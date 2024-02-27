HABER ANALİZ / BIST SANAYİ SEKTÖRÜ

Sanayinin yönünü 5 hisse belirliyor

Piyasa değeri 10,2 milyar dolar olan Tüpraş, sanayi endeksindeki hareketin yüzde 13’ünü tek başına oluşturuyor. BIST Sınai Endeksi’nin seyrini beş hisse belirliyor. Getiride Ford Otosan öne çıkıyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören sanayi şirketlerinin performansını BIST Sanayi Endeksi ile takip ediyoruz. Bu endeks, sanayi sektörünün borsadaki performansını yansıtarak, yatırımcılara ve analistlere sektörün genel durumu ve trendleri hakkında bilgi verir. BIST Sanayi Endeksi’ni Borsa İstanbul’da 218 hisse temsil ediyor. Bu şirketlerin ortalama halka açıklık oranı yüzde 28,25 ve toplam piyasa değeri 135 milyar 896 milyon dolar. BIST Sanayi Endeksi’ndeki hareketlerin yüzde 10’unu ise tek başına Tüpraş belirliyor. Endekste beş hissenin ağırlığı ise yüzde 32. Ereğli Demir Çelik, sektör endeksindeki %6,56’lık ağırlığı ile dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana %13,41 yükselen hissede kurumların hedef fiyatları 53-56 TL arasında değişiyor. Ford Otosan, %5,38’lik sektör endeksindeki ağırlığı ile sanayi endeksinin yönünü belirleyen ilk beş hisse arasında yer alıyor. Yılbaşından itibaren %36,98’lik bir getiri ile öne çıkıyor. Şirket hisseleri son bir ayda %25,45’lik bir artış gösterdi. Hisse için kurum hedef fiyatları 1.220-1.477 arasında bulunuyor. Son altı ayda %22,85’lik bir düşüş yaşayan Sasa, yılbaşından bu yana %9,99’luk bir performans gösterdi. Sektör endeksindeki ağırlığı %3,76. İçecek sektörünün güçlü oyuncularından Coca Cola İçecek, %3,44’lük ağırlığı ile sanayi endeksinin yönünü belirleyen hisseler arasında yer alıyor. Özellikle son altı ayda %75,33’lük bir performans sergileyerek, yatırımcılarını memnun eden bir başka şirket.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

Bor Şeker (BORSK), Son altı günde yüzde 76,83 yükseldi. Borsada ilk işlemini 15 Şubat 2024 günü gerçekleştirirken yoğun taleple birlikte sürekli tavan görüyor. Ufuk Yatırım (UFUK), Son altı günde yüzde 66,99 yükseldi. Ocak ayından bu yana spekülatif ağırlıklı işlemler öne çıkıyor. Borsa İstanbul bir yatırımcı için ocak ayında bir ay süreyle kısıtlamaya gitti. Fonet (FONET), Son beş günde yüzde 60,88 yükseldi. Hisse, 19 Ocak’tan bu yana yükseliyor. Son beş günde ivme arttı. Ocak ve şubat aylarında girdiği ihalelerle ilgili olumlu haberler geldi. Rodrigo Tekstil (RODRG), Son beş günde yüzde 60,88 yükseldi. Şubat ayının ilk haftası yıl sonu mali tablolarını açıkladı. Bir önceki yıl zarar ederken 2023 yılında 6,2 milyon TL kâr açıkladı.

NEDEN DÜŞTÜ?

Bayrak Taban (BAYRK), Son üç günde yüzde 17,64 geriledi. Son iki ayda yüksek çıkış yaşan hissede kâr satışları etkili oldu. Umpaş Holding(UMPAS), Son üç günde yüzde 14,52 geriledi. Yakın tarihli önemli bir açıklama ya da gelişme bulunmuyor. Azalan talep fiyatı aşağı çekti. Kartal Enerji(KARYE), Son üç günde yüzde 10,87 geriledi. Son bir ayda ortaklık yapısındaki değişim ile artan fiyat, zirvede kâr realizasyonu ile geriledi.

NE OLDU?

Borsa haftaya rekor seviyeden başladı. Kâr satışları geldi. Teknoloji hisseleri ilgi çekmeye devam ediyor. Oba Makarna halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL oldu. Alves Kablo’nun halka arz büyüklüğü 778 milyon TL oldu. Türkiye gri listeden çıkma beklentileri fiyatlanıyor.

NE OLACAK?

Endekste orta ve uzun vadede trend korunur. 28 Şubat’ta Ford Otosan, 1 Mart’ta ise THY ve Arçelik bilançosu bekleniyor. Perşembe günü büyüme verisi açıklanacak. Goldman Sachs, Brent petrolü için fiyat tahminini 87 dolar/ varile çıkardı. Mogan Enerji’nin halka arzında 28 - 29 Şubat ve 1 Mart’ta talep toplanacak.

ZEYNEP’E SOR

KÂR MI, KÂRI BÜYÜTMEK Mİ?

Kâr, zarara karşı tercih edilendir. Büyüyen kârlılık; düşük, düşen veya dalgalı kârlılığa karşı tercih edilendir. İstikrarlı büyüyen kârlılık; büyüyen kârlılığa tercih edilendir. İstikrarlı büyüyen kârlılık yanına nakit temettüyü alırsa tercih edilendir.

Elde ettiği gelir borç ödemesine gidiyor. Oluşan kâr sembolik düzeyde kalıyor

Sizi ailecek takip ediyoruz. Karsan’ı 12,78 TL’den aldık ve şirketle ilgili olumlu gelişmeler de görüyoruz. Uzun vadede devam eder mi? / Bülent Erkan

Bülent, borsaya uzun vadeli perspektifle bakman stressiz bir yatırım için isabetli bir karar. Bununla birlikte uzun vadeli yatırım, herhangi bir hisseyi alıp beklemek değildir. Aksine aldığın şirketin gelir ve kârlılığında istikrarlı bir büyüme gözlemlemelisin. Bunun işareti de şirketin ileriye dönük proje ve yatırımlarıdır. Şirketin gelirini artıracak yatırımları olmalı. Öte yandan şirket elde ettiği kârı ortaklarıyla paylaşmalı. Bunu yapmıyorsa daha da büyümek için tekrar yatırıma dönüştürmeli. Sonuçta şirketin gelir ve kârı uzun vadede istikrarlı büyümeli. Karsan’ın 2019’dan itibaren kâra dönmesi olumlu. Bununla birlikte kâr artışı yeterli güçte değil. Kaldı ki son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde yine düşüş söz konusu. Dönem sonu ana ortaklık kârı yüzde 54 gerilerken elde edilen kâr 8,7 milyon TL gibi sembolik düzeyde. Finansman giderleri kârı baskılayan en önemli sorun. Şirket yüksek bir borçluluk yapısına sahip. Son yıllardaki oluşan kâra rağmen henüz geçmiş yıl zararlarını da kapatamadı. Mevcut halde temettü ödeyecek pozisyonda da değil. Evet, şirket kâr ediyor ama bir büyüme ya da temettü hissesi değil.

Portföyünü dengeli oluştur. Aynı sektörde aynı gruptan iki şirkete gerek yok

Uzun vadede Gesan ve Eupwr aynı sepette olması risk teşkil eder mi? Eğer riskse birinden vazgeçip farklı sektör arayışına gireceğim. / Aydın Güven Topbaş

Aydın, portföyünü oluştururken riski düşürmek için farklı sektörleri tercih et. Neticede yumurtaları tek sektörde ya da hissede toplaman riski artırır. Tabi çok güvendiğin bir sektör ya da şirket olabilir. O kadar ki tüm birikimini bu sektör ya da hisseye yatırabilirsin de. Eğer haklı çıkarsan aldığın riskin karşılığını fazlasıyla elde edersin. Ama sen yine de riski dağıt. Birikimini farklı sektörlerden 5 hisseye böl. Tabi beklentine göre özellikle bir sektöre ya da hisseye ağırlık verebilirsin. Yatırım yapacağın sektörleri belirledikten sonra eğer özel bir durum yoksa bir sektörde aynı gruptan tek şirketi al. Bu dengeli bir risk dağıtımı için gerekli. Eğer belirlediğin bir sektörde beğendiğin grubun birden fazla şirketi varsa ileriye dönük gelir ve kâr büyümesi daha hızlı olan şirketi tercih et. Bu kriter yeterli gelmiyorsa o zaman daha yüksek nakit temettü ve bedelsiz hisse vereni seç. Yine de ayrım yapmak senin için zorsa o taktirde, güçlü yatırımı olanı al. Eğer bunda da belirgin bir ayrım yapmak zorsa o taktirde fiyatı daha düşük olan tercih edebilirsin.

YATIRIM FONLARI

Gümüş fonlarında en fazla kazandıranlar 6 Gümüş fonu %72’ye varan getiri sağladı

Yatırımcıların güvenli liman gördükleri gümüşe dayalı yatırım fonları, son bir yıl içinde yatırımcılarına %72’ye varan kazanç sağladı. En yüksek getiriyi sunan Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (MJG), %72,32’lik bir yıllık getiri ile ilk sırada yer aldı ve 324.842 bin TL’lik portföy değeri ile dikkat çekti. Bu fonu takip eden Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (YZG), 29,162 yatırımcıya %69,10’luk bir getiri sağladı ve 1,9 milyar TL portföy değeri ile en büyük gümüş fonu oldu. Yıllık %68 kazanç TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GMC) %68,88’lik bir getiriyle yatırımcıları memnun ederken, 340.099 bin TL’lik portföy değeri ile öne çıktı. Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) ve Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GUM) sırasıyla %68,77 ve %67,37 getiri oranlarıyla sıralandı. Listede ayrıca Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GTZ) yer aldı. %64,71 getiri oranı ve 1.066.004 bin TL’lik portföy değeri ile yatırımcıların dikkatini çekti.

EMEKLİLİK FONLARI

Yılda %140,41 getiri sağlayan emeklilik fonu

BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, geçtiğimiz yıl yatırımcılarına %140,41 oranında bir getiri sundu. Bu emeklilik fonunun portföy büyüklüğü 2,71 milyar TL. BPH Kodu ile işlem gören, fonun birim fiyatı 1.116481 TL. Fonun yıllık yönetim ücreti ise %2.08.

■ Hisse emeklilik fonlarının önemi Emeklilik fonlarında orta ve uzun vadede hisse emeklilik fonlarının performansları yüksek. Yatırımcıların fon tercihlerinde alternatif seçenekleri değerlendirirken hisse senetlerine de yer vermeleri getirilerini artırıyor.

■ Yatırımcı sayısı 48.286 Fondaki yatırımcı sayısı 48,286’ya ulaşmış olup, bu yılbaşından itibaren %4.14’lük bir artış gözlemlendi.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar kuru dar marjlarda yükselişini sürdürüyor

Dolar Endeksi (DXY)'deki düşüş Dolar kurununu yukarı hareketinin yataya dönmesine neden olabilir. Dolar Endeksi nedir? Dolar Endeksi (DXY), doların Japon yeni, euro, Kanada doları, İngiliz sterlini, İsveç kronu ve İsviçre frangı gibi altı majör para biriminden oluşan döviz sepetine karşı geometrik ortalama yöntemiyle hesaplanan değerini ölçüyor. Endeks değeri 100’ün altındaysa doların bu 6 para birimine karşı değer kaybettiği, 100’ün üzerindeyse değer kazandığı anlaşılmakta.