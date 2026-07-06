Göbeklitepe’nin tarihin akışını değiştiren varlığı, Şanlıurfa için yeni bir gelecek ilhamı oldu ve Hejin Tavas Melik, sanayi ile Şanlıurfa kavramlarını bir araya getirerek, kentin uygarlık talebini güncelledi

Dünya üzerinde 100 yıldan yaşlı 1000 kent bulunurken, 1000 yıldan yaşlı sadece 100 kadim kent vardır. Şanlıurfa’yı küredeki 1 milyon yerleşke içinde müstesna kılan, 14 bin yıla varan tarihidir. Eğer 32 milyar $’ınız varsa Nevada Çölü’nde Las Vegas kurabilirsiniz ancak bir Şanlıurfa için fazlası gerekir.

Bir kenti tarih sahnesinde var kılmak için 1- Tarihi kültürel miras, 2- Doğal kaynaklar ve 3-Yerel kabiliyetler gerekir. Bugün Şanlıurfa, kendini yeniden görünür kılacak gayreti sergilemektedir ve bir yerel kabiliyet, kenti “sanayi üzerinden” belirginleştirecek destansı bir atılımın fitilini ateşlemiştir.

KADIN SANAYİCİLERİ BİR MASA ETRAFINDA BULUŞTURMAK…

Hejin Tavas Melik’i, konferansımda tanıdım. Meksan Trafo firmasının ikinci kuşak yöneticisi, Ar-Ge proje mühendisi, Şanlıurfa Sanayici Kadınla Platformu’nun kurucu Başkanı... Dediği şu: “Eğer sanayi, bir şeyden çok üretmekse ve sanayi bir kenti yüceltecekse kenti kadın sanayicilerle yüceltebileceğiz.”

Bu platform, tarihi kültürel mirası, doğal kaynakları varken yerel kabiliyet eksikliği gerçeğiyle kentin yükselemeyeceğini bilen Hejin Hanım’ın vizyonundan doğdu. Amaç; sanayide üreten kadınların yalnız olmadığını göstermek, birbirinden güç almasını sağlamak, kadınların üretimini görünür kılmak…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Şanlıurfa Sanayici Kadınlar Platformu’na dair…

Platformun çıkış noktası?

Sanayide kadın sayısı az değil. Hele ki Şanlıurfa gibi erkek egemen kültürde kadın sanayici olma zorluklarını aşmak için kadınlar arası güç birliği, yeni girişimcileri teşvik gayeli ekosistem oluşturuldu.

Şimdiye dek başardıkları?

Kamu, yerel yönetim, üniversite ve sanayi kuruluşları arasında köprü... Genç girişimcilere ilham... Harran Üniversitesi’nde sanayici kadınlarla öğrencileri buluşturma... Kadın yöneticiler kariyer paneli…

NOT

ŞANLIURFALI SANAYİCİ HEJİN TAVAS MELİK NEREYE KOŞUYOR?

Bilinir ki pusula, saatten daha eskidir zira yön daima zamandan daha önemlidir. Hejin Tavas Melik’e a nereye koştuğunu sordum. “Amacım sadece etkinlik yapan bir yapı kurmak değil, Türkiye’de sanayide kadın dönüşümünü yönlendiren örnek bir model haline gelmektir” dedi. Özellikle de kadim kent Şanlıurfa’da…

KADIN SANAYİCİ LÛGATI

Üretimde kadın gücü: Tarımdan sanayiye, hizmet sektöründen teknolojiye dek kadının değer üretmesi

Kadına kültürel direnç: Ataerkil yapılar ve toplumsal normların kadın taleplerini göz ardı etme hatası

Sanayici kadın çalıştayı: Sanayide kadınlara dair ilk kapsamlı bir veri tabanı oluşturma gayreti

Kadın sanayi ağı: Şanlıurfa’dan başlayarak ulusal ve uluslararası ölçekte örnek bir network kurma