Sanayinin hali pür melali

Geçtiğimiz gün açıklanan büyüme verilerine, sanayi sektörleri üzerinde, üç farklı gösterge ile bakalım.

İlk çeyrekte sanayimiz reel olarak binde 8 daraldı. Bunun yüzde 90’dan fazlasını oluşturan imalat sanayi ise yüzde 1,4 küçüldü. Ekonomik iklim ve öncü göstergeler dikkate alındığında, sürpriz bir sonuç değil.

Bu yıl imalat sanayinde yaratılan değer son 3 yılın altında

Sorunumuz sektörün önceki yıla göre daralması değil; son 4-5 yılda büyümüyor olması. TÜİK verileri ile hazırlanan alttaki grafik, imalat sanayi zincirlenmiş hacim endeksinin 2022’den bugüne ilk çeyrekler itibarı ile aldığı değerleri gösteriyor ve diyor ki; 2026’da imalat sanayinde yaratılan değer, 2023, 2024 ve 2025’in altında, 2022’nin ise sadece yüzde 2 üzerinde.

Sanayi son 4-5 yıldır yerinde sayıyor olsa da, hizmetler tarafında canlı bir büyüme var. Bu nedenle, imalat sanayinin ekonomideki payı geriliyor. Geçen hafta açıklanan ilk çeyrek verilerine göre yüzde 14,9’a inmiş durumda.

Sanayide rekabet gücümüz erozyona uğruyor

Bu, şimdiye kadar görülen en düşük pay olması açısından kritik. Ayrıca, muadilimiz olan ya da kendimize rakip gördüğümüz ülkeler ile kıyaslandığında zayıf bir düzey. Alttaki tablo 2024 yılında bazı ülke ekonomilerinde imalat sanayinin payını gösteriyor. O dönemde Türkiye için oran yüzde 16,8’di. Dediğim gibi bu yılın ilk 3 ayında yüzde 14,9’a indi.

Sanayide rekabet gücümüz erozyona uğruyor. Hem iç piyasada, hem de ihracatta rakip ülkelere karşı pazar kaybediyoruz. Elbette, önümüzdeki dönemde bu süreci geride bırakıp, yeniden sanayiye dayalı güçlü bir büyüme evresine geçeceğiz. Ancak, aldığımız yaralar hemen silinmeyecek.