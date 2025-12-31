Sanayinin 171’i geride zevahiri kurtaran 66’sı

Son günlerini yaşadığımız 2025’te BIST 100 Endeksi %13,43 performans sergilerken, BIST Sanayi Endeksi’nin çıkışı %6,62’de kaldı. Yaşanan fark, sanayi hisselerinin yıl boyunca baskı altında kaldığının belirgin bir işareti olarak öne çıktı. Sanayi sektöründe yer alan 237 hisseden sadece 66’sı yılı pozitif kapatırken, 171’i değer kaybetti. Bu sürede en güçlü çıkış Altınkılıç Gıda’dan geldi. Vestel ise en fazla gerileyen hisse oldu.

Sanayide en fazla yükselenler

Altınkılıç Gıda, yıl boyunca yatayda dalgalı bir seyir izledi. Haziran 2025’te hareketlenen hisse, kasım ayında artan ivmeyle yılbaşına göre %500’e yaklaşan artış kaydetti. Şirket, ekimde önem verdiği kefir çeşidini artırdığını belirtirken, pazarı büyütme çabası dikkat çekti. Gelişmeler fiyatı desteklerken son bir aydaki yükselişte bazı fonların kârlarını realize ettiği gözlendi.

Yıl boyunca en fazla yükselen ikinci sanayi şirketi %440 ile Burçelik Vana oldu. Hisse de yıl boyunca yatayda dalgalı bir seyir izlerken ekimden itibaren hareketlendi. Arada gelen satışlara rağmen yükselişini yıl sonuna kadar sürdürdü. Dokuz aylık dönemde geliri %89 gerileyen firma, esas faaliyet ile dönem sonunda zarar açıkladı. Hisse, fiyat beklentisiyle yükseliyor.

En fazla gerileyen

Vestel, Mayıs 2024’te 107,30 TL’yi test ettikten sonra geçen sürede arada yukarı atakları olsa da sürekli geriledi. Son bir yıldaki düşüşü %59’u geçti. Dokuz aylık dönemde geliri %19 azalırken, dönem sonu zararı büyüyerek 18,3 milyar TL’ye ulaştı.

Yüzde 325 bedelsiz sermaye artırımına gitti. Kaynağı, enflasyon düzeltme farkından geliyor

Altınay Savunma’nın kârını düşürmesine rağmen bedelsiz vermesi normal mi? / Metin Keleş

Metin, geçen yıl kârını gerileten Altınay Savunma açıkladığı dokuz aylık bilançosunda da net kârını %49 düşürdü. Gerçekleştirilen %325 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını ise kârlılıktan çok özsermaye yapısını güçlendirme hedefiyle okumak gerekir. Satışları %17 artarken faaliyet ve net kârın gerilemesi, marjların zayıfladığı bir döneme işaret ediyor. Buna karşın şirketin bilançoda biriken geçmiş kaynakları, sermaye yapısını büyütmeye elverişli bir alan sunuyor. Bu tercih, kısa vadeli kâr performansından ziyade bilanço dayanıklılığını öne çıkarıyor. Kaynak ise özsermaye enflasyon düzeltme farkı ve emisyon priminden geliyor.

Yan ürün olan fındık kabuğundan sanayi girdisi üreten bir yapı sağlama çabası var

Balsu’nun fındık kabuğundan karbon üretimiyle ilgili açıklaması ne anlama geliyor? / Halil Mandacı

Halil, Balsu, fındık kabuğundan yüksek kaliteli aktif karbon üretiminin endüstriyel ölçekte gerçekleştirildiğini belirtti. Bu ifade, tarımsal yan ürünü katma değeri yüksek sanayi girdisine dönüştürmede somut aşamaya geçtiğini işaret ediyor. Fındık kabuğu bugüne kadar ağırlıklı olarak düşük ekonomik değere sahip atık olarak değerlendiriliyordu. Aktif karbon gibi ileri kullanım alanları olan bir ürüne dönüştürülmesi ise hem gelir çeşitliliği hem de sürdürülebilirlik açısından dikkat çekici bir adım anlamına geliyor. Bu yönüyle Balsu’nun fındık kabuğu gibi bir yan üründen sanayi girdisi üreten bir yapıya evrilme arayışı öne çıkıyor.

YATIRIM FONLARI

UP1 fonu altın dayalı yaklaşımla bir yılda %105 kazandırdı

Ünlü Portföy’ün yönettiği Altın Fonu (UP1), temmuzdan bu yana genişleyen bir yapıya sahip. Aralık sonu itibarıyla ivme artarken 1,2 milyar TL büyüklüğü aştı. Portföyün %23,41’i borsa yatırım fonu katılma paylarından, %20,38’i doğrudan kıymetli madenlerden, yaklaşık %29,24’ü altına dayalı kamu kira sertifikaları ve borçlanma araçlarından oluşuyor. Ay içinde fona 228,2 milyon TL nakit girişi gerçekleşti. Yatırımcı sayısı 1.478 seviyesinde bulunurken, %2,07 doluluk oranına sahip. UP1, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyat hareketlerini yakalamayı hedefliyor. Risk seviyesi 6 olup, orta yüksek risk toleransına sahip ve enflasyona karşı korunma arayan yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %104,55 ve geçen altı ayda da %51,71 getiriye ulaştı.

TAHVİL

Creditwest Faktoring, TLREF+%3,5 faizle 47 milyon TL borçlandı

Creditwest Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 29.12.2025 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 47.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+3,5 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 29.06.2026 olarak açıklandı.

TLREF+%3,5 YILLIK FAİZ

29 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %37,84 seviyesinde bulunuyor. Creditwest Faktoring’in verdiği %3,5 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için uygun bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFTPFC62611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

DOĞUŞ OTOMOTİV

Volkswagen ile Suriye pazarı için niyet mektubu imzaladı. Hızlı davranarak avantaj sağlıyor

Doğuş Otomotiv, distribütörlüğünü yürüttüğü Volkswagen A.G. ile iş birliğini yeni bir coğrafyaya taşıyor. Volkswagen markalı binek otomobillerin Suriye’deki satış ve satış sonrası servis hizmetlerinin Doğuş tarafından yürütülmesine ilişkin esasları belirleyecek anlaşma için niyet mektubu imzalandı. Yeni pazarlara giriş, satış ağı ve servis altyapısını kurmayı gerektiriyor. Satış sonrası hizmetler, otomotiv sektöründe müşteri bağlılığı ve sürdürülebilir gelir açısından önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, siyasi ve ekonomik koşulları değişken olan pazarlarda büyüme, kademeli ve kontrollü ilerlemeyi zorunlu kılıyor. Doğuş Otomotiv açısından bu niyet mektubu, bölgesel genişleme potansiyeline işaret eden bir adım olarak değerlendirilebilir.

EGE ENDÜSTRİ

Ar-Ge Merkezi statüsünü sonlandırırken çalışmalar serbest bölgede kesintisiz sürecek

Ege Endüstri, tüm faaliyetlerini serbest bölgeye taşınması dolayısıyla mevcut Ar-Ge Merkezi statüsünü sona erdireceğini açıkladı. Şirket, ocak itibarıyla mevcut dahil olduğu kanun kapsamındaki Ar-Ge Merkezi belgesinin iptali için Bakanlığa başvuruyor. Değişiklik statüyle sınırlı kalırken Ar-Ge çalışmaları, serbest bölgede kesintisiz şekilde devam edecek. Ar-Ge Merkezi statüsü, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik çeşitli vergi ve destek avantajları sağlıyor. Ancak serbest bölgelerde farklı teşvik mekanizmaları bulunduğundan, şirketler bu bölgelerde hem üretim hem de Ar-Ge süreçlerini daha entegre ve avantajlı bir yapıda sürdürebiliyor. Karar, şirketin operasyonel yapısını daha verimli hale getirme çabasının bir parçası olarak değerlendirmeli.

MONDİ TURKEY

Verimliliği zayıf kalan Gebze fabrikasını kapatıyor. Operasyonel yapısını sadeleştiriyor

Mondi Turkey, Gebze fabrikasının faaliyetlerini mart sonuna kadar sonlandıracak. Norm kadro ve verimlilik analizi sonucunda, fabrikanın mevcut ekonomik ve operasyonel koşullarının sürdürülemez olduğunu belirtti. Söz konusu tesisin kapatılmasıyla birlikte, bazı çalışanlar İzmit fabrikasına transfer edilecek. Nihai çalışan sayısıysa ilerleyen süreçte netleşecek. Gebze fabrikasının kapatılma kararı, uzun vadeli strateji doğrultusunda verimliliği artırma ve operasyonel yapıyı sadeleştirme çabasının bir parçası olarak değerlendirmeli. Kâğıt, ambalaj ve endüstriyel üretim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, rekabet baskısı ve artan maliyetler nedeniyle üretim süreçlerini gözden geçirebiliyor. Mondi Turkey, dokuz aylık faaliyet döneminde zarar yazdı.