini %9, esas faaliyet kârını %51, dönem sonu kârını %35 geriletti. Hissenin fiyatı Mart 2024 seviyelerinde.

Özvarlık kârlılığı eksiye dönenler

Tabloda yer alan sanayi şirketlerinden Türk Traktör, Bülbüloğlu Vinç ve Yaprak Süt yılın ilk çeyreğinde özvarlık kârlılığını eksiye düşüren üç şirket oldu. Türk Traktör gelirini %40 gibi hayli yüksek oranda gerileterek 10,5 milyar TL’ye indirdi. Dönem sonunda ise 1,28 milyar TL zarar açıkladı. Hissenin fiyatı Temmuz 2023 seviyelerinde işlem görüyor.

ZEYNEP'E SOR

SEPET KARŞILIĞI MI, HEDEF KAZANÇ MI?

Sepet karşılığı; gerçekçi ölçüm, enflasyon kalkanı, denge, derinlik, bağımsız duruş. Hesap karmaşası, baskı, güç hedef, daraltıcılık, bağımlılık.

Hedef kazanç; odaklanma, çıkış kolaylığı, yüksek motivasyon, bireysel planlama, konfor. Enflasyon tuzağı, duygusal bekleyiş, gerçeklik yanılgısı.

Nisan ayındaki ihracat büyümesi iç pazardaki derin kaybı karşılamaya yetmese de olumlu

Türk Traktör içerde kan kaybederken ihracatla toparlama olasılığı var mı? ● Hasan Solak

Hasan, Türk Traktör’ün nisanda yurt dışı satışlarını %35,6 artırarak 1.207 adede çıkarması, döviz girdisi sağlaması ve operasyonel riskleri dağıtması adına önemli değerlendirmeli. Ancak bu artışın tek başına şirketi hızla yeniden kâra geçireceğini düşünmek fazla iyimser bir beklenti olur. Zira aynı ayda yurt içi satışlardaki %47,2’lik düşüş satış sıkıntısının devam ettiğini söylüyor. Yılın ilk çeyreğinde geliri %40 erirken dönem sonunda 1,28 milyar TL zarar yazması ihracat adetlerindeki toparlanmayı umut verici kılsa da daha fazlasını gerektiriyor.

Gelir çeşitliliği için yurt dışında projeleri yönlendirecek özel amaçlı şirket kuruyor

Akiş GYO’nun özel amaçlı bir şirket kuracağını açıklamasındaki gizli mesaj nedir? ● Fatih Bilek

Fatih, Akiş GYO aldığı kararla Akiş Global Gayrimenkul adıyla %100 bağlı iştirak şeklinde yeni bir şirket kuracak olmasını uluslararası yatırımların habercisi olarak okumak yanlış olmaz. İştirakin sadece yurt dışındaki gayrimenkullere, projelere ve fonlara yatırım yapmak amacıyla özel amaçlı kurulacak olması, iç piyasadaki makroekonomik dalgalanmalardan ve kur riskinden korunmak amacıyla rotanın döviz bazlı getiri yaratacak küresel pazarlara çevrildiğini gösteriyor. Ancak açıklamada hedefl enen projeler veya fonlar hakkında ek bilgi verilmedi.

YATIRIM FONLARI

NKP temettü ödeyen şirketlere yönelirken %12 ile endeksin gerisinde kaldı

Neo Portföy’ün yönettiği Kar Payı Ödeyen Değişken Fon (NKP), Temmuz 2025’ten bu yana işlem görüyor. Geçen süre zarfında fiyatı zayıf bir performans izledi. Bununla birlikte portföyü aralıktan bu yana aylık bazda büyüyor. Mayıs itibarıyla hacmi 173,4 milyon TL’ye çıktı. Geçen süre zarfında bazen azalan bazen artan miktarda olmakla birlikte para girişleri oldu. Mayısta gelen miktar 3 milyon TL. Fondaki yatırımcı sayısı şimdilerde 3.220’de ve son üç aydır benzer seviyelerde bulunuyor. NKP, küresel ve yerel piyasada yüksek temettü ödeyen şirketlerin paylarında pozisyon alıyor. Portföyün %66’sı yabancı hisselerden %16,67’si yerli hisselerden oluşuyor. Henüz bir yılını doldurmayan fon, son altı ayda %12,17 getiri sağladı. Aynı sürede BIST 100 Endeksi %31,14 yükseliş kaydetti. NKP, endeksin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası, piyasadan %34,92 bileşik faizle 500 milyon TL borçlandı

Aktif Yatırım Bankası, 18.05.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %41, bileşik faizi ise %34,92 olarak belirlendi. 729 gün vadeli tahvilin vadeye isabet eden faizi %81,89 düzeyinde. Tahvilin vade başlangıç tarihi 18.05.2026, itfa tarihi 16.05.2028 olarak açıklandı. 18 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bankanın verdiği %41 basit faiz oranı, TLREF’in 1,01 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, bankanın uzun vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Tahvil, piyasada TRSAKYB52825 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Ebebek nisandan itibaren artan ivmeyle yukarı yöneldi. Fonların payı hızlı arttı

Ebebek’de fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %17,92 ile toplamda 485,7 bin lot artırarak 3,20 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 22’den 30’a çıktı. YHK fonu 250 bin lot ile en fazla alımı yaparken, TCD 121 bin lot ile en çok satışı gerçekleştiren fon oldu. Hisse hakkında bugüne kadar 5 aracı kurum öneride bulunurken 2 aracı kurum model portföyüne dahil etti. En yüksek hedef fiyat önerisini Marbaş Yatırım 136 TL ile verdi. En düşük beklenti 92 TL ile Ünlü Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SDT UZAY VE SAVUNMA

Üç günde üç ayrı anlaşmayla 12 milyon dolarlık sipariş aldı. Üç aylık gelirini aştı

SDT Uzay, yurt içi müşterileriyle peş peşe üç ayrı anlaşma imzaladı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile 5G sinyal karıştırma sistemleri, diğer kurumsal müşterilerle ise savunma sistemleri alanında yaptığı sözleşmelerin toplam bedeli yaklaşık 12 milyon dolara ulaştı. Tutar yaklaşık 546 milyon TL’ye denk gelirken, üç anlaşmayla ilk çeyrekte gerçekleştirdiği 506,8 milyon TL’nin üzerine çıkmayı başardı. Savunma sanayisi gibi özel ve yüksek mühendislik gerektiren alanlarda, kamu kurumları ve büyük ana yüklenicilerle uzun vadeli anlaşmalara gitmesi ciro kalitesini güçlendiriyor.

KİLER HOLDİNG

Suudi Arabistan pazarına yöneldi. Riyad’da şirket kurarak inşaat işleri yürütecek

Kiler Holding, uluslararası projelerde yer almak amacıyla Suudi Arabistan’da %100 bağlı ortaklığı Kiler Construction şirketini kurma kararı aldı. Başlangıç sermayesi 500 bin riyal olarak belirlenen şirketin bölgede konut, ticari alan, altyapı ve müteahhitlik faaliyetleri yürüteceği belirtildi. Şirket, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki tecrübesini yatırım iştahı yüksek bir uluslararası pazara taşımak için resmi adımı atmış oldu. Gayrimenkul sektöründe gelirleri coğrafi olarak çeşitlendirmek, iç piyasadaki dalgalanmalara karşı tedbir niteliği taşıyacak.

İZMİR DEMİR ÇELİK

İştirakini borsaya açmak için süreci başlattı. Kendisi de halka arzda pay satacak

İzmir Demir Çelik, %99,81 oranındaki bağlı ortaklığı İDÇ Liman İşletmeleri’nin halka arzı için SPK ve Borsa İstanbul’a resmi başvurusunu yaptı. Planlanan halka arz kapsamında 10 milyon hisse sermaye artırımı, 30 milyon pay da ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon adet hisse halka arz edilecek. Sanayi şirketlerinin bünyesinde yer alan liman ve lojistik tesisleri, genellikle konsolide bilanço içinde gerçek değerini yansıtamaz. Bu varlıkları halka arz etmek kendi değerini bulmasını sağlar. İzmir Demir Çelik ilk çeyrekte gelirini %17 düşürürken 547,6 milyon TL zarar yazdı.