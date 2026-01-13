SAP/Buluş Fidan Tüfekçi: Yapay zekâ finansın kurallarını yeniden yazıyor

“Yapay zekâ artık finansta verimlilikten etik yönetime kadar oyunun kurallarını değiştiriyor” diyen SAP Güney Avrupa ve Türkiye CFO’su Buluş Fidan Tüfekçi, Türkiye ile ilgili de değerlendirme yaparak, “Güney Avrupa bölgesinde Türkiye dışında İspanya, Portekiz, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta var. Türkiye bu bölge içinde en hızlı büyüyen pazar” şeklinde konuştu.

SAP Güney Avrupa ve Türkiye CFO’su Buluş Fidan Tüfekçi, Türkiye’nin bölge içinde en hızlı büyüyen ülke olduğunu vurgularken, yapay zekânın finanstan denetime, tahsilattan sürdürülebilirliğe kadar tüm iş süreçlerini dönüştürdüğünü söyledi. Tüfekçi, “Yapay zekâ sayesinde finans ekipleri artık stratejiye odaklanabilecek” dedi.

Türk şirketleri yapay zekâya hızlı adapte oluyor

Türklerin teknolojiye meraklı bir toplum olduğunu dile getiren Tüfekçi, “Sosyal medya uygulamalarını, yapay zeka platformlarını en çok kullanan milletin Türkler olduğunu istatistikler gösteriyor. Bu bizim teknolojiye dost bir DNA’ya sahip olduğumuzu gözler önüne seriyor” dedi. Yapay zekânın hem bireysel hayatta hem de şirketlerde hızla kullanılmaya başlandığını belirten Tüfekçi, SAP olarak sundukları ürünlerin artık yapay zekâ entegre şekilde müşterilere ulaştığını söyledi. Şirketlerin yapay zekâyı yoğun kullanacaklarını ifade etmelerine rağmen bütçe tarafında temkinli davrandıklarına dikkat çeken Tüfekçi, “Üst düzey yöneticiler 3-5 yıl içinde yapay zekâyı yoğun kullanacaklarını söylüyor ancak bütçe tarafında oranlar yüzde 10 seviyelerinde. Bu bir çelişki” ifadelerini kullandı.

Finans ekipleri stratejiye odaklanacak

Yapay zekânın finans dünyasında önemli bir dönüşüm yarattığını vurgulayan Tüfekçi, muhasebe ve finans departmanlarında yapılan birçok manuel işin artık otomatikleşeceğini söyledi. “Kayıt girişleri, hesap eşleştirmeleri gibi el oyalayıcı işler yapay zekâ sayesinde azalacak. Finansçılar artık şirket stratejisine, büyüme ve kârlılık analizlerine daha fazla zaman ayırabilecek” diyen Tüfekçi, bu dönüşümün CFO’lar açısından da daha sağlam raporlama ve öngörü imkânı sağlayacağını belirtti.

Etik ve uyumlulukta erken uyarı sistemi

Etik ve uyumluluk konularının finans dünyası için kritik olduğunun altını çizen Tüfekçi, geçmişte yaşanan büyük şirket skandallarını hatırlattı. “Eskiden denetimler yılda bir yapılırdı. Oysa sorunları erkenden fark etmek çok daha önemli. Yapay zekâ ile süreçleri günlük olarak izleyebiliyoruz” dedi. SAP’nin kendi sistemlerinde kullandığı erken uyarı mekanizmalarına değinen Tüfekçi, “Satın alma sürecinde beklenenden fazla harcama varsa sistem sizi uyarıyor. Süreci yürütenle onaylayan kişinin aynı kişi olmaması gerektiğini kontrol ediyor” diye konuştu.

Türklerin yeteneği küresel ölçekte güçlü

Buluş Fidan Tüfekçi, SAP’nin Madrid ofisinden Güney Avrupa ve Türkiye’yi yöneten bir CFO. Türkiye’den yetişen isimlerin global rollerde aldığı görevlerde başarılı olduğunun altını çizen Tüfekçi, “Eğitimli ve çalışkan bir milletiz ama bazen kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Global görevler aldığınızda bunu daha net görüyorsunuz” dedi. Türklerin uzaktan ve esnek çalışma modellerindeki başarısına değinen Tüfekçi, “Beyin göçü değil, beyin gücü sağlayan bir yapıya ihtiyacımız var” vurgusunu yaptı.

Regülasyonlara uyumda “Yeşil Defter” çözümü

Sürdürülebilirliğin finans departmanları için vazgeçilmez hale geldiğini söyleyen Buluş Fidan Tüfekçi, Avrupa’da karbon ayak izine dayalı vergi sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. SAP’nin “Green Ledger”, Türkçesiyle Yeşil Defter çözümüyle şirketlerin karbon ayak izini uçtan uca takip edebildiğini belirten Tüfekçi, “Satın almadan ürünün fabrikadan çıkışına kadar tüm süreçler izlenebiliyor. Verileri tek tek toplamak ve Excel devri kapandı” dedi.

Tahsilatta yapay zekâ dönemi

2026 ve sonrasına ilişkin beklentilerini paylaşan Tüfekçi, “Türkiye’de teknoloji yatırımlarının İspanya gibi ülkelere kıyasla daha hızlı artması açığımızı kapatmak açısından önemli" dedi. Tahsilat süreçlerinde de yapay zekâ kullandıklarını belirten Tüfekçi, “Yapay zeka artık tahsilatta, hangi müşteride sorun yaşanabilir, hangi sektörde nakit akışı daha hızlı gelişir, bunları artık öngörebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.