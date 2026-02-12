Sanayide vaziyet

Sanayicilerin şikayetlerinin 2026’da da süreceği ortada. Tabii, bunu söylerken uygulanan programın ‘pat’ diye 2026’da rafa kaldırılmayacağını varsayıyorum.

Sanayi üretimi bütün 2025 boyunca yatay seyretmiş. Endeks değerleri 109,3 ile 110 arasında kalmış; oynamamış.

Salı günü 2025’in tümünün sanayi üretim gerçekleşmesini öğrendik. ‘Kuru’ değerler şöyle: 2025’te bir yıl öncesine kıyasla sanayi üretimi yüzde 2,6 arttı. Frekansı artırıp çeyrek dönemlik değişime bakınca ise dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla artışın yüzde 0,1 olduğu anlaşılıyor.

Azıcık daha yüzeyin altına inilince saptananlar şunlar: Sanayi üretimi bütün 2025 boyunca yatay seyretmiş. Endeks değerleri 109,3 ile 110 arasında kalmış; oynamamış. Üretimin endeks değerlerini çeyrek dönemlik enflasyonla karşılaştırınca ortaya çıkan resim çarpıcı. Çeyrek dönemlik (mevsim etkisinden arınmış) enflasyon yüzde 6,3 ile 7,7 arasında hareket etmiş. Yüzde 6,3 son çeyreğin enflasyonu. Ocak enflasyonu da dahil edilirse aslında son üç ayın enflasyon ortalaması yüzde 6,3’ün üzerinde; 7 civarında. Çeyreklik enflasyon da neredeyse sabit kalmış. Bu durum Grafik 1’de gösteriliyor (grafik ölçü birimlerinden etkilenmesin diye her iki değişkenin de logaritması yatay eksende yer alıyor).

Üretimde son çeyrekte küçük bir kıpırdanma var

İkinci grafikte ise sanayi üretiminin çeyrek dönemlik artış oranları çeyreklik TÜFE ve çekirdek enflasyon ile karşılaştırılıyor. Üç değişken de mevsim hareketlerinden arındırılmış durumda. Enflasyondaki katılık çok net biçimde görülüyor. Üretim artışı ise son çeyreğe kadar baş aşağıya gitmiş. Son çeyrekte ise çok küçük bir kıpırdanma var.

Fazla söylenecek bir şey yok aslında. Çok yüksek ocak enflasyonundan sonra göstergeler şubat enflasyonunun da yüksek çıkacağını gösteriyor. Bir yıl öncesinde şubatta gerçekleşenden de yüksek olması ihtimali var. Öyle anlaşılıyor ki enflasyon 2026’yı yüzde 25 ile tamamlarsa sevineceğiz. Öte yandan sanayicinin 2025 boyunca neden şikâyet ettiği grafiklerden net biçimde görülüyor. Bu şikayetlerin 2026’da da süreceği de ortada. Tabii, bunu söylerken uygulanan programın ‘pat’ diye 2026’da rafa kaldırılmayacağını varsayıyorum. Seçim ekonomisi beklenmedik biçimde 2026 sonlarına doğru devreye sokulursa, sanayicilerin şikayetleri bir sonraki istikrar programına kadar rafa kalkar. Bir sonraki istikrar programına kadar olduğuna göre, şikayet kutusunun kaldırıldığı rafın tozlanmaya vakti olmaz.