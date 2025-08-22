Sanayinin başkenti zor günlerden geçiyor

GEBZE Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, geçenlerde İMES OSB Bölge Müdürü Onur Kesici ile birlikte gazetemizi ziyarete geldi.

Sohbeti klasik soruyla açtım:

- İşler nasıl? Gebze’de piyasada ne var, ne yok?

Abdurrahman Aslantaş’ın ilk yanıtı şöyle oldu:

- Türkiye’de sanayinin başkenti olan Gebze, zor bir süreçten geçiyor.

Onur Kesici, “zor süreci” İMES Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) elektrik kullanımına işaret ederek ortaya koydu:

- İMES Makine OSB’de elektrik tüketimi yüzde 5.5 geriledi.

Abdurrahman Aslantaş, bulundukları dağıtım bölgesinin verisiyle Kesici’nin ortaya koyduğu durumu perçinledi:

- SEDAŞ verilerine göre bölgemizde elektrik tüketiminde yüzde 7 azalma var.

Onur Kesici, İMES OSB’nin elektriği peşin ödemeyle alıp, 363 firmaya uygun bedelle sattığını anımsattı:

- Tahsil edemediğimiz elektrik alacağımız yüzde 5 düzeyindeydi. Şimdi yüzde 15’e çıktı. OSB’mizdeki tesislerden bir bölümü elektrik borcunu dahi ödeyemez durumda.

Konkordato ilan eden az sayıdaki firmanın da OSB için sorun yarattığını aktardı:

- Konkordatoya giren şirket bize olan elektrik borcunu da ödemiyor. Borç ödenmemesine rağmen biz elektriğini kesemiyoruz. Sadece elektrik borcuna kamu faizi işletebiliyoruz.

Konkordato uygulamasıyla ilgili OSB’nin şu beklentisini dile getirdi:

- OSB’lerin elektrik, doğalgaz gibi alacaklarının konkordatoya giren firmalarda “ilk alacak” şeklinde değerlendirilmesi lazım.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aslantaş, sıkıntıları özetledikten sonra Gebze ile ilgili verilerin altını çizdi:

- 8 bini aşkın sanayici ve 18 bin 500 işletme, toplam 27 bine yakın üyemiz var. Bizim bölgede 4’ü ihtisas olmak üzere 10 OSB, 7 küçük sanayi sitesi yer alıyor.

Gebze’de bulunan kurumları sıraladı:

- TÜBİTAK MAM, TSE, Bilişim Vadisi, Teknoloji Bankası, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin Otomobili (TOGG) Ar-Ge Merkezi olmak üzere ilçemiz önemli kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapıyor.

İlçenin antrepo açısından Türkiye’de öne çıktığını savundu:

- Kocaeli’nde 662 adet antrepo var. Dilovası, 298 antrepo ile ilk sırada yer alıyor. Derince 196 antrepo ile ikinci, Körfez 66 antrepo ile 3’üncü, Gebze 56 antrepo ile 4’üncü, İzmit de 46 antrepo ile 5’inci sırada bulunuyor.

Ar-Ge, tasarım ve teknoloji geliştirme merkezlerine dikkat çekti:

Ar-Ge Merkezleri: Türkiye’de toplam 1357 Ar-Ge merkezi var. Kocaeli’nde 140 Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Gebze’deki Ar-Ge merkezi sayısı 106’yı buluyor.

Ekonomide sancılı dönemin uzun sürmesi hemen her sektörde yakınma seslerinin yükselmesine yol açıyor, ekonomi yönetiminin bu durumu “abartılı” bulduğuna dair yaklaşımlar dikkati çekiyor.

“Sanayinin başkenti” olarak bilinen Gebze ve İMES OSB’deki elektrik tüketimi gerilemesi, reel sektördeki sıkıntıyı açıkça ortaya koyuyor…

Yani, reel sektörden yükselen yakınma seslerinin abartılı olmadığı anlaşılıyor…

Gebze’nin ihracatı 10.5 milyar dolar

GEBZE Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “İlk 1000 İhracatçı” listesine Gebze’den 63 firmanın girdiğini belirtti:

- Firma sayısına göre “İlk 1000” listesinde Gebze’nin payı yüzde 6.30.

Gebze’deki 63 firmanın toplam ihracatının 10 milyar 497 milyon dolar olduğunun altını çizdi:

- İlk 1000 ihracatçının 167.9 milyar dolarlık net satış büyüklüğü içinde Gebze’deki 63 firmanın payı yüzde 6.25 düzeyinde bulunuyor.

‘En Büyük İlk 500’deki 67 firmanın net satışları 1 trilyon lirayı aşıyor

GEBZE Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ilçenin “sanayinin başkenti” iddiasını güçlendiren şu verileri ortaya koydu:

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” listesinde Gebze’den 67 firma bulunuyor.

“En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” Firma satısına göre “İlk 500” deki payımız yüzde 13.4.

“İlk 500” 67 firmanın net satış büyüklüğü 1 trilyon 096 milyar 340 milyon liraya ulaşıyor.

Net satışlara göre “İlk 500”deki payımız yüzde 12.62.

İstanbul Sanayi Odası’nın “İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine değindi:

“İSO İkinci 500” de Gebze’den 45 firma var.

Firma sayısına göre “İkinci 500” deki payımız yüzde 9.

“İkinci 500” 45 firmanın net satışları 124 milyar 424 milyon lirayı buluyor.

“İkinci 500”de net satış büyüklüğüne göre payımız da yüzde 8.93 düzeyinde bulunuyor.

Kibrit kutusuyla bile fotoğraf çeken usta

UZUN yıllar Milliyet Gazetesi’nde görev yapan foto muhabiri Garbis Özatay, yıllar önce Türk Haberler Ajansı’nda (THA) çalışırken İstanbul’dan Ankara’ya özel görevle gitti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki önemli oturumlardan birini de izledi.

Fotoğraf makinesini hiç yanından ayırmayan Garbis Özatay, genel kurula girerken görevliler uyardı:

- Fotoğraf makinesini bu oturumda kullanamazsınız.

TBMM’de ilk deneyimi olduğu için bu durumu garipseyen Garbis Özatay, fotoğraf makinesini THA’nın Meclis’teki ofisinin dolabına bıraktı ama fotoğraf çekme konusunu aklından çıkarmadı.

Tuvalete gidip cebindeki kibrit kutusunu boşalttı. İçine bir kareye denk gelecek filmi yerleştirdi. Kibrit kutusunda objektif görevi görmek üzere iğneyle bir de delik açtı.

TBMM Genel Kurul salonuna döndü. Oturumun en önemli anında kibrit kutusunu cebinden çıkarıp tek karelik fotoğrafı çekti.

Heyecanla TBMM’den çıkıp tek kare fotoğrafı yıkamak üzere THA’nın Ankara Bürosunun yolunu tuttu. Karanlık odaya girdi, filmi yıkadı.

Garbis Özatay, elindeki özel tek kare fotoğrafı İstanbul’a THA’nın merkezine gönderdi. THA’nın yöneticileri Özatay’ın gönderdiği gizli çekilmiş kareyi görünce şaşkınlık yaşadı:

- Görüntü alınması yasak olan oturumda bu fotoğrafı nasıl çektin? Başımıza dert açacaksın.

Özatay, savunmaya geçti:

- Fotoğraf çektiğimi kimse anlamadı. Ben bu fotoğrafı kibrit kutusuyla çektim. Yani, kimsenin haberi yok.

Ajans yönetimi Garbis Özatay’ın TBMM’nin fotoğraf çekilmesinin yasak olan oturumundan tek karesini arşivine koydu.

Mesleğimizin fotoğraf ustası Garbis Abi ile 1987-1992 yılları arasında Milliyet Gazetesi’nde aynı dönemde çalışma şansı yakaladım.

Aradan yıllar geçti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki Başkanı Turgay Olcayto, Antalya’ya taşınma hazırlığı yaparken 2024 yılı başında kararını paylaştı:

- Ben hem Başkanlık görevini bırakıyorum hem de yönetimden ayrılıyorum.

Turgay Abi’nin bu kararı üzerine yönetim kurulu yedek üyeleri listesinde ilk sıralarda yer alan Garbis Özatay’a davet gönderildi.

Böylece Garbis Abi ile TGC yönetiminde 1.5 yıl kadar çalıştık. Özatay, TBMM’de kibrit kutusuyla fotoğraf çekme olayını yönetim kurulu toplantılarımız sırasında anılarını paylaşırken anlatmıştı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Garbis Abi, 19 Ağustos 2025 Salı günü vefat etti…

Garbis Abi’yi bugün son yolculuğuna uğurlayacağız…

Işıklar içinde uyu Garbis Abi…