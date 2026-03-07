Sanayiye desteklerin devamı gelir, hazır giyim ve tekstili asla geride bırakmayız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) iftarında kürsüye çıktığında söze Türkiye’nin savunma gücünden girdi:

- Cephede güçlü değilseniz masada da güçlü olamazsınız. Hamdolsun, Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü ordularından biridir. Sadece güçlü orduya sahip olmak yetmez. Ordunun en ileri teknolojilerle donatılması gerekir.

Son 23 yılda Türkiye’nin savunma sanayinde attığı adımlara işaret etti:

- TSK’nın dünyanın en modern ve en ileri teknolojilere sahip savunma sistemlerini kullanabilmesi mümkün hale geldi.

Türkiye’nin bugün harp paradigmasını değiştiren insansız hava araçları alanında yüzde 68’lik pazar payıyla dünyada bir numara olduğunu vurguladı:

- Türkiye tek motorlu SİHA ile havadan havaya füzelerle diğer uçakları vurma kabiliyetine sahip tek ülke. Türkiye kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ve üretebilen, kendi seyir füzelerini geliştiren ve üretebilen, balistik füzelerini geliştiren ve üretebilen tek ülkedir.

Türkiye’nin elektronik harpte dünyanın en başarılı birkaç ülkesi arasında olduğunu kaydetti:

Türkiye bugün görüntüleme uydularını ve haberleşme uydularını üretebilen sayılı ülkeler arasındadır. Türkiye bugün siber kabiliyetlerde dünyanın en ileri ülkeleri arasındadır.

Türk milletinin hep birlikte canın dişine takıp, her türlü ambargoyu, gizli açık her türlü kısıtlamayı gayretle, azimle ve cesaretle aşmayı başardığının altını çizdi:

- Bunun nihayetinde Türk milleti Bayraktar’la, ANKA’yla Aksungur’la, Akıncı’yla, Hürkuş’la, Hürjet’le, ATAK’le, Gökbey’le KAAN’la ve Kızılelma’yla mührünü gökyüzüne vurmuştur.

Bakan Kacır, ardından ekonomik gücün önemine değindi:

- Ekonomik gücün en temel unsuru üretim gücüdür. 23 yıl önce Türkiye’de 191 OSB vardı, bugün 373 OSB faaliyette. 23 yıl önce OSB’lerde 11 bin fabrika vardı. Bugün 60 bin fabrika OSB’lerde üretim yapıyor.

23 yıl önce OSB’lerdeki istihdamın 415 bin olduğunu anımsattı:

- Bugün OSB’lerdeki fabrikalarda 2.7 milyon kişi çalışıyor.

Türkiye’nin sanayi üretim gücünü şöyle tanımladı:

- Çin sınırından Orta Avrupa’ya kadar olan bölgede Türkiye ürün çeşitliliği açısından en rekabetçi ülke konumunda.

Sanayi üretiminin daha katma değerli noktaya doğru ilerlemesi gerektiğine vurgu yaptı:

- Bu konuda da 23 yılda büyük gelişme oldu. 23 yıl önce 2 teknoparkta 56 şirket faaliyetteydi. Bugün 114 teknoparkta 12 bin 500 girişimci araştırma-geliştirme yapıyor. Ar-Ge’ye dönük 29 bin kişi çalışıyor, 1.2 milyar dolar kaynak ayrılıyordu.

Bugün 311 bin Ar-Ge personelinin olduğuna dikkat çekti:

- Ar-Ge’ye ayrılan kaynak 20 milyar doları buluyor…

Sanayide sönüşüm için devreye aldıkları programlar üzerinde durdu:

- Milli Teknoloji Hamlesi başlattık. Bu hamle çerçevesinde teşvikler devreye aldık, 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla varan vadeyle kredi kullanılmasının önünü açtık. HİT 30 programı çerçevesinde de kamu desteğini de kapsayan teşvikleri gündeme getirdik.

Ayrıca “yerel kalkınma hamlesi” için de düğmeye bastıklarını paylaştı:

- Sanayi üretimini 7 bölge ve 81 ile yaymak gerekiyor. Şu anda sanayi üretiminin yüzde 85’i 15 şehirde gerçekleşiyor. Bu tabloyu değiştirmek, en önemli hedeflerimizden biri.

Türkiye’de toplam sanayi alanlarının büyüklüğünün 155 bin hektar olduğunu aktardı:

- 2030 yılına kadar toplam sanayi alanlarını 350 bin hektara çıkaracağız. İçinde lojmanları da olan mega endüstri parkları oluşturacağız. Bu kapsamda sanayinin odaklanacağı ilk bölgeyi belirledik. Diğerlerini de peyder pey açıklayacağız.

KOSGEB’in sanayi üretimini destekleyen paketleri de art arda devreye aldığını anlattı:

- Hükümetimizin 2 bin 500 lira olan istihdam desteği 3 bin 500 liraya çıkarılırken KOSGEB’in de 100 milyar liralık yeni destek programını açıkladık. Buna benzer paketlerin arkası gelecek.

Türkiye’nin üretim gücünü asla kaybetmemesi gerektiğini irdeledi:

- Devreye alacağımız yeni programlarla sanayi üretimini desteklemeyi sürdüreceğiz. Hazır giyim ve tekstili de geride bırakmayacağız. Bunda kimsenin tereddüdü olmasın.

MİAD Genel Başkanı Yunus Akdaş, açılış konuşması sırasında İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan’a söz verdi. Paşahan, sektörün sıkıntı ve taleplerini hızlıca dile getirdi.

Bakan Kacır, “Hazır giyim ve tekstili de geride bırakmayacağız. Bunda kimsenin tereddüdü olmasın” mesajını Paşahan’a yanıt olarak verdi…

Bakalım Kacır’ın bu mesajı ne düzeyde hayata geçebilecek?

Malatya’ya ‘Bilim Merkezi’ni Gümüştekin yapacak

MİAD’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ı konuk ettiği iftarda Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın desteğiyle gündeme getirdiği “Bilim Merkezi” için protokol imzalandı.

Protokole imzayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile binayı yaptıracak iş insanı Ömer Gümüştekin attı.