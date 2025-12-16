Satış 7 hissede güçlü alım 4 hissede sınırlı

Geçtiğimiz haftayı borsa artıda kapatsa da yabancı yatırımcı satış ağırlıklı işlemlerde bulundu. 4-11 Aralık tarihleri arasında 7 hissede paylarını 3,17 puanın üzerinde gerilettiler. En yüksek azalma 13 puanı buldu. Buna karşılık 4 hissede 3 puanın üzerinde paylarını artırırken en güçlü artış 9 puan seviyesinde kaldı.

Veriler alım tarafının zayıf kaldığını işaret ediyor. Yabancılar, Akfen Yenilenebilir Enerji hissesinde paylarını 12,92 puan azaltarak %27,07 seviyesine çekti. Pozitif bir hafta olması nedeniyle satışlar hissenin fiyatını aşağı iteklemedi. Bununla birlikte hisse, yıl boyunda zayıf bir seyir izliyor. Satışların öne çıktığı bir piyasa görüntüsü sergiliyor.

Satışların yoğunlaştığı bir diğer hisse Yaprak Süt hissesinde yabancı payı 4,92 puan geriledi. Ocak’ta en yüksek 942,10 TL’ye kadar yükselen fiyat, haziran ayına kadar oldukça sert bir düşüş yaşadı. Sonrasında tepki alımları gelse de satış baskısı devam etti. Dokuz aylıkta gelir ve kârı düşen firma, yüksek çarpanlanla işlem görüyor. Alım tarafında en güçlü artış Borlease Otomotiv’de yaşandı. Yabancı payı 8,67 puan artarak %9,90’a yükseldi. Hisse, 3 Kasım’da en yüksek 33,16 TL’yi test ettikten sonra hızla geri çekilerek ayın sonunda 5,23 TL’ye kadar geriledi. İki haftayı geçkin süredir taban seviyelerde yatay hareket ediyor. Ana ortak Bor Holding, 10-11 Aralık günlerinde 5,30-6,69 TL fiyat aralığında satış yaptı ve iştirakine 104 milyon TL nakit sermaye avansı verdi.

ZEYNEP'E SOR

DOLAR AL SAT MI, DOLAR AL TUT MU?

Dolar al-sat; kısa fırsatlar, hızlı getiri, yüksek kazanç, likidite, esneklik, avantajlı spread. Stres, hata riski, maliyet, volatilite, sürdürülemezlik.

Dolar al-tut; koruma, basitlik, uzun vadeli güven, zaman avantajı, düşük stres. Fırsat kaçırma, düşük getiri, alternatif maliyet, pasiflik, sabitlik.

Yolcu sayısı yıl boyunca çift hanelere yaklaşan artışlar yaşadı. Gelirini olumlu yönde destekliyor

Havaalanlarındaki yolcu artışı Tav Havalimanları’nın gelirini ne ölçüde artırır? / Halit Angın

Halit, TAV Havalimanları’nın yolcu sayısında yıl boyunca görülen artış, özellikle dış hat trafiğinin birçok lokasyonda çift hanelere yaklaşan oranlarda büyümesiyle destekleniyor. Ankara, İzmir ve Almatı gibi destinasyonlarda dış hat yolcusunun geçen yıla göre sırasıyla %12, %5 ve %8 artması, şirketin hem havayolları hem de ticari alan gelirleri açısından daha yüksek potansiyel taşıyan segmentlerde güçlendiğini gösteriyor. Ayrıca AJet’in Ankara’ya iki uçak konuşlandırması, kapasite artışının talep yönlü büyümeyi desteklemesine imkân tanıyor. Yolcu artışı TAV’ın gelirlerinde yukarı yönlü bir katkı yaratırken dokuz aylıkta %40 büyüttü.

Bedelli sermaye artırım oranını aşağı çekti. Değişen kararla daha sınırlı fon girişiyle yetindi

Kontrolmatik bedelli sermaye oranını neden aşağı indirdi?/ Cengiz Akıncı

Cengiz, Kontrolmatik’in bedelli sermaye artırım oranını %300’den %100’e çekmesi, şirketin fon ihtiyacını yeniden değerlendirdiğini gösteriyor. İlk kararda öngörülen daha yüksek oran, gereksinim planlarına paralel geniş çaplı bir kaynak yaratma hedefi içeriyordu. Ancak sonradan, şirketin hem mevcut nakit akışını hem de yatırım takvimini dikkate alarak daha sınırlı bir artışın yeterli olacağı sonucuna vardığı yorumunu öne çıkarıyor. Bedelli sermaye artırımında oran düşürmek, genellikle iki nedenle gündeme gelir. Bunlar; yatırımcı üzerindeki nakit yükünü azaltmak, diğeri de şirketin planladığı yatırımların ölçeğini revize etmesi.

YATIRIM FONLARI

SPN fonu %20 ile arbitraj fonların ortalamasını geçti

Azimut Portföy’ün İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonu (SPN) eylülden bu yana büyüyor. Aralık ayında 3,7 milyar TL seviyesine çıkarak büyümesini sürdürdü. Portföyün %74,11’i hisselerde, %10,32’si bonoda bulunuyor. Aralık ayının ilk yarısında 303 milyon TL’lik nakit girişi gerçekleşti. Kasım ayına göre daha sınırlı kalsa da para girişi devam ediyor. Doluluk oranı %80,64 olmasına rağmen yatırımcı sayısı 799 seviyesinde. Bu durum yüksek portföylü yatırımcıların fonda konumlandığını işaret ediyor. SPN, algoritma destekli arbitraj stratejisiyle düşük oynaklık arayan yatırımcılara hitap ediyor. Son altı ayda %19,7 getiri sağlarken kategori ortalaması %16,49’un üzerine çıktı. Arbitraj temelli fonlar, düzenli ama sınırlı dalgalanma isteyen yatırımcılar için dengeli bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Alves Kablo, %55,25 bileşik faizle 75 milyon TL borçlandı

Alves Kablo, 12.12.2025 vade başlangıçlı finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 75.000.000 TL olan bononun yıllık basit faiz oranı %47,50, bileşik faiz oranı ise %55,25 olarak belirlendi. 126 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 17.04.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %16,4 düzeyinde.

%47,50 YILLIK BASİT FAİZ

12 Aralık 2025 itibarıyla TLREF %37,85 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Alves’in sunduğu %47,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 9,65 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından cazip bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFALVS42615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PLATFORM TURİZM

İBB’nin araç kiralama ihalesini 3,4 milyar TL teklifl e kazandı. Sözleşme için davet bekliyor

Platform Turizm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin araç kiralama hizmet alımına yönelik ihalesinde kdv hariç 3.375.868.925 TL ile en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiğini duyurdu. İhalenin kesinleştiği ve sözleşme imzalanması için belediyeden davet beklendiği ifade edildi. İhale tutarı şirketin 2024 yılı cirosunun %65,7’sine denk geliyor. Firmanın dokuz aylıkta geliri %21 büyüdü. Araç kiralama hizmetleri, özellikle büyükşehir belediyeleri gibi geniş araç filosuna ihtiyaç duyan kamu kurumlarında yoğun talep görebiliyor. Bu tür ihalelerde fiyat, araç tipi, bakım onarım yükümlülükleri ve hizmet sürekliliği belirleyici kriterler arasında yer alıyor. Kamu tarafındaysa çok yıllı sözleşmeler operasyonel planlama ve bütçe yönetimi açısından tercih ediliyor.

HOROZ LOJİSTİK

Gıda sektöründeki firmayla 3 yıllık anlaşmaya gitti. Süre boyunca 450 milyon TL ciro bekliyor

Horoz Lojistik, yurt içi dağıtım ve depolama faaliyetlerini büyütme hedefiyle 2025’te mevcuda 70.000 m2 kapalı alan ilave etti. Öte yandan, gıda sektöründe öncü bir üretici olarak tanımladığı firmayla üç yıllık depolama sözleşmesi imzaladı. Anlaşma 25.480 palet ürünün depolanmasını içeriyor. Üç yıllık sürede bu hizmetten yaklaşık 450 milyon TL ciro üretmeyi öngörüyor. Depolama ve dağıtım hizmetleri, özellikle hızlı tüketim mamulleri üreten şirketler için tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri. Gıda sektöründe ürün çeşitliliği, düzenli sevkiyat ve yüksek stok güvenliği ihtiyacı, profesyonel lojistik firmalarıyla yapılan uzun dönemli depoculuk anlaşmalarını öne çıkarıyor. Horoz Lojistik’in bu anlaşması, depolama iş kolunda ölçeğini büyütmesine olanak tanıyor.

İMAŞ MAKİNA

Eski BDT ülkesindeki müşterisiyle un değirmeni için anlaştı. Sözleşmeye yönelik avansı aldı

İmaş Makina, eski Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden bir müşterisiyle 3,8 milyon dolar tutarında un değirmeni kurulumu için sözleşme imzaladı. Tutar yıllık gelinin yaklaşık %6’sına denk geliyor. Anlaşmaya ilişkin avans ödemesinin alındığı ve sevkiyatın 2026’nın ilk yarısında yapılmasının planlandığı belirtildi. Tahıl işleme ve değirmen teknolojileri sektörü, Orta Asya, Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinde artan gıda talebi ve modernizasyon ihtiyacı nedeniyle güçlü bir büyüme oluşturuyor. Değirmen kurulumu projeleri makine satışı kadar; mühendislik, montaj, devreye alma ve eğitim süreçlerini de kapsadığından yüksek katma değer sağlayabiliyor. Avans ödemesinin alınması, projeye ilişkin finansal güvenilirliği artıran bir ayrıntı olarak kabul etmek gerekir.