Sanayinin küçük hisseleri borsada yüz güldürüyor

Geçtiğimiz haziran itibariyle sanayi üretimi yıllık bazda %8,3 ile 16 ayın zirvesine çıktı. Savunma, elektronik ve gıda gibi alanlar öne çıkarken, borsada piyasa değeri yüksek hisselerin performansı zayıf kaldı. Piyasa değeri 10 milyar TL’nin altında olan şirketlerde yılbaşından bu yana kazançlar %100 ve üzeri gerçekleşti.

Büyükler zayıf kaldı

Sanayinin güçlü ayağı otomotiv Ford Otosan ve Tofaş ile öne çıkıyor. Ancak küçüklere karşı performansları düşük kaldı. Yılbaşından bu yana Ford Otosan %15,23 ve Tofaş %22,03 yükselişle sanayi endeksine destek verdi.

Hızlı yükseldiler

Piyasa değeri 10 milyar TL’nin altında olan hisselerde %100 üzeri kazandıranlar var. Mercan Kimya %216,55 ile öne çıkarken Gıpta Ofis %212,48 ile onu takip eden hisse oldu. Efor Çay’ın performansı ise aynı sürede %138,94 oldu. Hisseler, performanslarıyla sanayi tarafında dikkat çekiyor.

Dalgalı seyredenler var

Enerji ve sanayinin öncü şirketleri, yılbaşından bu yana farklı yönlerde performans sergiledi. Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik yılbaşından bu yana pozitif getiri sağlarken, Astor Enerji %5’in üzerinde değer kaybetti. Bu durum, alt sektörler arasındaki farklı fiyatlama dinamiklerine işaret ediyor.

Zayıf kaldılar

Yaprak Süt ve Sanifoam Endüstri gibi bazı sanayi hisseleri yılbaşından bu yana %50’ye varan kayıplar yaşadı. Sasa, yüksek piyasa değerine rağmen %16,46 düşüşle yılı ekside sürdürüyor. Sanayi üretiminde güçlü sektörler borsada karşılığını buluyor. Ancak şirket bazında ayrışmalar yatırımcıların seçici davranmasını gerektiriyor.

ZEYNEP’E SOR

FAVÖK/FİNANSMAN GİDERİ Mİ, NET BORÇ/FAVÖK MÜ?

FAVÖK/ Net Finansman Gideri; faiz karşılama, kârlılık, güven, borçlanma yeteneği. Kısa vade, sapma ve değişken faiz riski, muhasebe etkisi.

Net Borç/FAVÖK mü; borç yükü, finansal sağlık, trend analizi, sektörel kıyaslama. Kur riskini yansıtmama, faiz giderini içermeme, yanıltıcılık riski.

Sektörün iç ve dış pazarında daralma var. Şirket bundan olumsuz etkilenirken zarar sürüyor

Vestel’in altı aylık performansını nasıl bekliyorsunuz? Zarardan kâra geçmesi ne oranda mümkün? / Ufuk Çiçekçi

Ufuk, Vestel için 2025’in ilk çeyrek sonuçları, beyaz eşya sektöründe daralan iç talep ve ihracatın etkilerini net şekilde ortaya koyuyor. TÜRKBESED verilerine göre yurt içi satışlar yılın ilk altı ayında %8, ihracat ise %5 gerilediğini işaret ediyor. Sektördeki toplam satışlar %6 düşerken üretim hacmi de %8 azaldı. Bu durum, Vestel’in yılın ilk yarısında talep baskısı ve fiyat rekabeti nedeniyle zorlanma ihtimalini artırıyor. Şirketin üç aylık mali tablolarına göre ise satış gelirleri %14 düşerken esas faaliyet zararı %45 arttı. Net dönem zararı da 5,08 milyar TL’ye çıktı. Vestel’in yılın ikinci çeyrekte zarardan kâra dönmesi zor görünüyor.

Bedelliden gelen fonu, faiz yükünü azaltma ve nakit akışını rahatlatma amacıyla kullandı

Galatasaray Sportif’in bedelliden elde ettiği tutarı nerede kullanacağını öğrenebilir miyim? / Nejat Aksungur

Nejat, Galatasaray Sportif’in bedelli sermaye artırımından elde ettiği fonun kullanım gayesi, büyük ölçüde finansal yükümlülüklerin kapatılmasıyla alakalı bulunuyor. Şirket, 5,4 milyar TL sermayesini %150 bedelli artırarak 8,1 milyar TL nakit girişi sağladı. Girişim, nakit akışını rahatlatma ve faiz yükünü azaltma hedefiyle alakalı. Fon kullanım planına göre, net gelirin %80’i Ziraat Bankası ve Denizbank nezdindeki kredilerin ödenmesinde kullanıldı. %10’luk bölüm ise futbolcu ve teknik kadro ücretleri, bonservis ödemeleri ile vadesi geçmiş tedarikçi borçlarının kapatılmasına ayrıldı. Kalan %10 da vergi ödemelerine yönlendirildi.

YATIRIM FONLARI

RBT fonu kira sertifi kaları yatırımıyla son bir yılda %50 getiri sağladı

Kira Sertifikaları Katılım Fonu (RBT), portföyünün %80,47’sini özel sektör kira sertifikalarına, kalanını TL katılma hesaplarına ayırıyor. 191,9 milyon TL büyüklüğe ve %4,32 doluluk oranına sahip fon, katılım finans ilkelerine uygun yapısıyla sadece faizsiz yatırım araçlarına yöneliyor. Stratejisi, kira sertifikalarına yatırım yaparken düşük oynaklığı yakalayabilmek. Fonun yaklaşımı, faizsiz sabit getirili ürünlere talebin arttığı konjonktürde yatırımcılara düzenli getiri potansiyeli sunuyor. Yılbaşından bu yana %27,44, son bir yılda da %50,27 getiri elde eden RBT, düşük volatiliteyle yüksek reel getiri sağlamasıyla öne çıkıyor. Uzun vadeli kira sertifikalarındaki pozisyonunu koruyan fon, piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklı bir portföy yapısına sahip.

TAHVİL

Tukaş Gıda, TLREF+%2,50 faizden tahvil ihraç etti

Tukaş Gıda, nitelikli yatırımcılara 11.08.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 250.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%2,50 olarak belirlendi. 546 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 08.02.2027 olacak.

TLREF+%2,5 YILLIK FAİZ

11 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,68seviyesinde bulunuyor. Tukaş Gıda’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %2,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSTKAS22715 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ULUSOY UN

Kayseri’deki yem tesisi ve arsasını alacağına karşılık devraldı. Ticari amaçla kullanmayacak

Ulusoy Un, toplam 40,6 milyon TL tutarındaki alacağının kdv hariç 32,4 milyon TL tutarlı kısmına karşılık, Kayseri Kocasinan’da bulunan 92.599 m2 büyüklüğündeki yem fabrikası, müştemilat, idari bina, tarla ve diğer taşınmazları bünyesine kattı. Açıklamada taşınmazın ticari amaçla kullanılmayacağı ve gayrimenkul olarak değerlendirileceği belirtildi. Gıda ve yem sektörü, hammadde tedarik zincirine bağlı olarak yüksek fiyat dalgalanmalarına açık bir yapı sergileyebiliyor. Bu tür edinimler, hem bilançoda varlık değerini artıran hem de uzun vadede satış, kiralama veya farklı kullanım senaryolarıyla ek nakit akışı yaratabilecek potansiyel taşıyabilmekte. Gayrimenkul varlıklar, özellikle gıda ve tarım sektöründe finansal esneklik sağlamak açısından önem arz edebiliyor.

ALTINKILIÇ GIDA

LuLu Group ile anlaşmaya vardı. Orta Doğu ve Asya pazarında genişleme imkanı buldu

Altınkılıç Gıda, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli LuLu Group’un perakende zinciri Lulu Retail ile ürün satışına yönelik sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında şirketin ürünleri, başta BAE olmak üzere Katar, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman, Malezya, Endonezya, Hindistan ve Mısır’daki 259 şubede satışa sunulacak. İş birliğinin, şirketin ihracatına önemli katkı sağlaması bekleniyor. LuLu Group, Orta Doğu ve Asya pazarlarında geniş mağaza ağı ve güçlü dağıtım kanallarıyla öne çıkan büyük bir perakende zinciri konumunda bulunuyor. Bu tür zincirlerle yapılan anlaşmalar, markaların hem pazar çeşitliliğini artırmasına hem de farklı tüketici gruplarına ulaşmasına imkân tanıyor. Gıda sektöründe, rafl ara girme başarısı uzun vadeli müşteri bağlılığı ve marka bilinirliğini destekliyor.

MEGA METAL

ABD’deki yatırımı somutlaştı. Plan kapsamında taşınmaz tahsisi için finansal kiralamaya gitti

Mega Metal, ABD’nin South Carolina eyaletinde planladığı yatırım kapsamında arazi ve bina tahsisine ilişkin 10 yıl süreli finansal kira sözleşmesi imzaladı. Böylece şirketin geçtiğimiz mayısta duyurduğu Amerika yatırımı planları somut bir aşamaya geçmiş oldu. ABD, bakır tel ve iletken üretimi gibi sanayi alanlarında geniş pazar hacmine ve yüksek katma değerli üretim potansiyeline sahip bulunuyor. South Carolina eyaleti, lojistik avantajları, yatırım teşvikleri ve sanayi altyapısıyla yatırımcılar için cazip bir konumda yer alıyor. Uzun süreli kira anlaşmaları, üretim yatırımlarının planlı ve istikrarlı şekilde hayata geçirilmesine olanak veriyor. Söz konusu kira anlaşması, uzun vadede ABD pazarında kalıcı bir üretim ve satış ağı oluşturma hedefini destekleyecektir.