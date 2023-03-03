Saran grubu TOÇEV bünyesinde 3.5 milyon TL ile fon kurdu

Saran Fonu depremzede çocuklara destek verecek

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak için yurt içinden ve yurt dışından destek yağıyor. Çadır ve konteyner kentler kuruluyor, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sürekli gönderiliyor ama bu yardımların sürdürülebilir olması büyük önem taşıyor. Elbette şu anda en büyük ihtiyaç barınma, giyim ve gıda ürünlerinde yoğunlaşıyor. Ancak bölgede özellikle depremle psikolojileri alt üst olan çocuklara dokunmak da bir o kadar önemli… Birçok vakıf ve cemiyet çocuklar için seferber olmuş durumda. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı da bunlardan biri… Vakfın İcra Kurulu Üyesi Eda Çetin’den aldığım bilgilere göre deprem bölgesinde TOÇEV’in desteklediği 243 çocuk var. Depremin hemen ardından hemen çocuklarla ailelerine ulaşıldı, güvenli bölgelere yerleştirildi. Ardından bu çocuklara ve ailelerine sürdürülebilir bir destek verebilmek için harekete geçildi. Bu çerçevede destek vermek isteyenler için 1500 TL’lik bağış paketi oluşturuldu.

Kimi oyun parkı yapacak kimi lisans gelirini bağışlayacak

Bu arada birçok şirket ve kurum da depremden sonra TOÇEV’e 10 milyon TL civarında bağış yaptı, yapmaya da devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası, Akçansa, HSBC, Yves Rocher, Mavi, Flo, Vodafone, ISS Türkiye, CVK, Canon depremzede çocuklara bağış yapanlardan bazıları… Adel Kalemcilik ve Sanofi ürün desteği verirken Perfetti ile de oyun alanı yapılacak. Trendyol dijital destek kartı oluşturdu. Varol Yaşaroğlu ise şirketi Grafi 2000 ile bağış yaptı. Ayrıca yıl boyunca Kral Şakir’in lisans gelirlerinin bir kısmını bağışlayacak, çocuklar için proje üretecek.

Peki TOÇEV’e yapılan bağışlar nasıl kullanılacak? Öncelikle evlerinde hasar olan aileler taşınma ve kira gibi konulardaki desteklenecek. Barınma, gıda ve kıyafet desteklerine çözüm bulunduktan sonra hayatın normalleşmeye başladığı dönemde, mental ve ruhsal ihtiyaçlarını tespit edilecek uzmanlarla görüşmeleri sağlanacak. Eğitim süreçleri başladıktan sonra materyal ve eğitim faaliyetlerine başlanacak. Gerekli durumlarda sağlık sorunları konusunda ilaç ve hastane ulaşımı konusunda da yanlarında olunacak.

Depremden etkilenen her ile Atatürk Spor Salonu yapacak

Sadettin Saran da TOÇEV’e destek veren iş insanlarından. 1990 yılında kurulan Saran Grubu’nun medya, yayıncılık, online hizmetler, havacılık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren 33 şirketi, 3500’ün üzerinde çalışanı var. Başkan Sadettin Saran, “Şu anda hem spor içeriği hem medya içeriği konusunda Avrupa’nın en büyük beş şirketinden biriyiz” diyor.

Sadettin Saran, yaptığı yardımlar hakkında konuşmak istemese de ben size TOÇEV ile iş birliğini ve deprem bölgesine yaptığı diğer yardımları anlatayım. Saran, TOÇEV ile depremzede çocukların geleceğini garanti altına almak için “2023 Türkiye Depremi için Saran Fonu” oluşturdu. Saran, bu fona 3,5 milyon TL kaynak koydu. Yakın zamanda bu tutarın 5 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu fonla ailelerin kira, gıda gibi temel ihtiyaçları ve çocukların eğitim giderleri karşılanacak.

Saran Grubu, birçok ilde Atatürk Spor Salonları açıyor. Spor salonlarının bu yıl 24’üncüsü İzmit’te, 25’incisi Şırnak’ta açılacak. 2024 yılı ve sonrasına ilişkin projeler ise depremden etkilenen illerin her birinde spor salonu yapılacak şekilde revize edildi.

Helikopterini İhtiyaç Haritası’nın kullanımına sundu

Sadettin Saran, depremin ardından şirket helikopterini aktivist ve oyuncu Mert Fırat’ın öncülüğünde deprem bölgesinde ihtiyaçlara destek vermek için çalışan İhtiyaç Haritası’nın kullanımına sundu. Biri kadın iki pilot, bölgeye doktordan ilaca dört gün boyunca taşıma yaptı.

İhtiyaç Haritası, 2015 yılında kurulan, ihtiyaç sahipleri ile bağışçıları bir araya getiren ve kâr amacı gütmeyen bir sosyal kooperatif. Depremden sonra bölgede beş şehirde depolar kurdu, yüzlerce tırın getirdiği yardımları dağıttı. Dağıtım devam ediyor. Ayrıca depremzedelere kalıcı barınma sağlanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bir Kira Bir Yuva kampanyasını sürdürüyor.

Afet için güçlerini birleştiren Karşıyaka ve Avcılar belediyelerine hava desteği verecek

Sadettin Saran, İstanbul Avcılar Belediyesi ve İzmir Karşıyaka Belediyesi’nin afetler için yaptığı dayanışmaya da destek verecek. İki yerel yönetim, aralarındaki dayanışma ruhunu artırarak, “Ortak Afet Yönetimi Hizmet Protokolü” imzaladı. Saran Grubu ise iki belediyenin meclislerinde alınan kararın yaşama geçirilmesinde paydaş oldu. Avcılar Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Saran’ın imza attığı protokole göre; Avcılar veya Karşıyaka’da olası bir deprem halinde, depreme maruz kalan ilçedeki afet planlama ve yönetimi çalışmalarında ihtiyaç duyulabilecek hava ulaştırma desteği Saran tarafından karşılanacak.