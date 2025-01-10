Sanayinin öncü şirketleri yıla dip seviyelerden girdi

Borsada işlem gören sanayi sektörünün öncü şirketleri 2025 yılına dip seviyelerden girdi. Sıkı para politikasının etkisi ile maliyetleri artan, satışları düşen şirketlerin hisse fiyatları da zayıf kaldı.

Sanayi şirketleri son bir yılda zayıf performans sergiledi. BIST Sanayi Endeksi’nin yıllık yükselişi yüzde 13,02 oldu. Dahası güçlü sanayi hisselerinin yıllık bazda kaybettirdikleri gözlendi. Şişe Cam, Petkim, Sasa son bir yılda yatırımcısına negatif getiri sundu. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi’nin yükselişi ise yüzde 28,30 oldu.

Sanayinin performansı zayıf kaldı

Son bir yılda sanayi hisseleri zayıf bir performans sergiledi. Petkim’de hasılatın yüzde 7 azalması, Sasa’da yurt içi ve yurtdışı satışlardaki gerileme, Kontrolmatik’te kâr düşüşü ve ortak hisse satışları hisselerin fiyatındaki düşüşte etkili oldu. Yurt içi satışları yüzde 14,87 azalan Şişecam’a yönelik kurum beklentisi ise yüzde 41 seviyesinde.

BIST 100-30 Hisselerinde dikkat çekenler

BIST 100-30 Hisselerinde SDT Uzay ve Savunma yıllık yüzde 31 gerilerken, Agrotech Teknoloji yüzde 22 geriledi. Reeder Teknoloji ise yüzde 35 değer kaybetti. SDT Uzay ve Savunma’nın kârı yüzde 43 geriledi. Agrotech Teknoloji’nin kârı yüzde 21,35 düştü. Reeder Teknoloji ise zarar açıkladı.

Strateji ne olmalı?

Geçtiğimiz yıl güçlü performans sergileyemeyen sanayi firmalarının bu yıl daha güçlü bir performans sergileyebilmesi ekonominin büyümesi ile yakından alakalı olacak. Bu yıl için ekonomideki büyüme beklentisi yüzde 3,1 seviyelerinde. Enflasyonla mücadele büyümenin de kontrollü kalmasına neden oluyor. Kontrollü büyüme sanayi firmalarının gelir ve kârlılığı üzerindeki baskının devam etme olasılığını artırıyor. İhracat ağırlıklı çalışan ya da yurt dışı geliri olan firmalar bu noktada daha fazla avantaja sahip olacak.

ZEYNEP’E SOR

SERBEST MARJ MI, KULLANILAN MARJ MI?

Serbest marj; yeni pozisyon açma imkanı, risk azaltma, esneklik, likidite. Sermayenin pasif kalması, duygusal karar riski, yetersiz getiri, güvenlik.

Kullanılan marj; kaldıraçlı kazanç, etkin kullanım, planlı yatırım. Riskli pozisyon, marj çağrısı riski, psikolojik baskı, likidite sorunu.

İçinde yer aldığı sektör dijitalleşiyor. Dönüşümü yakalaması önemli. Yeni bir iş birliğine gidiyor

Adel’in performansı hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim? / Mithat Kaplan

Mithat, Adel Kalemcilik kırtasiye sektöründe önde gelen bir firma. Dijitalleşmeyle birlikte firmanın faaliyette bulunduğu sektörde ciddi bir değişim gözleniyor. Şirketin 2023 faaliyet döneminde gelirini artırması ve kâra geçmesi, dönüşüme uyum sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte son açıkladığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde yine gelir ve kârda düşüş söz konusu. Bunu da genel ekonomideki yavaşlama ile açıklamak mümkün. Adel Kalemcilik, aralık ayında kırtasiye ürünlerinden Disney ve Marvel karakterleri ile hazırlanan okul ürünlerinin satışı için ticari bir işbirliğine imza attı. Gelirini artırmayı hedefliyor.

Dokuz aylıkta zarar devam ediyor. Ancak üçüncü çeyrekte olumlu sinyaller alımları destekledi

Çan2 Termik’e sanki ilgi artıyor gibi. Sizin düşüncenizi öğrenebilir miyim?/ Metin Küçük

Metin, borsada işlem gören hisseler kısa zaman aralıklarında talebe bağlı olarak yukarı ya da aşağı hareket ederler. Asıl önemli olansa uzun vadedeki yönelimdir. Bu noktada asıl belirleyici olan şirketin gelir ve kârında gözlenecek büyümedir. Yatırımcıların şirketin büyüyeceğine dair beklentisinde artış varsa hisseye yönelim de güçlenecektir. Çan2 Termik, 2023’te gelir ve kârını düşürdü. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık faaliyet döneminde de satışlardaki düşüş devam etti. Dönem sonundaysa zarar yazdı. Üçüncü çeyrek verilerinde satış ve FAVÖK artışının yanı sıra dönemsel zarar ise azaldı. Bu da yatırımcısını umutlandırmış görünüyor.

YATIRIM FONLARI

Albaraka Portföy’ün yönettiği PVK Fonu, güvenli şekilde yıllık %57 kazandırdı

PVK Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon, kısa vadede düşük riskle istikrarlı bir getiri sağlama amacı taşıyor. Fon portföyü, %92,60 oranında TL bazlı katılma hesaplarından ve %7,40 oranında özel sektör kira sertifikalarından oluşuyor. 30,1 milyar TL’lik toplam değer ve %9,61 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. 6.749 katılımcıya sahip bulunuyor. Vadesi 25-90 gün arasında yapılandırılmış ve faize dayalı olmayan para piyasası araçlarıyla sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapıyor. PVK, son bir yılda %57,08 getiri performansına sahip. Katılım esaslarına uygun yatırım arayışında olan yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor. Düşük risk derecesi ve kısa vadeli nakit akışına uygun yapısıyla, dalgalanmalara karşı dirençli bir yapıya sahip. Bu yönüyle istikrarlı bir getiri öneriyor.

TAHVİL

Peker GYO, %61,41 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Peker GMYO, 08.01.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 513.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %54 olurken, bileşik faizi de %61,41’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 180 gün vadeli olup ödeme tarihi 07.07.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %26,63 olacak.

%54 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 8 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,68 seviyesinde bulunuyor. Peker GYO’nun çıkardığı bononun yıllık %54 basit faiz oranı, TLREF’in 7,32 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 08.01.2025 olurken vade tarihi 07.07.2025 olacak. Bono piyasada TRFPEGY72515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOZA ALTIN

Ünvanı değişiyor. Varlık fonu bünyesindeki iki şirketin kendi bünyesinde birleşme ihtimali arttı

Koza Altın, Cumhurbaşkanı kararıyla ünvanını “Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi” olarak değiştiriyor. Söz konusu değişiklik, şirketin ulusal kimliğini ve stratejik önemini vurgulayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Ünvan değişikliği için gerekli izinlerin ilgili kamu kurumlarından alınmasının ardından, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaylanacak. Genel Kurul sonrası tescil ile ünvan resmiyet kazanacak. Koza Altın halihazırda Türkiye Varlık Fonu çatısı altında faaliyet yürütüyor. Şirket ve diğer iki firma Koza Madencilik ve İpek Doğal Enerji firmalarının tek çatı altına alınması yönünde daha önce alınmış bir karar bulunuyor. Koza Altın’ın ünvan değişikliği diğer iki şirketin bu firmanın bünyesinde birleşme olasılığının güçlendiğini gösteriyor.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ

Kurulu gücü 703 MW’a ulaştı. 2025 yılında yaklaşık 887 MW kapasiteye ulaşmayı hedefliyor

Akfen Yenilenebilir Enerji, yenilenebilir enerji projelerindeki yatırımlarını hızla sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Şirketin bağlı ortaklığı İmbat Enerji›nin Osmaniye›de yer alan ve toplam 12,96 MW kurulu güce sahip Sarıtepe Hibrit GES Projesi’nin 3,95 MW’lık ilk kısmının Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabulünün gerçekleştirildiği ve ticari enerji üretimine başlandığını belirtti. Şirket, toplam 188 MW’lık hibrit güneş enerjisi santrali (GES) ve rüzgâr enerjisi santrali (RES) kapasite artış yatırımlarını içeren 1. aşama projelerini devreye almaya devam ediyor. Söz konusu yatırımlar kapsamında, toplam kurulu gücü 703 MW’a ulaştı. Planlanan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 2025 yılında yaklaşık 887 MW kapasiteye ulaşmayı amaçlıyor. Hedefine yaklaşıyor.

ŞİŞECAM

Soda külü üretimindeki gücü artıyor. Sözleşme imzalandı. Şirket rekabet avantajı elde etti

Şişecam, Ciner Grubu ile yürüttüğü ortaklık paylarının devralınmasına yönelik müzakerelerini tamamladı. Geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, Ciner Grubu’nun Sisecam Chemicals Resources (“SCR”) ve Pacific Soda şirketlerindeki %40’lık paylarının alınmasıyla ilgili görüşmelerin gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Şişecam, hisselerin toplam 285,39 milyon dolar bedelle devralınmasına yönelik sözleşmenin imzalandığı belirtti. Anlaşmayla birlikte Şişecam’ın Sisecam Pacific Soda ve SCR şirketlerindeki pay oranı %100’e, Sisecam Wyoming LLC’deki pay oranı ise %51’e yükselmiş oldu. Bu gelişme, Şişecam’ın global faaliyetlerini ve stratejik hedeflerini desteklerken, şirketin soda külü üretimindeki gücünü ve rekabet avantajını daha da artırmasına olanak tanıyacak.