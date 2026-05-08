Satış gelirleri milyarları aşarken büyüme hızları farklılık gösterdi

Üç aylık bilançosunu açıklayan sanayi şirketlerinden 1,3 milyar TL’nin üzerinde net satış gelirine ulaşan 24 firma bulunuyor. Listenin ilk sırasındaki Tüpraş, 250 milyar TL’yi aşan hacimle zirvede yer aldı; çok geriden gelen yine Koç grubu şirketlerinden oldu.

Satış hacmi yüksek şirketlerin içinde yer aldıkları sektörlerin farklı süreçler yaşamaları olağandır. Tüpraş ve Anadolu Efes sırasıyla 258,2 milyar TL ve 62,4 milyar TL net satışla yukarılarda yer alırken büyüme oranları %24 ile %7 arasında değişti. Yüksek hacimlerin ivme kazanmakta zorlanmalarının anlaşılır bir yanı bulunuyor. Petro kimya ve içecek firmalarının sınırlı hızına rağmen, Tofaş Oto %200 ve Türk İlaç %65 büyüme ile alan açma yetileriyle satışlarını güçlü şekilde artırdı. Hantal kamyonların yokuşta zorlandığı dönemlerde, çevik arabalar talebi yakalayarak gelirlerini katlayabiliyor. Şüphesiz bir o kadar önemli olan ayrıntı da bu satışların ne ölçüde kâra döndükleridir.

Satışları hızlı büyüyenler

Yılın ilk çeyreğinde 95,1 milyar TL ile net satışlarını %200,27 oranında artıran Tofaş, satış hacmindeki yüksek artışla dikkat çekti. Şirket bu başarıyı sergilerken yurt içi satışlarını %216 ve yurt dışı satışlarını da %184 oranında büyüttü. Otomotiv pazarının daraldığı bir ortamda şirketin gelirlerini büyütmesi kendisine alan açmayı başardığını işaret ediyor.

Bilançosunu açıklayan firmalar arasında %65,12 ile hızlı büyüme kaydeden Türk İlaç, 1,39 milyar TL net satışa ulaştı. Şirket bu başarısı ile esas faaliyet kârını %168 büyütürken dönem sonunda da zarardan kâra dönmesine olanak tanıdı. Türk İlaç, martta bir ürünü için serbest dolaşım hakkı tanıyan MDR onayı alarak üretime derhal başlayacağını açıkladı.

Satış hacmi büyük olan

Tablonun zirvesinde yer alan Tüpraş, 2026 yılının ilk çeyreğinde net satışlarını %24,41 artırarken esas faaliyet kârındaki büyüme %124’e çıktı. Şirket dönem sonunda da 3,7 milyar TL net kâr açıklarken finansal gelirlerin de katkısı ile artış oranını %2.820’ye yükseltti.

ZEYNEP’E SOR

NAKİT ÇIKIŞI MI, GELİR İVMESİ Mİ?

Nakit çıkışı; yatırım, borç kapatma, temettü güveni, stratejik büyüme. Likidite kaybı, finansman ihtiyacı, operasyonel zorluk, sermaye erimesi.

Gelir ivmesi; pazar payı, artan ilgi, ölçek gücü, nakit yaratımı. Marj fedakarlığı, artan maliyet, yönetim zorluğu, tahsilat riski, beklenti yorgunluğu.

Ukrayna’da e-ticarete geçmesindeki gaye cirodan ziyade kâr kaygısı ile alakalı

Koton’un Ukrayna’da mağaza kapatıp internetten satışa geçmesi geliri düşürmez mi? ● Sefa Polat

Sefa, Koton’un Ukrayna’daki iki mağazasını kapatıp sadece e-ticaret ile devam etme kararının, şirketin 32,8 milyar TL’yi aşan satışları üzerinde yaratacağı negatif etki hayli sınırlı. Jeopolitik belirsizliklerin sürdüğü bir pazarda kira, personel ve fiziksel operasyon gibi ağır sabit giderleri sıfırlayarak sadece dijital kanalda kalmak, cirodan ziyade kârlılığı korumaya yönelik bir hamle. Esas faaliyet kârının %990 artışla 1,69 milyar TL’ye çıkmasına rağmen 963 milyon TL net zarar yazması, maliyet odaklı operasyonel budamaları zorunlu kılıyor.

Nakit yaratabilmek için üç taşınmazını ve zararına bir iştirakini elden çıkardı

Niğbaş’ın taşınmazını satması gerçekleştirilecek bir yatırım anlamına mı geliyor? ● Alper Çimen

Alper, Niğde Beton’un 3 taşınmazı ile BND Elektrik’teki payını satması yatırım amacından ziyade, operasyonel sürekliliği sağlamak adına yapılmış bir nakit toplama hamlesi olarak okumalı. Toplamda 113,2 milyon TL peşin tahsilat, şirketin yıllık gelirinin üzerinde. Ayrıca gayrimenkul satış kârının işletme sermayesi olarak kullanılacak olması ve iştirak paylarının değerleme raporuna rağmen zararına satılması, bir büyüme hikayesinden ziyade, borçlarını veya hammadde alımı gibi günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandığını işaret ediyor.

YATIRIM FONLARI

EC2 fonu bir yılda %36 getiride kalınca yatırımcısı uzaklaşmayı tercih etti

Global Menkul Değerler Portföy’ün idaresindeki Birinci Hisse Senedi Fonu (EC2), inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Mevcut fiyatı, son bir ayda yükseliyor olsa da halen Temmuz 2025’teki seviyelerinde duruyor. Şubattan bu yana düşen hacmi şimdilerde 89,38 milyon TL büyüklüğünde. Miktar ocaktaki 135,4 milyon TL hacmin gerisinde. Aralıktan bu yana değişen miktarlarda olsa da sürekli nakit çıkışı yaşanıyor. Yatırımcı sayısı azalmaya devam ederken 2.553’e gerileyen yatırımcının uzaklaşma eğiliminde değişim gözlenmiyor. Borsadaki hisselere yatırım stratejisiyle hareket eden EC2’nin portföyünün %84,35’i hisse senedi, %8,78’i vadeli işlemlerden oluşuyor. Hisse yoğun yapısı gereği, risk alabilen yatırımcıya hitap ediyor. Türev araçlarla korunma strateji kurgulayan fon, yıllık bazda %36,44 getiri sağladı.

TAHVİL

Teknosa, piyasadan %48,89 bileşik faizle 660 milyon lira borçlandı

Teknosa, 06.05.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 660.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %44, bileşik faizi %48,89 olarak belirlendi. 181 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 03.11.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %21,82 düzeyinde. 6 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Teknosa’nın verdiği %44 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 4,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTKNOK2611 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BURÇELİK

Burçelik Vana’daki sahip olduğu paylarını hisse başına 3,40 dolardan devretti

Burçelik, bağlı ortaklığı Burçelik Vana’nın %40,22 oranındaki payını sattı. 25 milyon dolar şirket değeri üzerinden, hisse başına 3,40 dolar fiyatla yapılan işlemin toplam satış bedeli 10,06 milyon dolar olarak belirlendi. Bedelin 4 milyon doları peşin tahsil edilirken, kalan 6,06 milyon dolarlık kısmı için 5 ay vadeli ödeme planı üzerinde anlaşmaya varıldı. Yapılan pay satışıyla şirketin Burçelik Vana’daki ortaklığı sona erdi. İşlemden elde edilen nakit, Burçelik’in yeniden yapılanma planı çerçevesinde stratejik hedefler doğrultusunda değerlendirileceği ifade edildi.

OTOKAR

Ocakta mutabakata vardığını duyurduğu şirketin satın alma sözleşmesi imzalandı

Otokar, Romanya’da savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica’nın %96,77 hissesini satın almak için sözleşme imzaladı. Şirketin değeri 87,8 milyon euro olarak belirlenirken, satıcı ile mutabakata varılan ocaktan sözleşmenin imzalandığı güne kadar Otokar 10 milyon euro ödeme yaptı. Satış bedelinin 25 milyon euroluk kısmı ise teminat amacıyla üç yıllık süre zarfında taksitler halinde ödenecek. Kalan bakiye net borç düzeltme kapanışında ödenecek. Otokar, Romanya’nın hafif zırhlı araç ihalesindeki operasyonlarını bu iştirak üzerinden yürütecek.

IC ENTERRA

Depolamalı kapasitesini büyütüyor. Akçahalil RES için ÇED olumlu kararını aldı

IC Enterra, Tekirdağ sınırları içinde kurulması planlanan 45 MWe rüzgar ve 45 MWh depolama kapasitesine sahip Akçahalil RES projesi için ÇED olumlu kararını aldı. Toplam 485 MW’lık ön lisanslı projelerinden beşincisi için de bu önemli yasal onayı alan şirket, diğer üç projesinin ÇED süreçlerinin sürdüğünü açıkladı. Yenilenebilir enerjide projelerin inşaat aşamasına geçebilmesi için yasal izinlerin tamamlanması önemli. Kurulacak rüzgar santrallerine ilave olarak batarya depolamalı tesisler inşa etmek, şebekeye kesintisiz elektrik sağlaması açısından avantaj sağlayacak.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

THY’de nisanın ikinci yarısında kâr satışları gelse de toplamda fonların payı arttı

THY’de fonların işlemleri daha ziyade alım yönlü. Portföylerindeki miktar %2,24 ile toplamda 656,14 bin lot artırarak 29,96 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 172’den 182’ye yükseldi. PHE 1,94 milyon lotla en çok alımı yaptı. ROF ise 1,15 milyon lotla en fazla satışı gerçekleştirirken portföyü sıfırlayarak nakde döndü. THY hakkında bugüne kadar 30 aracı kurum öneride bulunurken 15 kurum model portföyüne aldı. En yüksek öneriyi Teb Yatırım 650 TL ile verdi. En düşük beklenti 330 TL ile Ak Yatırım’a ait.