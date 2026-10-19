Satışlar borsaya sert geldi 532 hissenin fiyatı geriledi

Borsa geçtiğimiz haft ayı %4,44 kayıpla tamamlarken, BIST Tüm-100 Endeksi %10,50 geriledi. Haft anın son işlem gününde 116,2 milyar TL hacim oluşmasına rağmen 532 hisse geriledi. MSCI’ın açıklamasıyla artan satışlar, fiyatların geri çekilmesindeki en önemli faktör oldu.

Eylülde test ettiği 14.673’ün ardından düşen endeks, geçtiğimiz haftada %4,44 geriledi. MSCI’ın Türkiye Endeksi’ne yeni hisse ekleme ya da daha büyük ölçekli endekse taşımayı Haziran 2027’ye kadar askıya alması satışları destekledi. BIST 100 kapsamındaki 1000 Yatırımlar Holding ve Tekfen Holding %23’ü aşan kayıp yaşarken, Akfen Yenilenebilir Enerji yükselen sınırlı hisselerden biri oldu. BIST 100’deki 91 hisse haftayı ekside tamamladı. Dalgalı dönemlerde panikle satış yapmak yerine, mali dengesi ve rekabet gücü yüksek şirketlerde payların korunması uzun vadede kârı büyütecektir.

Düşüşte gözler onlarda

BIST 100 Endeksinde yer alan 1000 Yatırımlar Holding, geçtiğimiz hafta %26,32 oranında değer kaybederken yıllık bazdaki kayıp %50,59’a ulaştı. Şirket, yaptığı açıklamada düşüşün faaliyetlerden kaynaklanmadığını, fon tasfiye süreciyle piyasa şartlarıyla alakalı olduğunu belirtti. Geçen yıl kârda olan firma, yılın ilk yarısında 1,6 milyar TL zarar açıkladı. Tekfen Holding haftayı %23,77 oranındaki sert kayıpla kapatsa da son bir yılda %150,87 primli duruyor. Fiyattaki gerilemeye rağmen şirketin iki büyük ortağı Oyak ile Cevahir Taahhüt firmasının zaman zaman alımları dikkat çekiyor. Tekfen, altı aylık bilanço döneminde gelirini %18 düşürürken dönem sonunda zarardan dönerek 376,9 milyon TL kâr açıkladı.

Üretimini artırdı

Piyasanın düştüğü haftada Akfen Yenilenebilir Enerji BIST 100 içinde en fazla yükselen hisse konumunda. Yüzde 2,89 yükselen firma, pozitif tarafta kalmayı başardı. Elektrik üretimini %26 artırması olumlu bir gelişme olarak öne çıksa da altı aylık dönemde geliri %5 geriledi. Esas faaliyetleri de azalan şirketin dönem sonu kârı %43 artış ile 1,4 milyar TL’ye yükseldi.

ZEYNEP'E SOR

HİSSE AL MI, HİSSE ERTELE Mİ?

Hisse al; maliyet avantajı, pasif gelir, erken büyüme, karar rahatlığı. Erken giriş zararı, likidite kaybı, dalgalanma baskısı, primli alım, düşüş riski. Hisse ertele; manevra özgürlüğü, güvenli giriş, bilinçli karar, sakinlik, alternatif kazanç. Fırsat kaybı, yüksek maliyetlenme, reel erime, pişmanlık.

Kazakistan’daki firmalarla imzaladığı anlaşmalarla gelirini artırmayı hedefl iyor

ARD Bilişim’in Kazakistan’daki yeni işleri açılım sağlar mı? Caner Tokgöz

Caner; ARD Bilişim, geçtiğimiz günlerde Kazakistan pazarında iki ayrı iş birliğine imza attı. Ekim ayında Kazakistan’ın en büyük telekomünikasyon şirketi Kazakhtelecom ile kamu kurumlarına yönelik uzaktan görüşme ve dijital altyapısının oluşturulması için mutabakat zaptı imzaladı. Diğer taraftan ülkenin önde gelen bankalarından Eurasian Bank ile elektronik fatura entegrasyonu, yapay zekâ, dijital varlık saklama ve tokenleştirme konularında pilot çalışmalara başladı. Girişimler ARD Bilişim’in Orta Asya’daki konumunu güçlendirir nitelikte.

Mersin’deki tesiste kapasitesi artarken, Eskişehir’deki fabrikada maliyeti düşecek

Çimsa'nın kapasitesini büyütmesi kârını da artırabilecek mi? ● Adem Kuru

Adem, geçtiğimiz temmuzda açıklamada buluna Çimsa; Mersin tesisinde devreye aldığı kalsiyum alüminat çimento yatırımıyla klinker kapasitesini 131 bin tondan 197 bin tona çıkardı. Söz konusu adımla global pazardaki en büyük üçüncü üretici konumunu güçlendirmiş oldu. Eskişehir fabrikasında ise 5.500 kWp gücündeki atık ısı tesisi üretime başladı. Güneş santraliyle birlikte fabrikanın elektrik ihtiyacının %40’ı kendi üretiminden karşılanacak. Kapasite artışı ve düşen enerji giderleriyle Çimsa’nın kârlılığının uzun vadede güçlenmesi beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

APJ fonu, hisse yoğun fonlara yatırım yaparak son bir yılda yüzde 21 yükseldi

Ak Portföy’ün idaresindeki BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu (APJ), yıl boyunca yatayda dalgalı bir seyir izledi. Geçen süre zarfında şubatta test ettiği 7,23 TL’yi bir daha görmedi. Fonun toplam değeri kademeli olarak küçülüyor. Şimdilerde büyüklük 74,03 milyon TL seviyesinde olup önceki aya göre daralma devam etti. Mart ayından bu yana para çıkışının yaşandığı fondan ekimde ayrılan tutar 1,12 milyon TL oldu. Fonun yatırımcı sayısı ocakta en yüksek 3.369’u bulurken devamında düzenli şekilde azaldı ve sayı şimdilerde 2.748 kişiye indi. Temel stratejisi, varlıklarını hisse senedi yoğun fonlarda değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyünün %85,79’u yatırım fonları katılma payları ve %9,38’i ters repodan oluşuyor. Yıllık bazda %20,86 getiri sağlayan portföy, aynı sürede %12 yükselen BIST 100 Endeksini geçti.

TAHVİL

İş Faktoring, piyasadan TLREF + %0,50 faizle 650 milyon lira borçlandı

İş Faktoring, nitelikli yatırımcılara yönelik 16.10.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 650.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+0,50 düzeyinde bulunuyor. 180 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 14.04.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı değişen TLREF’e göre belirlenecek. 16 Ekim tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,79 seviyesinde bulunuyor. Verilen %0,50 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFISFA42713 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Alarko GMYO hissesi mayıstaki zirvesinin ardından düşen eğilimle hareket ediyor

Alarko GMYO’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %21,12 ile toplamda 15,74 milyon lot artarak 90,26 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 17’den 19’a yükseldi. MAC fonu 11,59 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, FPH 1,2 milyon lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Alarko GMYO için bugüne kadar 2 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek hedefi İnfo Yatırım 8,24 TL ile “Al” olarak verirken; Marbaş Yatırım 4,10 TL ile “Tut” önerisinde bulundu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR

Yazılım, fintek ve yapay zeka alanında çalışacak bir teknoloji şirketi kuruyor

BİM, perakende sektöründeki dijital dönüşümü hızlandırmak ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla tamamen teknoloji odaklı bir şirket kurma kararı aldı. BİM’in %100 bağlı ortaklığı olarak kurulacak olan girişim; yapay zeka, büyük veri analitiği, bulut bilişim, siber güvenlik, POS/ATM donanımlarının tedariki ve e-ticaret hizmetlerine odaklanacak. İlgili yasal izinlerin alınması halinde iştirak finansal teknoloji (fintek), dijital bankacılık ve ödeme hizmetleri alanlarında da faaliyet gösterecek. BİM, müşteri verisini gelir modeline dönüştürmek istiyor.

AKFEN İNŞAAT

Bilişim Vadisi Terminal İstanbul Yerleşkesi’nde çatı tadilatı işi için anlaştı

Akfen İnşaat, Bakırköy’de yer alan Bilişim Vadisi Terminal İstanbul Yerleşkesi’nde çatı onarım ve tadilat işleri için KDV hariç 340 milyon TL bedelli iki sözleşme imzaladı. Sabit fiyatla alınan işler, sonraki aşamada yapılacak iç mimari düzenlemeleri için ön şart niteliği taşıyor. Firma, önümüzdeki süreçte iç mimari projelerini de üstlenmek için görüşmeler planlıyor. Akfen İnşaat’ın Atatürk Havalimanı’nın teknoparka dönüşümünden sonra çalışmalarda yer alması, şirketin daha önceki taahhüt tecrübesini yansıtırken; ciro büyümesine ve nakit akışına güçlü katkı sağlayacak.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK

Orta Koridor üzerinden Kazakistan’dan tahıl getirmek için deneme taşıma yapacak

Pasifik Eurasia Lojistik, Orta Koridor ve Bakü-Tifl is-Kars (BTK) Demiryolu Hattı üzerinden uluslararası taşımacılık işini büyütme yönlü çalışma yürütüyor. Türkasya Demiryolu Lojistik ile Kazakistan’dan Türkiye’ye tahıl taşımacılığı yapmak üzere önemli bir anlaşmaya imza attı. Sözleşme kapsamında, ilk aşamada ekim içinde Mersin/Yenice varışlı 16,38 bin tonluk deneme taşıması gerçekleştirilecek. Denemenin ardından, aylık yaklaşık 30 bin ton buğday ve kepeğin tahıl vagonlarıyla Türkiye’deki farklı istasyonlara ulaştırılması hedefl enirken lojistik hacmi artacak.